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La gran largada de Franco Colapinto en el GP de España de F1: así ganó dos lugares en el inicio

El argentino se volvió a lucir en el comienzo de una carrera a pura reacción y reflejos

La espectacular salida de Colapinto en el Gran Premio de España de F1
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Franco Colapinto ratificó este domingo que es el mejor largador actual en la Fórmula 1. El argentino lo demostró en el inicio del Gran Premio de España, donde en los primeros metros ganó dos lugares para saltar del noveno al séptimo puesto.

Primero el piloto bonaerense lo superó a Liam Lawson (Red Bull) en la partida y luego, al llegar a la primera curva, aprovechó que Oscar Piastri (McLaren) se complicó con George Russell (Mercedes) para dejar atrás al australiano y quedar detrás del inglés en la séptima ubicación.

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Colapinto suele brillar en los comienzos de carrera debido a que es uno de los pilotos que más y mejor se adaptó a este nuevo reglamento en el que los motores eléctricos ahora erogan un 46 % de la potencia, contra 54 % de los de combustión. A inicios de la temporada la proporción era 50 % y 50%, pero debido a los inconvenientes que hubo por la pérdida de la batería la Federación Internacional del Automóvil (FIA) hizo esa modificación.

Las largada son el momento de mayor tensión para los competidores porque es cuando están todos juntos y un error puede costar caro. Desde perder posiciones hasta terminar en un accidente en la peor instancia ya que están todos los autos. Si el incidente se ocasiona adelante, es peor porque luego está el resto de los monoplazas.

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*La largada del GP de España

Colapinto volvió a demostrar su confianza arriba de un monoposto de F1 en su primera temporada completa en la Máxima, ya que en 2024 debutó en la fecha 15 y en 2025 en el séptimo evento. Este año logró su mejor resultado al ser sexto en Canadá y sumó puntos en siete de las catorce fechas anteriores. Su rendimiento le valió la confirmación como titular para 2027, con una cláusula de renovación automática para 2028. Cabe recordar que llegó a Alpine por cinco años a modo de cesión de parte de Williams, donde se formó en su academia y tuvo su bautismo en la F1.

Franco se consolidó en el gran circo y es uno de los competidores emergentes con mayor proyección en la especialidad. Infobae pudo saber que otros equipos sondearon su situación antes del anuncio de Alpine como titular para el venidero ejercicio.

En diez largadas del presente ejercicio Franco se destacó logrando ser el mejor en cuanto a reacción y reflejos para poder superar a rivales. El caso más recordado fue en el inicio en Australia cuando evitó chocar al Racing Bulls de Liam Lawson, que se quedó parado en la recta principal del circuito ubicado en el Albert Park de Melbourne.

Las mejores largadas de Colapinto en la temporada:

Australia: Primera salvada del año con Lawson parado. La segunda fue este sábado en la clasificación en la curva Monumental de Madring.

China: 12° a 6° (0.148s récord)

Miami: 8° a 7°

Sprint Canadá: 13° a 11°

Barcelona: 13° a 11°

Sprint Silverstone: 14° a 11°

Silverstone: 19° a 15°

Sprint Países Bajos: 13° a 12°

Países Bajos: 14° a 12°

España: del 9º al 7º

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