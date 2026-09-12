Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

Los Premios Emmy 2026 ya comenzaron a revelar a sus primeros ganadores antes de su ceremonia principal. Los Creative Arts Emmy Awards se realizaron durante dos jornadas, el 5 y 6 de septiembre, en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde se entregaron 102 estatuillas en distintas categorías técnicas y artísticas. Los resultados de ambas noches serán reunidos en un especial que se emitirá este sábado 12 de septiembre por FXX.
Entre las producciones que tuvieron una actuación destacada en esta primera etapa figura Widow’s Bay, que consiguió ocho premios, incluidos reconocimientos para Betty Gilpin como actriz invitada, además de galardones en categorías como casting, diseño de producción, cinematografía, edición de sonido y composición musical. DTF St. Louis también tuvo una jornada importante, con victorias en las categorías de actuación de reparto, además de dirección y guion para su creador, Steven Conrad.
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Otro de los títulos destacados fue Spider-Noir, producción de Prime Video que obtuvo premios por coordinación de especialistas, diseño de títulos, efectos visuales, cinematografía y edición de sonido. South Park, por su parte, consiguió su quinto Emmy como mejor programa animado, el primero que recibe en esta categoría desde 2013.
Los Creative Arts también dejaron varios triunfos individuales. Shailene Woodley consiguió su primer Emmy por su participación como actriz invitada en Paradise, mientras que Linda Cardellini ganó por primera vez en los Emmy gracias a su papel en DTF St. Louis.
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Mariska Hargitay, quien tendrá a su cargo la conducción de la gala principal, obtuvo dos premios por My Mom Jayne, en las categorías de documental y dirección de un programa documental o de no ficción.
También fueron premiados The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny, The Traitors y The Late Show With Stephen Colbert.
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La atención ahora se concentra en la 78.ª edición de los Primetime Emmy Awards, que se realizará el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. La ceremonia será transmitida por NBC y Peacock a las 8 p. m. ET (5 p. m. PT) y tendrá como presentadora a Mariska Hargitay, figura central de Law & Order: SVU.
Ya se ha confirmado la lista de presentadores, con Zendaya, Keke Palmer, Macaulay Culkin, Odessa A’zion y Alan Cumming entre las estrellas convocadas. Asimismo, Noah Kahan interpretará “Bridge Over Troubled Water” durante el segmento In Memoriam.
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Primeros ganadores
- Mejor película para televisión: Remarkably Bright Creatures
- Mejor actriz invitada en una serie de comedia: Betty Gilpin por Widow’s Bay
- Mejor actor invitado en una serie de comedia: Rob Reiner por The Bear
- Mejor guion para una miniserie, antología o película: Steven Conrad — DTF St. Louis
- Mejor dirección para una miniserie, antología o película: Steven Conrad — DTF St. Louis
- Mejor actriz de reparto en una miniserie, antología o película: Linda Cardellini - DTF St. Louis
- Mejor composición musical para una miniserie, antología, película o especial: Sean Callery — The Beast in Me
- Mejor composición musical para una serie: David Fleming — Widow’s Bay
- Mejor tema musical original: Dave Porter — Pluribus
- Mejor música y letra originales: Andrew Bird y Gavin Brivik — The Pitt
- Mejor supervisión musical: Toko Nagata — Widow’s Bay
- Mejor cinematografía para una serie de media hora: Christian Sprenger — Widow’s Bay
- Mejor cinematografía para una miniserie, antología o película: James Whitaker — DTF St. Louis
- Mejor cinematografía para una serie de una hora: Darran Tiernan — Spider-Noir
- Mejor actor de reparto en una miniserie, antología o película: David Harbour - DTF St. Louis
- Mejores efectos visuales en una temporada o película: Stranger Things
- Mejores efectos visuales en un episodio: Spider-Noir
- Mejor diseño de títulos: Spider-Noir
- Mejor mezcla de sonido para una miniserie, antología o película: Beef
- Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia, drama o animación de media hora: Widow’s Bay
- Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama de una hora: Pluribus
- Mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama de una hora: Spider-Noir
- Mejor edición de sonido para una serie de comedia, drama o animación de media hora: Widow’s Bay
- Mejor edición de sonido para una miniserie, antología, película o especial: Beef
- Mejor interpretación de voz de un personaje: Julie Andrews - Bridgerton
- Mejor programa animado: South Park
- Mejor edición de imagen para una comedia multicámara: Leanne
- Mejor edición de imagen para una comedia de cámara única: Hacks
- Mejor edición de imagen para una miniserie, antología o película: DTF St. Louis
- Mejor edición de imagen para una serie dramática: Pluribus
- Mejor coordinación de especialistas para una comedia: Spider-Noir
- Mejor actuación de especialistas: A Knight of the Seven Kingdoms
- Mejor coordinación de especialistas para una serie dramática: The Boys
- Mejor coreografía para una producción con guion: Palm Royale
- Mejor actor invitado en una serie dramática: Ernest Harden Jr. - The Pitt
- Mejor maquillaje de época o fantasía/ciencia ficción: Palm Royale
- Mejor maquillaje contemporáneo: Margo’s Got Money Troubles
- Mejor maquillaje con prótesis: The Pitt
- Mejor diseño de producción para una serie narrativa de época o fantasía: Fallout
- Mejor diseño de producción para una producción narrativa de media hora: Widow’s Bay
- Mejor diseño de producción para una producción narrativa contemporánea de una hora o más: Pluribus
- Mejor vestuario contemporáneo para una miniserie, antología o película: Beef
- Mejor vestuario contemporáneo para una serie: Margo’s Got Money Troubles
- Mejor vestuario de época: Palm Royale
- Mejor vestuario de fantasía/ciencia ficción: Fallout
- Mejor actriz invitada en una serie dramática: Shailene Woodley
- Mejor peluquería de época o fantasía/ciencia ficción: Bridgerton
- Mejor peluquería contemporánea: Margo’s Got Money Troubles
- Mejor casting para una serie dramática: The Pitt
- Mejor casting para una serie de comedia: Widow’s Bay
- Mejor casting para una miniserie, antología o película: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
- Mejor especial de variedades en vivo: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
- Mejor especial de variedades pregrabado: The Muppet Show
- Mejor dirección para un especial de variedades: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
- Mejor dirección para una serie de variedades: The Late Show With Stephen Colbert
- Mejor dirección técnica y trabajo de cámara para un especial: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
- Mejor dirección técnica y trabajo de cámara para una serie: The Late Show With Stephen Colbert
- Mejor diseño o dirección de iluminación para una serie: The Late Show With Stephen Colbert
- Mejor diseño o dirección de iluminación para un especial: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
- Mejor programa de telerrealidad estructurado: Antiques Roadshow
- Mejor programa de telerrealidad no estructurado: Love on the Spectrum
- Mejor presentador de un programa de telerrealidad o competencia: Alan Cumming - The Traitors
- Mejor narrador: Octavia Spencer - Lost Women Of Alaska • The Missing
- Mejor dirección para un programa de telerrealidad: The Traitors
- Mejor dirección para un programa documental o de no ficción: Mariska Hargitay - My Mom Jayne: A Film By Mariska Hargitay
- Mejor serie o especial de no ficción presentado por un conductor: Tucci in Italy
- Mejor serie documental o de no ficción: Mr. Scorsese
- Mejor especial documental o de no ficción: My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay
- Mejor guion para un programa de no ficción: The Daily Show Presents: Jordan Klepper Fingers the Pulse: Give the Man a Prize
- Mejor guion para una serie de variedades: The Late Show With Stephen Colbert
- Mejor guion para un especial de variedades: The Muppet Show
- Mejor maquillaje para un programa de variedades, no ficción o telerrealidad: Saturday Night Live
- Mejor peluquería para un programa de variedades, no ficción o telerrealidad: RuPaul’s Drag Race
- Mejor comercial: I’m Not Remarkable — Apple
- Mejor serie de comedia, drama o variedades de formato corto: Colbert Before Air
- Mejor serie de no ficción o telerrealidad de formato corto: Inside the Pitt
- Mejor cinematografía para un programa de telerrealidad: The Traitors
- Mejor cinematografía para un programa de no ficción: Ocean With David Attenborough
- Mejor casting para un programa de telerrealidad: Love on the Spectrum
- Mejor programa de medios emergentes: Uncanny Alley: A New Day
- Mejor coreografía para variedades o telerrealidad: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
- Mejor dirección musical: The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
- Mejor composición musical para un programa documental, de no ficción o telerrealidad: John Candy: I Like Me
- Mejor diseño de producción para un especial de variedades: The Muppet Show
- Mejor diseño de producción para una serie de variedades o telerrealidad: The Traitors
- Mejor programa de concursos: Jeopardy!
- Mejor presentador de un programa de concursos: Jimmy Kimmel
Nominados a los Premios Emmy 2026
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man
- Steve Carell — Rooster
- Matthew Rhys — Widow’s Bay
- Jason Segel — Shrinking
- Martin Short — Only Murders in the Building
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Quinta Brunson — Abbott Elementary
- Ayo Edebiri — The Bear
- Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow — The Comeback
- Jean Smart — Hacks
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Colman Domingo — The Four Seasons
- Paul W. Downs — Hacks
- Harrison Ford — Shrinking
- Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root — Widow’s Bay
- Michael Urie — Shrinking
- Tyler James Williams — Abbott Elementary
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey — Widow’s Bay
- Hannah Einbinder — Hacks
- Janelle James — Abbott Elementary
- Kate O’Flynn — Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter — Hacks
- Jessica Williams — Shrinking
Mejor serie dramática
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown — Paradise
- Gary Oldman — Slow Horses
- Mark Ruffalo — Task
- Rufus Sewell — The Diplomat
- Noah Wyle — The Pitt
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon — The Gilded Age
- Chase Infiniti — The Testaments
- Keri Russell — The Diplomat
- Rhea Seehorn — Pluribus
- Zendaya — Euphoria
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball — The Pitt
- Billy Crudup — The Morning Show
- Shawn Hatosy — The Pitt
- Gerran Howell — The Pitt
- Jack Lowden — Slow Horses
- Tom Pelphrey — Task
- Carlos-Manuel Vesga — Pluribus
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden — The Pitt
- Fiona Dourif — The Pitt
- Allison Janney — The Diplomat
- Katherine LaNasa — The Pitt
- Sepideh Moafi — The Pitt
- Julianne Nicholson — Paradise
- Karolina Wydra — Pluribus
Mejor serie limitada o antológica
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Mejor actor principal en una serie limitada, antológica o película para televisión
- Riz Ahmed — Bait
- Jason Bateman — Black Rabbit
- Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac — Beef
- Matthew Rhys — The Beast in Me
Mejor actriz principal en una serie limitada, antológica o película para televisión
- Claire Danes — The Beast in Me
- Sally Field — Remarkably Bright Creatures
- Carey Mulligan — Beef
- Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
- Sarah Snook — All Her Fault
Mejor serie de variedades
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight with John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert
- Saturday Night Live
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