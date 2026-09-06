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El youtuber Jack Doherty fue detenido en Florida tras ser acusado de violencia doméstica

El creador de contenido quedó detenido por una pelea física con una mujer en el interior de una residencia

El youtuber Jack Doherty fue detenido en Florida tras ser acusado de violencia doméstica
El youtuber Jack Doherty fue arrestado en Fort Lauderdale, Florida, acusado de violencia doméstica contra una mujer (Instagram/@jackdoherty)
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El youtuber Jack Doherty fue arrestado el viernes por la mañana en Fort Lauderdale, Florida, acusado de violencia doméstica contra una mujer, cuya identidad no fue divulgada.

La policía local informó que los oficiales respondieron a un llamado por un altercado doméstico en el vecindario de Riverside Park poco antes del mediodía.

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Los agentes acudieron a una vivienda ubicada en la cuadra 1400 de Southwest Fifth Court y determinaron que Doherty, de 22 años, “y una víctima mujer tuvieron una pelea física dentro de una residencia”, según el reporte policial.

La mujer no resultó herida, precisó la policía. El influencer quedó detenido bajo el cargo de agresión doméstica, calificado como delito menor.

Cabe destacar que una de las últimas publicaciones de Jack en Instagram hacía alusión a un viaje junto a su novia, Katalina Cartmel. Por el momento, no se ha confirmado si ella se trataría de la víctima.

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El youtuber Jack Doherty fue detenido en Florida tras ser acusado de violencia doméstica
La presunta víctima no resultó herida y por ahora se desconoce su identidad aunque la última mujer en ser vista públicamente con Doherty fue su novia (Instagram/@jackdoherty)

Jack Doherty permanecía recluido en la cárcel principal del condado de Broward, donde su fianza quedó fijada en 1.000 dólares durante la mañana del sábado.

La orden judicial le prohíbe además cualquier contacto con la presunta víctima.

Una persona cercana al creador de contenido aseguró a TMZ que Doherty habría actuado en defensa propia durante el incidente.

Antecedente por posesión de drogas meses antes

El arresto por violencia doméstica se produjo menos de un año después de que Doherty fuera detenido en Miami Beach por cargos vinculados a drogas.

Documentos judiciales del condado de Miami-Dade señalan que el creador de contenido ingresó entonces a un programa de desestimación de cargos diferida.

El youtuber Jack Doherty fue detenido en Florida tras ser acusado de violencia doméstica
La policía de Fort Lauderdale informó que acudió a una disputa doméstica en Riverside Park y reportó una pelea física dentro de una residencia (Policía de Florida)

Aquel arresto de noviembre de 2025 incluyó cargos por posesión de una sustancia controlada, específicamente anfetaminas, posesión de 20 gramos o menos de cannabis y resistencia al arresto, este último también calificado como delito menor.

De acuerdo con los documentos de arresto difundidos por medios estadounidenses, Doherty se encontraba filmando contenido para sus redes sociales e intentaba interactuar con oficiales de policía en plena calle, lo que bloqueó el tráfico, según consignó la BBC.

Tras ser detenido, una requisa policial halló “media pastilla ovalada de color naranja con el número 3 impreso, compatible con una anfetamina de Categoría II”, además de tres cigarrillos presuntamente de cannabis, informó el medio británico.

Tras pagar una fianza de 3.500 dólares, Jack Doherty quedó en libertad y posteriormente publicó un video sobre los hechos que precedieron a su detención.

El youtuber Jack Doherty fue detenido en Florida tras ser acusado de violencia doméstica
Una persona cercana al influencer dijo que Jack Doherty habría actuado en defensa propia durante el incidente (Instagram/@jackdoherty)

En las imágenes, hombres con uniforme policial lo esposan mientras una voz fuera de cámara le advierte: “Estás a punto de ir a la cárcel”.

En otro fragmento del video, el youtuber desafía a uno de los oficiales a un “duelo” y responde “sí, señor, después de que duelemos” ante la instrucción de subir a la vereda.

En una conversación posterior con otro creador de contenido, mientras vestía una remera con su propia foto de ficha policial impresa, Doherty relató haber permanecido “cinco horas o más” detenido tras el registro fotográfico.

“Pensé, diablos, estoy volando a Dubái en mi mente ahora mismo”, comentó en el video, en el que también bromeó sobre haber acaparado el teléfono durante su custodia policial.

El cargo por cannabis fue retirado luego de que el influencer aceptara participar en un programa de desvío para delitos graves de drogas del condado de Miami-Dade.

El youtuber Jack Doherty fue detenido en Florida tras ser acusado de violencia doméstica
Meses antes, Jack Doherty había sido arrestado en Miami Beach por posesión de anfetaminas, cannabis y resistencia al arresto (Instagram/@jackdoherty)

La Fiscalía Estatal de Florida canceló los planes de un juicio previsto para mayo de 2026 por los cargos restantes y, tras la finalización del programa en marzo, emitió un certificado de descargo definitivo a su favor.

Jack Doherty cuenta con más de 15 millones de suscriptores en YouTube, más de 10 millones de seguidores en TikTok y 2,8 millones en Instagram.

Es conocido por videos de bromas provocativas, con títulos como “I got kicked off a cruise” y “I crashed into a cop car”.

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