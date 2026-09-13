Con ventas débiles, costos en alza y menos pedidos, las pymes ajustan turnos para intentar sostener el empleo

El 70% de la producción de las pymes industriales se destina al mercado interno

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Las pymes enfrentan un escenario cada vez más complejo para sostener sus plantillas. Aunque algunas empresas muestran mayor disposición a mantener su nómina en los próximos meses, especialistas advierten que la continuidad del deterioro en el consumo podría profundizar la pérdida de empleo.

Desde agosto de 2023, en la industria se destruyeron 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados. De ese total, en el sector estiman que unos 50.000 corresponden a pymes. En términos porcentuales, la caída asciende al 8% en el conjunto y trepa al 15% entre este segmento.

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El declive del empleo se da en paralelo a la contracción de la actividad. El índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mostró una merma del 3,8% interanual en julio. Si bien avanzó 0,6% frente a junio, no alcanzó para revertir el retroceso: en los primeros siete meses del año se contrajo 6,5 por ciento.

Las mayores bajas se observaron en químicos y plásticos (11,3%), alimentos y bebidas (9,1%), metal, maquinaria, equipos y material de transporte (5,4%), papel e impresiones (3,7%) y textil e indumentaria (3,7%). Maderas y muebles fue la única rama con saldo positivo, con una mejora acumulada del 0,5 por ciento.

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El índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) registró una caída del 3,8% interanual en julio

Un informe de Qualy Consultora apuntó que las pymes atraviesan un período de marcada prudencia operativa y productiva ante un mercado interno retraído que no convalida nuevas listas de precios.

“Para amortiguar el impacto de los altos costos fijos y el encarecimiento de los insumos sin acumular inventarios inmovilizados, las empresas manufactureras modificaron su dinámica estructural: redujeron los turnos de trabajo y comenzaron a diversificar sus ingresos volcando su capacidad hacia los servicios de reparación o mantenimiento de equipos existentes”, señaló.

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A su vez, la paralización de importantes proyectos privados y públicos, sumada a la creciente presión competitiva de productos importados, obligó a los industriales a flexibilizar sus condiciones de cobro y salir a buscar oportunidades comerciales fuera de sus zonas habituales para proteger el flujo de caja.

Las pymes atraviesan un período de marcada prudencia operativa y productiva ante un mercado interno retraído que no valida nuevas listas de precios (Qualy Consultora)

Fuentes de CAME sostuvieron: “La situación del comercio es bastante complicada y se prevé que se sigan perdiendo puestos de trabajo. No necesariamente por despidos, porque evidentemente ya se hicieron muchos ajustes en materia de costos y estructura laboral, pero es posible que cierren más negocios”.

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Locales vacíos

En la entidad ya ven muchos locales vacíos en los centros urbanos y, en lo inmediato, la expectativa no es buena. Relatan que las diversas estrategias de descuentos y promociones están sirviendo para sostener las ventas, no para aumentarlas.

“El 70% de la producción de las pymes industriales se destina al mercado interno. Si este no tracciona, las fábricas tampoco tienen demanda”, aseguraron en CAME.

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CAME: “La situación del comercio es bastante complicada y se espera que se sigan perdiendo puestos de trabajo" (Foto: EFE)

Luis Guastini, director regional de ManpowerGroup, precisó que para el cuarto trimestre las pequeñas empresas alcanzaron una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +14%, 10 puntos por encima de los tres meses previos. En el caso de las firmas medianas, la ENE llegó a +11%, mostrando una suba de 6 puntos.

“Esto refuerza la idea de una mayor estabilidad y confianza por parte de los empleadores argentinos, lo que se traduce en una menor intención de reducir personal. De hecho, el 42% de las pequeñas empresas y el 46% de las medianas prevén mantener sus dotaciones durante los últimos meses del año”, indicó el ejecutivo.

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Además, explicó que, históricamente, las pymes suelen reaccionar más rápido a los cambios de contexto, mientras que las grandes necesitan presupuestos, procesos y decisiones de largo plazo. Por eso, que estas organizaciones comiencen a presentar mejores perspectivas puede interpretarse como otra señal positiva.

El 42% de las pequeñas empresas y el 46% de las medianas prevén mantener sus dotaciones durante los últimos meses del año (Guastini)

“Para preservar sus equipos, las empresas están empezando a poner más foco en la productividad y en el reordenamiento de tareas con el talento que ya tienen, sin incrementar innecesariamente los costos”, dijo Guastini.

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Los sectores que más están apuntalando el indicador son servicios públicos y recursos naturales, finanzas y seguros, construcción y bienes raíces y automotriz.

Factores contractivos

En cambio, Pablo Dragún, director ejecutivo de la Fundación Observatorio Pyme, consideró que las expectativas de empleo para los próximos meses son más negativas que positivas: el bajo consumo, los altos costos y la competencia importada impulsan primero la reducción de horas, luego suspensiones y finalmente desvinculaciones.

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“Las empresas tratan de despedir lo menos posible para seguir funcionando”, afirmó, resaltando que, según datos de la Secretaría de Trabajo, el 65% de las compañías industriales suele tener estabilidad en sus nóminas.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio Del Re, contó en diálogo con Infobae en Vivo: “El trabajador necesita mucha capacitación y entrenamiento. Se invirtió mucho en él. Por eso, nosotros no somos rápidos a la hora de despedir: nos cuesta tomar esa decisión porque volver a formarlo y reconstruir ese equipo es costoso. Implica tiempo y dinero”.

La directora de Qualy, Anastasia Daicich, observa que la tendencia del empleo pyme es decreciente. “Las empresas aguantan hasta que la caída de ventas y los problemas en la cadena de pagos no permiten que resistan”, consideró.