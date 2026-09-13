Trump dijo que la guerra con Irán “terminará después de las elecciones de medio término, tal vez antes”

El presidente estadounidense Donald Trump asiste al Amgen Irish Open en Trump International Golf Links, en Doonbeg, Irlanda, el 13 de septiembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que la guerra con Irán “terminará justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes”, en momentos en que Teherán busca reactivar el diálogo con países del Golfo y intenta reconstruir sus vínculos con Emiratos Árabes Unidos.

“El país está en auge, el país está en auge. Irán va a terminar justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes, pero terminará justo después”, dijo Trump. “El precio de la nafta va a caer en picada, tal como pasó justo antes de que yo llegara. Yo sabía lo que estaba haciendo, tenía que hacerlo. Irán no puede tener un arma nuclear, y no la va a tener”, agregó.

PUBLICIDAD

“Quieren hacer un acuerdo desesperadamente”

Consultado por un periodista sobre si el conflicto se extendería hasta después de los comicios de medio término, Trump matizó su primera afirmación: “Podría terminar antes de las elecciones de medio término, pero terminará después de las elecciones de medio término”. Y agregó: “Les voy a decir algo: Irán quiere hacer un acuerdo desesperadamente. Llaman todo el tiempo, quieren un acuerdo. No voy a hacer un acuerdo que no sea bueno”.

Las declaraciones de Trump llegan mientras Teherán enfrenta un bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz y sufre el impacto de las sanciones internacionales sobre su economía. El domingo, un buque de carga iraní fue atacado cerca de la isla de Qeshm, en el estrecho, con un saldo de un muerto y cuatro heridos, según medios estatales iraníes.

PUBLICIDAD

Indiferencia ante la reunión de países del Golfo con Irán

El presidente iraní Masoud Pezeshkian se reúne con el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 12 de septiembre de 2026 (Presidencia de Irán/WANA vía REUTERS)

Trump también fue consultado sobre la reunión prevista para el lunes en Omán, donde cancilleres de países de la región se reunirán con Irán para discutir la gestión del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. “No me importa, eso depende de ellos, está bien. Si pueden estar contentos, bueno, está bien. Israel, junto con las naciones de las que hablamos, si están contentos, está bien”, respondió.

El encuentro en Omán se da días después de que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, tomaran el control de una isla en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el mar Rojo, lo que reavivó los temores sobre la seguridad de la navegación comercial y presionó al alza los precios del petróleo.

PUBLICIDAD

Las palabras de Trump coinciden con un gesto de distensión entre Teherán y Abu Dabi. El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, dijo el domingo que Irán y los Emiratos Árabes Unidos buscan “dar vuelta la página” tras el deterioro de la relación bilateral desde el estallido de la guerra en Medio Oriente. Pezeshkian se reunió el día anterior con el príncipe heredero de Abu Dabi, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la cumbre de los BRICS en India, en lo que calificó como el primer intercambio “constructivo” desde los incidentes registrados en el golfo Pérsico.

En agosto, Emiratos Árabes Unidos había anunciado la suspensión de los intercambios comerciales y financieros con Irán, en represalia por los ataques iraníes contra aliados de Washington en la región tras el inicio de la guerra en febrero.

PUBLICIDAD