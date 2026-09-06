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Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su actuación en el GP de Italia

El piloto argentino vio acción en el circuito de Monza y ahora viajará rumbo a España para la carrera en el nuevo circuito de Madrid

Franco Colapinto Gran premio de Monza 2026
Franco Colapinto volvió a los puntos en Monza (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
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Franco Colapinto completó un gran fin de semana y terminó en el puesto 9 en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. En el mítico circuito de Monza, el piloto de Alpine se repuso a un despiste cuando estaba entre los primeros del clasificador, bajó hasta el 16° lugar y avanzó siete posiciones para sumar otros dos puntos en el campeonato de la Máxima y para el equipo.

Después de estar entre los mejores de la grilla el viernes y tras alcanzar su mejor posición en una largada en la F1 con su séptimo puesto debido a la sanción que cumplió el ganador de la carrera Kimi Antonelli, el argentino volvió a completar una buena largada y llegó a estar en el 4° lugar tras el relanzamiento por el fuerte golpe de Charles Leclerc en el inicio de la competencia. Pero una salida de pista lo mandó al fondo del clasificador. A pesar de eso, avanzó a gran ritmo y llegó en el top 10 por séptima ocasión en los 13 Grandes Premio del 2026.

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Ahora, Colpinto y la Fórmula 1 no tendrán descanso: el próximo fin de semana se viene el debut del Gran Premio de España en el flamante circuito urbano de Madrid (viernes 11 al domingo 13 de septiembre). El formato de la prueba será tradicional con tres prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

15- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

16- 10º en el Gran Premio de Bélgica

17- 15° en el Gran Premio de Hungría

18- 12° en la Sprint del Gran Premio de Países Bajos

19- 14° en el Gran Premio de Países Bajos

20- 9° en el Gran Premio de Italia

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint

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