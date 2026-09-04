Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

La selección argentina arribó a Polonia con expectativa para el debut de este sábado ante Polonia

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La selección argentina femenina iniciará su participación en el Mundial Sub 20 que se disputará en Polonia con un plantel integrado por futbolistas de proyección temprana. El equipo buscará competir ante rivales internacionales, avanzar en el torneo y reflejar el trabajo realizado en las divisiones juveniles. El conjunto está bajo la conducción de Christian Meloni, quien llevó a sus 21 convocadas a una cita que reunirá a 24 seleccionados de la categoría.

Argentina debutará este sábado 5 de septiembre ante Polonia, el país anfitrión, en el encuentro que abrirá oficialmente el campeonato. El combinado nacional integrará el Grupo A junto con las polacas, México y Benín. Tras el estreno, la Albiceleste deberá enfrentar a los otros dos equipos de la zona, con el objetivo de sostener una campaña que le permita avanzar en la competencia juvenil.

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En los días previos al viaje, Meloni confirmó la nómina de 21 futbolistas que representarán al país en Polonia. Las jugadoras realizaron entrenamientos en el Predio de AFA en Ezeiza, con la preparación enfocada en llegar en condiciones al inicio del certamen. La lista reúne a jóvenes que atravesaron el proceso de las categorías formativas y que lograron la clasificación mediante el Sudamericano Sub 20.

El recorrido en la competencia sudamericana permitió que el plantel se enfrentara con otros seleccionados de la región. Esa instancia dejó referencias sobre el funcionamiento del equipo y sobre el rendimiento individual de varias futbolistas que ahora tendrán su primera experiencia mundialista en la categoría. La convocatoria también exhibe la presencia de jugadoras con trayectorias distintas, tanto en clubes argentinos como en instituciones del fútbol español.

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Mercedes Diz fue convocada al Mundial Sub 20 femenino que se disputará en Polonia (AFA)

Entre los nombres que aparecen dentro del grupo se encuentran Mercedes Diz, integrante de River Plate, y Dolores Delgado, quien formó parte de las categorías juveniles de Real Madrid. Las dos delanteras llegan al torneo después de construir recorridos diferentes. Diz desarrolló su crecimiento en el fútbol local, mientras que Delgado formó su carrera en España y logró ingresar en una de las canteras más reconocidas del país europeo.

Mercedes Diz fue una de las futbolistas que tuvieron peso en la clasificación argentina por su capacidad para definir. La delantera nacida en Navarro se afianzó en las categorías juveniles de la selección y también tuvo participación en el combinado Sub 17. Su presencia en torneos de CONMEBOL aumentó su exposición y derivó en una nueva convocatoria de Meloni para el campeonato mundial.

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La atacante nació el 23 de febrero de 2009. Su velocidad y su capacidad goleadora la ubicaron entre las promesas del fútbol femenino argentino. Sus primeros pasos fueron en el club EFIN, de su ciudad natal, donde comenzó a destacarse por la facilidad para marcar goles y por una actitud competitiva que la diferenció entre las jugadoras de su edad.

La delantera mantiene un fuerte vínculo con el futuro transmitido por su padre Facundo Diz

El pase de Diz a River Plate tuvo la intervención de Máximo Gallardo, padre de Marcelo Gallardo, quien la observó jugar partidos junto a varones y recomendó que el club avanzara con su incorporación. Una prueba de futbolistas marcó el paso que la llevó a vestir la camiseta del Millonario, institución en la que tuvo una adaptación rápida y empezó a sumar actuaciones destacadas en las divisiones menores.

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La delantera lideró a la categoría Sub-16 de River Plate hacia el título en 2023. Más tarde sostuvo su rendimiento entre 2024 y 2025, período en el que convirtió 13 goles en siete partidos de reserva. Entre las actuaciones recordadas de esa etapa aparece el doblete que anotó contra Boca Juniors en Casa Amarilla, un partido que reforzó su lugar dentro de las inferiores del club de Núñez.

El estreno profesional de Mercedes Diz ocurrió en agosto de 2025, cuando ingresó al primer equipo de River durante un empate frente a Vélez, con 16 años. Poco después convirtió su primer gol en la máxima categoría ante Independiente. Esas apariciones le permitieron sumar minutos entre las mayores y trasladar al plantel principal la eficacia que había mostrado en las categorías formativas.

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Las Millonarias se llevaron un triunfo histórico ante Boca en Casa Amarilla

La atacante también firmó un registro destacado en el Superclásico femenino ante Boca Juniors, disputado en el complejo Pedro Pompilio. River se impuso por 1-0 con un tanto de Diz y puso fin a una racha de 29 años sin victorias como visitante frente a su rival. El resultado quedó asociado a una de las actuaciones más recordadas de la joven delantera con la camiseta del Millonario.

Mercedes es hija de Facundo Diz, quien asumió como intendente del partido de Navarro después de una extensa carrera como futbolista. El ex delantero jugó 505 partidos y convirtió 115 goles. Durante su trayectoria integró planteles de Banfield, Tigre, Quilmes, All Boys, Olimpo, Platense, San Telmo, Tristán Suárez, UAI Urquiza y Sportivo Italiano, además de tener experiencias en Venezuela y Estados Unidos.

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La jugadora también tuvo su primera convocatoria a la selección mayor en el encuentro frente a Perú, que terminó 1-1 en el estadio Ciudad de Lanús por la octava jornada de la Liga de Naciones. Diz ingresó en ese compromiso y anotó el único gol de la Albiceleste, esa actuación acompañó la clasificación argentina al Mundial femenino de Brasil 2027.

Dolores Delgado hace historia en el Real Madrid y jugará la Copa del Mundo Sub 20

Dolores Delgado es otra de las delanteras argentinas a seguir durante el Mundial Sub 20. La futbolista logró un lugar destacado en la cantera de Real Madrid y también construyó presencia dentro de la selección argentina. Su recorrido tuvo un punto especial cuando se convirtió en la primera jugadora argentina de la historia en disputar un partido con el primer equipo del club madrileño.

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La participación de Delgado en el plantel principal de Real Madrid se produjo durante un amistoso de pretemporada ante Deportivo de La Coruña. La atacante sumó esa experiencia a sus 18 años. El encuentro representó una oportunidad para que la delantera mostrara su nivel fuera de las categorías juveniles y quedó vinculada a un antecedente inédito para una argentina dentro de la institución española.

La capacidad goleadora de Delgado se reflejó en sus números dentro de las divisiones juveniles. La delantera llegó a encabezar la tabla de artilleras de la Primera División Juvenil tras marcar 47 tantos en 19 partidos. Antes de su estreno con el primer equipo, también había alcanzado 70 goles en 28 encuentros y aportado 18 asistencias para Real Madrid Juvenil.

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La joven delantera tuvo sus primeros pasos en el fútbol español y es hija de Matías Delgado

Dolores nació en Estambul el 17 de abril de 2008, aunque creció en España y se vinculó al fútbol desde pequeña. La delantera siguió los pasos de su padre, Matías Delgado, exjugador de Chacarita Juniors y figura de Basel en la liga suiza. Su formación incluyó etapas en Atlético de Madrid C y Real Madrid B, después de años dedicados a entrenamientos y competencias.

La joven jugadora vivió casi toda su vida en España y cuenta con pasaporte italiano, Delgado eligió representar a la selección argentina. Christian Meloni la convocó por primera vez en 2023 para disputar el Sudamericano Sub 17 de Paraguay y luego participó en el torneo de Colombia. La futbolista también convirtió goles con la camiseta nacional en esas experiencias juveniles y en amistosos disputados al final del año pasado en el Predio de Ezeiza.

La selección juvenil muestra una nueva generación de jugadoras con capacidad goleadora y experiencia en distintos escenarios. En este marco, Mercedes Diz y Dolores Delgado aparecen entre los nombres que concentran expectativas por sus recorridos en clubes, sus actuaciones internacionales y su decisión de representar a la Albiceleste.

Dolores Delgado fue la primera argentina en debutar oficialmente con el primer equipo del Real Madrid