Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica del GP de Italia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Grave escándalo en la Fórmula 1: Briatore acusó a McLaren de regalarle dos autos a un juez del Caso Gasly y se cruzó con el jefe rival en plena conferencia El líder de Alpine apuntó contra uno de los equipos que apeló la medida que le había entregado el podio al francés del Gran Premio de Mónaco

Flavio Briatore tomó el micrófono en la conferencia de prensa conjunta con los directores de otros equipos e hizo explotar el escándalo por los aires. Apenas horas después de conocerse la decisión del Tribunal de Apelaciones de la FIA de retirarle el podio a Pierre Gasly del Gran Premio de Mónaco, el líder de Alpine fue protagonista de un evento ante los medios: acusó a McLaren de estar vinculado a uno de los jueces que tomó esta determinación, planteó que le regalaron dos coches y el jefe de esa escudería le salió al cruce en vivo.