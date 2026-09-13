Mundo

Trump dijo que la guerra con Irán “terminará después de las elecciones de medio término, tal vez antes”

El presidente estadounidense insistió en que Teherán “quiere hacer un acuerdo desesperadamente” y volvió a advertir que Irán “no va a tener” un arma nuclear

El presidente estadounidense Donald Trump asiste al Amgen Irish Open en Trump International Golf Links, en Doonbeg, Irlanda, el 13 de septiembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente estadounidense Donald Trump asiste al Amgen Irish Open en Trump International Golf Links, en Doonbeg, Irlanda, el 13 de septiembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que la guerra con Irán “terminará justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes”, en momentos en que Teherán busca reactivar el diálogo con países del Golfo y intenta reconstruir sus vínculos con Emiratos Árabes Unidos.

“El país está en auge, el país está en auge. Irán va a terminar justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes, pero terminará justo después”, dijo Trump. “El precio de la nafta va a caer en picada, tal como pasó justo antes de que yo llegara. Yo sabía lo que estaba haciendo, tenía que hacerlo. Irán no puede tener un arma nuclear, y no la va a tener”, agregó.

PUBLICIDAD

“Quieren hacer un acuerdo desesperadamente”

Consultado por un periodista sobre si el conflicto se extendería hasta después de los comicios de medio término, Trump matizó su primera afirmación: “Podría terminar antes de las elecciones de medio término, pero terminará después de las elecciones de medio término”. Y agregó: “Les voy a decir algo: Irán quiere hacer un acuerdo desesperadamente. Llaman todo el tiempo, quieren un acuerdo. No voy a hacer un acuerdo que no sea bueno”.

Las declaraciones de Trump llegan mientras Teherán enfrenta un bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz y sufre el impacto de las sanciones internacionales sobre su economía. El domingo, un buque de carga iraní fue atacado cerca de la isla de Qeshm, en el estrecho, con un saldo de un muerto y cuatro heridos, según medios estatales iraníes.

PUBLICIDAD

Indiferencia ante la reunión de países del Golfo con Irán

El presidente iraní Masoud Pezeshkian se reúne con el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 12 de septiembre de 2026 (Presidencia de Irán/WANA vía REUTERS)
El presidente iraní Masoud Pezeshkian se reúne con el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 12 de septiembre de 2026 (Presidencia de Irán/WANA vía REUTERS)

Trump también fue consultado sobre la reunión prevista para el lunes en Omán, donde cancilleres de países de la región se reunirán con Irán para discutir la gestión del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. “No me importa, eso depende de ellos, está bien. Si pueden estar contentos, bueno, está bien. Israel, junto con las naciones de las que hablamos, si están contentos, está bien”, respondió.

El encuentro en Omán se da días después de que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, tomaran el control de una isla en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, lo que reavivó los temores sobre la seguridad de la navegación comercial y presionó al alza los precios del petróleo.

Las palabras de Trump coinciden con un gesto de distensión entre Teherán y Abu Dabi. El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, dijo el domingo que Irán y los Emiratos Árabes Unidos buscan “dar vuelta la página” tras el deterioro de la relación bilateral desde el estallido de la guerra en Medio Oriente. Pezeshkian se reunió el día anterior con el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la cumbre de los BRICS en India, en lo que calificó como el primer intercambio “constructivo” desde los incidentes registrados en el golfo Pérsico.

En agosto, Emiratos Árabes Unidos había anunciado la suspensión de los intercambios comerciales y financieros con Irán, en represalia por los ataques iraníes contra aliados de Washington en la región tras el inicio de la guerra en febrero.

Temas Relacionados

IránEmiratos Árabes UnidosGuerra en Medio OrienteMasoud PezeshkianKhaled bin Mohamed bin Zayed Al NahyanDonald TrumpEstados UnidosBRICSÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV pidió renovar el compromiso con la paz al recordar a las víctimas del 11S

Tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el pontífice recordó a quienes murieron en los ataques de 2001 y a quienes aún sufren sus secuelas en distintos países

El papa León XIV pidió renovar el compromiso con la paz al recordar a las víctimas del 11S

El Kremlin no descartó un regreso a las negociaciones con Ucrania y EEUU en octubre, aunque puso condiciones

Moscú dijo que una nueva ronda de conversaciones tripartitas sigue siendo posible “en el futuro previsible”, aunque rechazó un encuentro entre Putin y Zelensky fuera de Rusia

El Kremlin no descartó un regreso a las negociaciones con Ucrania y EEUU en octubre, aunque puso condiciones

Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando para impulsar la independencia de sus territorios del Reino Unido

“Mañana en Cardiff espero poder debatir sobre un futuro mejor con socios venidos del resto de estas islas, y eso solo es posible con el nuevo comienzo que supone la independencia”, afirmó el jefe del Gobierno escocés, John Swinney

Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando para impulsar la independencia de sus territorios del Reino Unido

Estados Unidos aseguró que Ucrania y Rusia quieren terminar con la guerra, pero falta “la fórmula adecuada”

El enviado especial estadounidense y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, sostuvo que ambos países mantienen su disposición a pactar un acuerdo que de fin a la invasión del Kremlin, y sostuvo que el avance depende de hallar un mecanismo que ordene el proceso

Estados Unidos aseguró que Ucrania y Rusia quieren terminar con la guerra, pero falta “la fórmula adecuada”

¿Quiénes son los rebeldes hutíes de Yemen que buscan controlar el estrecho de Bab el-Mandeb?

En cuestión de días, los insurgentes avanzaron hacia el sur y se apoderaron parcialmente de la estratégica vía marítima

¿Quiénes son los rebeldes hutíes de Yemen que buscan controlar el estrecho de Bab el-Mandeb?
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Andrea Petro afirmó que no le gustan los colombianos: “Yo desde chiquita he estado con europeos”

Andrea Petro afirmó que no le gustan los colombianos: “Yo desde chiquita he estado con europeos”

Gran Premio de España EN VIVO: Checo Pérez abandona la carrera en la Vuelta 34 por problemas en el auto

Gorgojo en la despensa: señales de infestación y cómo evitar que invada tus alimentos

La curiosa utilidad del bolsillo de las bragas: no es para colocar las compresas ni guardar cosas

Joel Huiqui manda contundente mensaje tras ganar el Clásico Joven al América: “Fue una probadita”

DEPORTES

Se corre el Gran Premio de España de Fórmula 1: Charles Leclerc lidera y Franco Colapinto marcha 9°

Se corre el Gran Premio de España de Fórmula 1: Charles Leclerc lidera y Franco Colapinto marcha 9°

Por qué levantamos los brazos al ganar: la ciencia detrás del lenguaje corporal de la victoria

Julián Álvarez quedó afuera de los convocados del Atlético de Madrid: los motivos

Una ronda, varios giros y un gol: la llamativa jugada de la selección femenina de Francia en el Mundial sub-20 que recorre el mundo

La gran largada de Franco Colapinto en el GP de España de F1: así ganó dos lugares en el inicio

ENTRETENIMIENTO

Zach Cregger reveló por qué eliminó varios chistes de “Resident Evil: Noche Cero”

Zach Cregger reveló por qué eliminó varios chistes de “Resident Evil: Noche Cero”

Gary Oldman y la nueva apuesta de Harry Potter en HBO: “Será más satisfactoria que las películas”

Secretos, contrastes y fe: las intimidades domésticas que revelaron Justin y Hailey Bieber en un inusual cuestionario

Paul Bettany vuelve como Vision: qué se puede esperar de la serie que cerrará la trilogía de “WandaVision”

¿Cuánto tardaron? Los tiempos de las celebridades que se animaron a correr una maratón