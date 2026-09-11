‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Inazuma Eleven: Bold Revolution, de Level-5

Guardar

Level-5 anunció Inazuma Eleven: Bold Revolution, secuela directa de Inazuma Eleven: Victory Road, durante la transmisión Level-5 Vision 2026 II Dream. El proyecto introducirá al protagonista Shane Starfall, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento ni plataformas confirmadas. En el mismo evento, el estudio fijó para 2027 el estreno de Holy Horror Mansion.

Una secuela sin fecha ni plataformas

Level-5 mostró un primer adelanto de Inazuma Eleven: Bold Revolution, pero mantuvo en reserva buena parte de la información práctica. No presentó jugabilidad ni explicó qué cambios habrá en los partidos, la progresión de los jugadores o los modos disponibles.

PUBLICIDAD

La saga combina fútbol con elementos de RPG, es decir, sistemas de rol que permiten desarrollar personajes, mejorar estadísticas y formar equipos. Bold Revolution continuará esa fórmula después de Victory Road, la entrega publicada el 13 de noviembre de 2025.

El presidente y director ejecutivo de Level-5, Akihiro Hino, indicó que el nombre Bold Revolution tendrá importancia dentro de la historia. “¿Por qué este título? ¿Y qué significa para la historia?”, planteó durante la presentación. Las respuestas quedaron reservadas para el próximo evento Level-5 Vision, que aún no tiene una fecha comunicada.

PUBLICIDAD

Las plataformas tampoco fueron anunciadas. Aunque existen previsiones sobre posibles versiones para las consolas actuales y PC, Level-5 no confirmó ninguna de ellas. Esa ausencia diferencia a Bold Revolution de Holy Horror Mansion, cuyo año de estreno y sistemas compatibles sí fueron detallados.

El desarrollo de una continuación ya había sido anticipado. En enero de 2026, Hino confirmó que había comenzado a escribir la historia y describió el proyecto como un nuevo Inazuma Eleven para la era Reiwa, nombre del período japonés iniciado en 2019.

PUBLICIDAD

Shane Starfall y el vínculo con Victory Road

El adelanto presentó a Shane Starfall, cuyo nombre original es Nagi Furuhoshi, como uno de los protagonistas de la nueva aventura. Hino explicó que el personaje tiene un pasado poco habitual que será decisivo para los acontecimientos, un rasgo que comparte con Destin Billows, conocido en japonés como Unmei Sasanami.

Destin fue el protagonista de Victory Road y regresará en la secuela. La presentación anticipó que Shane se encontrará con personajes nuevos y conocidos, pero no explicó cómo se cruzarán sus caminos ni cuál será el conflicto que los reunirá fuera de los partidos.

PUBLICIDAD

El título de la secuela y las declaraciones de Hino sugieren que la revolución mencionada estará vinculada con la trama, aunque Level-5 todavía no reveló su significado. Tampoco indicó si Shane reemplazará a Destin como figura principal o si ambos compartirán el protagonismo durante toda la campaña.

Otro punto pendiente es la transferencia de información entre entregas. Level-5 había señalado que los datos de los jugadores de Victory Road podrían trasladarse a su continuación. El sistema permitiría conservar parte del progreso o de la plantilla, pero todavía no se detalló qué información será compatible ni cuáles serán sus condiciones.

PUBLICIDAD

Victory Road superó las 800.000 unidades vendidas durante sus primeros dos meses. Desde su lanzamiento continuó recibiendo actualizaciones gratuitas, entre ellas contenidos orientados a las partidas competitivas. Level-5 no informó cuánto tiempo seguirá ampliando esa entrega mientras avanza el desarrollo de Bold Revolution.

Inazuma Eleven: Bold Revolution, de Level-5

Holy Horror Mansion llegará en 2027

La otra confirmación del evento fue la ventana de lanzamiento de Holy Horror Mansion. El juego de terror ligero llegará en 2027 a PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC, aunque todavía no cuenta con un día concreto de estreno.

PUBLICIDAD

Su historia sigue a Cameron, cuya vida cambia después de encontrar una cámara en la mansión donde vive y conocer a un fantasma. La fotografía será una mecánica central: cuando Cameron retrate determinados objetos, estos se transformarán en espíritus llamados Mononoke.

Los jugadores también podrán crear nuevos espectros mediante la fusión con objetos. Algunos Mononoke actuarán como aliados, mientras que otros serán enemigos y deberán enfrentarse mediante un sistema de cartas. Level-5 define el tono como terror ligero, con elementos sobrenaturales presentados en una línea cercana a Yo-Kai Watch.

PUBLICIDAD

Level-5 planea desarrollar Holy Horror Mansion como una franquicia transmedia, término utilizado para propiedades que extienden su historia y sus personajes a distintos formatos. Los planes incluyen una serie de anime, juguetes y otros productos, que serán presentados en un evento especial durante 2026. El videojuego estará disponible en 2027 para PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC.