Radiografía de la gran carrera de Colapinto en el GP de España de F1: largada top, sobrepasos, defensa y seis puntos

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*Largada del GP de España

Franco Colapinto fue séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1 por la fecha 15 de la temporada. El piloto argentino largó noveno y cumplió con otra gran labor. En el estreno del circuito Madring volvió a estar en la zona de puntos a bordo de su Alpine A526 y tuvo una de sus mejores carreras en la Máxima.

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En el comienzo, nuevamente el corredor bonaerense de 23 años se distinguió ganando dos lugares. Primero superó en el arranque a Liam Lawson (Red Bull) y luego capitalizó la complicación de Oscar Piastri (McLaren), quien quedó detrás de George Russell (Mercedes). Con esa maniobra el pilarense quedó séptimo.

Luego aprovechó el abandono de Lewis Hamilton (Ferrari) para ser sexto. Aunque, en la décima vuelta, Lawson le devolvió gentilezas y Franco quedó séptimo.

En la vuelta 15, Franco hizo su primera parada en los boxes aprovechando el auto de seguridad para retirar el Aston Martin golpeado de Lance Stroll. El argentino volvió a pista en el décimo puesto, con gomas duras.

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*La defensa de Colapinto ante Piastri

Hacia la vigésima ronda, Colapinto tuvo pegado a Arvid Linbland (Racing Bulls), quien fue 3/10 más rápido que el argentino. Aunque Franco luego respondió con 1m40s110 contra 1m40s302 del británico, que se ubicó a 6/10 del corredor de la escudería francesa.

Promediando la competencia, Franco corrió tranquilo ya que supo que su compañero de equipo, Pierre Gasly, Oscar Piastri (McLaren), Gabriel Bortoleto (Audi) y Liam Lawson (Red Bull), no se detuvieron en los boxes y, por ende, el argentino era virtualmente séptimo.

Aunque Colapinto no especuló. Recibió la felicitación de su ingeniero, Stuart Barlow por su buen ritmo, y volvió a romper los relojes con 1m38s733 y ser más rápido que Bortoleto. Hacia la vuelta 39ª el argentino clavó 1m38s938 contra 1m39s139 del brasileño. En el siguiente giro los relojes repitieron con 1m39s210 del corredor de Alpine contra 1m39s411 del de Audi. La diferencia entre ellos rondó los 6/7 segundos.

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En la vuelta 43ª, Colapinto ganó un puesto, ya que Piastri salió detrás luego de su detención. Franco se ubicó noveno, aunque tres giros más tarde tuvo al australiano detrás con neumáticos medios nuevos contra los duros gastados del argentino, que a esa altura llevaban 31 rondas. Bortoleto, Colapinto y Piastri viajaron juntos y en el fragor de la lucha el de Alpine llegó a pasarse en una chicana. En ese momento, Franco mostró otra de sus facetas que lo distinguen: la defensa, ya que con caucho más gastado logró aguantar a Piastri, con un auto superior como el McLaren, la escudería que es vigente campeona mundial de Constructores.

*La superación de Colapinto a Bortoleto

Fue en la 48ª vuelta en la que Colapinto pudo superar a Bortoleto y quedó octavo. Nuevamente rompió los relojes con un crono de 1m37s742 contra 1m37s431 de Lawson. El dato comprobó la gestión del neumático de Franco, que luego de 33 vueltas logró firmar su mejor registro con 1m37s4.

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Cabe destacar que Gasly se la complicó a Colapinto quien en lugar de dejarlo pasar al argentino antes de su parada en boxes, no cedió su posición (venía con las gomas gastadas desde el inicio) y lo dejó a Franco muy cerca de Piastri, al que otra vez debió aguantar en la última vuelta. Al francés le avisaron que tenía al argentino detrás. Luego fue sancionado por exceso de velocidad en los boxes.

Franco saltó al séptimo puesto y logró su segunda mejor posición en pista. Cabe recordar que en Miami cruzó la meta octavo y, debido a la sanción a Charles Leclerc (Ferrari) fue reclasificado séptimo. Su mejor resultado en la F1 fue este año en Canadá, donde resultó sexto.

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Colapinto volvió a sumar puntos por octava vez en la temporada sobre 15 eventos. Acumula 27 unidades en el presente ejercicio. Gasly no cosechó puntos ya que terminó 12º.

La carrera fue ganada por Kimi Antonelli (Mercedes), quien plasmó su octavo triunfo en el año y sigue liderando el campeonato. El podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

La próxima fecha será el Gran Premio de Azerbaiyán, el 26 de septiembre, en el desafiante circuito callejero de Bakú. Se trata de un lugar que le trae buenos recuerdos a Franco Colapinto, ya que allí, en su segundo Gran Premio, pasó a la tercera instancia de clasificación (Q3) y en carrera sumó cuatro puntos al ser octavo.

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