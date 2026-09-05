Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica del GP de Italia: hora, TV y todo lo que hay que saber

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Sábado 5 de septiembre
Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)
Domingo 6 de septiembre
Carrera a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Flavio Briatore tomó el micrófono en la conferencia de prensa conjunta con los directores de otros equipos e hizo explotar el escándalo por los aires. Apenas horas después de conocerse la decisión del Tribunal de Apelaciones de la FIA de retirarle el podio a Pierre Gasly del Gran Premio de Mónaco, el líder de Alpine fue protagonista de un evento ante los medios: acusó a McLaren de estar vinculado a uno de los jueces que tomó esta determinación, planteó que le regalaron dos coches y el jefe de esa escudería le salió al cruce en vivo.
La decisión que tomó el Tribunal de Apelaciones de la FIA de quitarle el podio que Pierre Gasly había obtenido en lo administrativo tras el Gran Premio de Mónaco impactó de lleno en la lucha por el Campeonato de Constructores.
El Tribunal de Apelaciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tomó una decisión este viernes que impacta de lleno en la Fórmula 1: le quitó el podio que le habían restituido a Pierre Gasly del Gran Premio de Mónaco. El francés, que había cruzado la meta en tercer lugar, había sido castigado por un error de medición y había caído al séptimo lugar. Si bien días más tarde le devolvieron su lugar en el tercer peldaño del podio, el reclamo de otras escuderías derivó en que nuevamente sea empujado al 7° puesto.
Cómo le fue a Colapinto en la jornada del viernes en Monza
El argentino tuvo un rendimiento consistente y con efectos positivos: quedó 9° en la FP1 con un registro de 1:24.028 tras 27 giros. En el segundo entrenamiento se ubicó 11° luego de 28 vueltas con un tiempo de 1:23.619. En ambas ocasiones, el corredor que fue confirmado como titular por Alpine para el 2027 fue más veloz que su compañero de equipo. En la FP1, el rookie Paul Aron (1:24.177) ocupó la butaca de Pierre Gasly y se ubicó 10° a 0.149 del tiempo del argentino.
Estadísticas clave de Monza
- Longitud del circuito: 5,793 km
- Número de vueltas: 53
- Distancia de la carrera: 306,72 km
- Récord de vuelta: 1m 20.901s – Lando Norris (2025)
El trazado de Monza:
¡Bienvenidos al minuto a minuto del sábado del Gran Premio de Italia!
Luego de quedar 9° y 11° en la jornada del viernes, Franco Colapinto afrontará el segundo día de actividad en Monza. Tras ser ratificado para la temporada 2027 con Alpine, el argentino buscará pulir los últimos detalles en la FP3 antes de la clasificación de la Fórmula 1.