Malditos Nerds

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

La nueva entrega de fútbol y rol incorporará a Shane Starfall como protagonista, pero todavía no tiene fecha ni plataformas

Inazuma Eleven: Bold Revolution, de Level-5
Inazuma Eleven: Bold Revolution, de Level-5
Guardar

Level-5 anunció Inazuma Eleven: Bold Revolution, secuela directa de Inazuma Eleven: Victory Road, durante la transmisión Level-5 Vision 2026 II Dream. El proyecto introducirá al protagonista Shane Starfall, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento ni plataformas confirmadas. En el mismo evento, el estudio fijó para 2027 el estreno de Holy Horror Mansion.

Una secuela sin fecha ni plataformas

Level-5 mostró un primer adelanto de Inazuma Eleven: Bold Revolution, pero mantuvo en reserva buena parte de la información práctica. No presentó jugabilidad ni explicó qué cambios habrá en los partidos, la progresión de los jugadores o los modos disponibles.

PUBLICIDAD

La saga combina fútbol con elementos de RPG, es decir, sistemas de rol que permiten desarrollar personajes, mejorar estadísticas y formar equipos. Bold Revolution continuará esa fórmula después de Victory Road, la entrega publicada el 13 de noviembre de 2025.

El presidente y director ejecutivo de Level-5, Akihiro Hino, indicó que el nombre Bold Revolution tendrá importancia dentro de la historia. “¿Por qué este título? ¿Y qué significa para la historia?”, planteó durante la presentación. Las respuestas quedaron reservadas para el próximo evento Level-5 Vision, que aún no tiene una fecha comunicada.

PUBLICIDAD

Las plataformas tampoco fueron anunciadas. Aunque existen previsiones sobre posibles versiones para las consolas actuales y PC, Level-5 no confirmó ninguna de ellas. Esa ausencia diferencia a Bold Revolution de Holy Horror Mansion, cuyo año de estreno y sistemas compatibles sí fueron detallados.

El desarrollo de una continuación ya había sido anticipado. En enero de 2026, Hino confirmó que había comenzado a escribir la historia y describió el proyecto como un nuevo Inazuma Eleven para la era Reiwa, nombre del período japonés iniciado en 2019.

Shane Starfall y el vínculo con Victory Road

El adelanto presentó a Shane Starfall, cuyo nombre original es Nagi Furuhoshi, como uno de los protagonistas de la nueva aventura. Hino explicó que el personaje tiene un pasado poco habitual que será decisivo para los acontecimientos, un rasgo que comparte con Destin Billows, conocido en japonés como Unmei Sasanami.

Destin fue el protagonista de Victory Road y regresará en la secuela. La presentación anticipó que Shane se encontrará con personajes nuevos y conocidos, pero no explicó cómo se cruzarán sus caminos ni cuál será el conflicto que los reunirá fuera de los partidos.

El título de la secuela y las declaraciones de Hino sugieren que la revolución mencionada estará vinculada con la trama, aunque Level-5 todavía no reveló su significado. Tampoco indicó si Shane reemplazará a Destin como figura principal o si ambos compartirán el protagonismo durante toda la campaña.

Otro punto pendiente es la transferencia de información entre entregas. Level-5 había señalado que los datos de los jugadores de Victory Road podrían trasladarse a su continuación. El sistema permitiría conservar parte del progreso o de la plantilla, pero todavía no se detalló qué información será compatible ni cuáles serán sus condiciones.

Victory Road superó las 800.000 unidades vendidas durante sus primeros dos meses. Desde su lanzamiento continuó recibiendo actualizaciones gratuitas, entre ellas contenidos orientados a las partidas competitivas. Level-5 no informó cuánto tiempo seguirá ampliando esa entrega mientras avanza el desarrollo de Bold Revolution.

Inazuma Eleven: Bold Revolution, de Level-5
Inazuma Eleven: Bold Revolution, de Level-5

Holy Horror Mansion llegará en 2027

La otra confirmación del evento fue la ventana de lanzamiento de Holy Horror Mansion. El juego de terror ligero llegará en 2027 a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC, aunque todavía no cuenta con un día concreto de estreno.

Su historia sigue a Cameron, cuya vida cambia después de encontrar una cámara en la mansión donde vive y conocer a un fantasma. La fotografía será una mecánica central: cuando Cameron retrate determinados objetos, estos se transformarán en espíritus llamados Mononoke.

Los jugadores también podrán crear nuevos espectros mediante la fusión con objetos. Algunos Mononoke actuarán como aliados, mientras que otros serán enemigos y deberán enfrentarse mediante un sistema de cartas. Level-5 define el tono como terror ligero, con elementos sobrenaturales presentados en una línea cercana a Yo-Kai Watch.

Level-5 planea desarrollar Holy Horror Mansion como una franquicia transmedia, término utilizado para propiedades que extienden su historia y sus personajes a distintos formatos. Los planes incluyen una serie de anime, juguetes y otros productos, que serán presentados en un evento especial durante 2026. El videojuego estará disponible en 2027 para PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingLevel-5Inazuma Eleven: Bold Revolution

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

Las versiones para iOS y Android se venden únicamente en Japón

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

‘The Witcher 3 Remastered’ arregla a Sardinilla, pero dejará activar sus viejos bugs

Los jugadores podrán usar los movimientos renovados de la yegua o recuperar su comportamiento clásico

‘The Witcher 3 Remastered’ arregla a Sardinilla, pero dejará activar sus viejos bugs

‘Fairgame$’ reaparece como ‘Project Espresso’ en una prueba cerrada de Sony

El material prealfa, capturado en PS5 Pro, muestra una fórmula PvPvE centrada en robos y fugas

‘Fairgame$’ reaparece como ‘Project Espresso’ en una prueba cerrada de Sony

Bit Reactor publica el primer gran parche de ‘Star Wars Zero Company’ que corrige varios problemas

La actualización 1.1 ya está disponible en todas las plataformas y atiende problemas de combate, estabilidad, guardado y rendimiento

Bit Reactor publica el primer gran parche de ‘Star Wars Zero Company’ que corrige varios problemas

Arabia Saudí estudia fusionar Electronic Arts con Savvy Games Group

El proyecto reuniría franquicias de consolas, PC y móviles bajo una misma estructura

Arabia Saudí estudia fusionar Electronic Arts con Savvy Games Group

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

‘El amor de tu vida’ presenta su tráiler con Margaret Qualley y Aaron Pierre

‘El amor de tu vida’ presenta su tráiler con Margaret Qualley y Aaron Pierre

REVIEW | Hechizo de Amor: La magia continúa - El regreso las hermanas Owens

De Super Mario Bros a The Super Mario Bros. Movie, la historia del gaming en el cine

Andrew Garfield interpreta a Sam Altman en el primer avance de ‘Artificial’

Jake Gyllenhaal protagoniza el romance sobrenatural de M. Night Shyamalan

SERIES

Prime Video revela el tráiler de ‘Carrie’, la nueva serie basada en Stephen King

Prime Video revela el tráiler de ‘Carrie’, la nueva serie basada en Stephen King

Rebecca Ferguson vuelve en la temporada 4 de ‘Silo’, que ya tiene fecha y tráiler

Morgan Spector reemplaza a Tom Hanks como Robert Langdon en la nueva serie de Netflix

Florence Pugh lidera ‘Al este del Edén’, la nueva miniserie de Netflix

Prime Video anuncia para 2028 el live-action de ‘The Apothecary Diaries’