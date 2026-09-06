El Salvador

Las tormentas se extenderán en El Salvador por influencia de una vaguada y una onda tropical

Las lluvias previstas podrían afectar el distrito cabecera y sus alrededores, con complicaciones temporales para la movilidad, posibles arrastres de objetos menores y dificultades para actividades realizadas dentro de cauces

Lluvias tipo temporal continúan afectando la zona central y occidental de El Salvador por la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y los remanentes de Cristina, con énfasis en San Salvador, La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana Sur. (Foto: Ministerio de Medio Ambiente)
Lluvias tipo temporal continúan afectando la zona central y occidental de El Salvador por la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y los remanentes de Cristina, con énfasis en San Salvador, La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana Sur. (Foto: Ministerio de Medio Ambiente)
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El cielo pasará de poco nublado a mayormente cubierto durante este domingo 6 de septiembre, con lluvias y tormentas eléctricas que se extenderán desde la tarde hacia buena parte de El Salvador. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por ráfagas de viento superiores a 40 km/h, sobre todo durante la noche.

La jornada comenzará con condiciones secas en la mayor parte del territorio. Durante la mañana predominará el cielo poco nublado y no se esperan lluvias, mientras el calor aumentará con rapidez. Las temperaturas máximas rondarán los 36 °C en la zona occidental, de acuerdo con el pronóstico del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales.

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En contraste, la madrugada y las primeras horas del día podrían dejar temperaturas mínimas cercanas a los 20°C en la zona oriental debido a las precipitaciones. El ambiente será cálido durante las horas diurnas, pero fresco por la noche y al amanecer.

Las lluvias comenzarán a ganar presencia durante la tarde. El pronóstico indica que habrá cielo parcialmente nublado y precipitaciones en la cordillera volcánica y la zona norte. Entre las áreas con mayor probabilidad de lluvia figuran las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, además de sectores del norte de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel y Morazán.

Una mujer se protege de la lluvia en el centro de San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura
Una mujer se protege de la lluvia en el centro de San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

Para la noche se espera un aumento de la nubosidad y una mayor cobertura de las lluvias. Las tormentas podrían alcanzar sectores de La Unión, San Miguel, San Vicente, Cabañas, Cuscatlán, San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate.

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Luego, las precipitaciones se desplazarían hacia la zona costera. El viento tendrá velocidades de entre 10 y 20 km/h, aunque las tormentas podrían generar ráfagas más fuertes en zonas puntuales.

Las condiciones estarán asociadas al flujo del este y a una vaguada con apoyo en niveles medios de la troposfera. Esta combinación favorecerá la formación de nubosidad y lluvias en distintos sectores del país, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Riesgo de inundaciones urbanas y crecidas súbitas

El observatorio mantiene vigilancia en el departamento de San Miguel, donde las lluvias previstas pueden provocar inundaciones urbanas y crecidas súbitas, principalmente en el distrito de San Miguel y sus alrededores.

Estas condiciones podrían causar afectaciones leves al tránsito vehicular y peatonal, así como dificultades temporales de movilidad. También existe la posibilidad de arrastre de objetos menores y complicaciones para actividades que se desarrollen dentro de cauces.

Bomberos de El Salvador, lluvias, San Salvador,
(Cortesía: Bomberos de El Salvador)

Continuarán las lluvias debido a una onda tropical

El lunes 7 de septiembre iniciará con cielo parcialmente nublado y lluvias en sectores de las zonas central, occidental y costera durante la madrugada. Por la mañana se espera una disminución de la nubosidad y no se prevén precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Las lluvias regresarán por la tarde en la cordillera volcánica y la zona norte, con énfasis en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, la sierra Tecapa-Chinameca y áreas del norte de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel y Morazán.

Durante la noche, las precipitaciones podrían alcanzar San Miguel, Usulután, Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador y el Área Metropolitana, La Libertad, Chalatenango, Sonsonate y Santa Ana. Las tormentas podrían incluir actividad eléctrica, ráfagas superiores a 40 km/h y posible caída de granizo.

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