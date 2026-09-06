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Natalie Portman se convirtió en madre por tercera vez

La actriz y su actual pareja, Tanguy Destable, dieron la bienvenida a su bebé el mes pasado en París

Natalie Portman se convirtió en madre por tercera vez
Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo, el primero junto a su pareja actual, Tanguy Destable, en París el mes pasado (REUTERS/Instagram/@natalieportman)
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Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo, el primero junto a su pareja actual, Tanguy Destable.

El nacimiento tuvo lugar en París el mes pasado. Recientes fotografías mostraron a la actriz y a Destable durante un paseo por las calles de la capital francesa. En las imágenes, él lleva al bebé recién nacido en un portabebés sobre el pecho.

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La actriz, ganadora del Oscar por Cisne Negro, había anunciado su embarazo en abril, durante una entrevista con Harper’s Bazaar.

En ese momento describió el anuncio como un “privilegio” y un “milagro”. “Tanguy y yo estamos muy emocionados”, dijo Portman al citado medio.

En la misma entrevista, la artista de Hollywood habló sobre la perspectiva que le dio la edad frente a este tercer embarazo.

La actriz anunció su embarazo en abril y dijo que era un “privilegio” y un “milagro” (REUTERS/Brendan McDermid)
La actriz anunció su embarazo en abril y dijo que era un “privilegio” y un “milagro” (REUTERS/Brendan McDermid)

“Hay una gratitud que cuando eres joven no necesariamente comprendes”, expresó a la revista. “Hay una calma y un conocerme a mí misma: con quién quiero pasar tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor, eso hace que la experiencia sea tan hermosa cada día”.

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Natalie Portman también se refirió a la dificultad que representa para muchas personas concebir un hijo.

“Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada. Tengo tanta gente que quiero que ha tenido momentos tan difíciles con eso que quiero ser respetuosa al respecto también”, indicó a Harper’s Bazaar.

Y agregó: “Es algo tan hermoso y alegre, y también no es fácil. Y por eso sé lo afortunada que soy. Estoy muy consciente, y estoy muy agradecida. Tengo un profundo aprecio”.

Sobre saber que probablemente se trate de su último embarazo, sostuvo: “Y sabiendo que probablemente sea la última vez, atesoro cada momento”.

En entrevista con la revista Harper’s Bazaar, Portman afirmó que este tercer embarazo le dio una perspectiva marcada por la gratitud, la calma y el conocimiento de sí misma (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
En entrevista con la revista Harper’s Bazaar, Portman afirmó que este tercer embarazo le dio una perspectiva marcada por la gratitud, la calma y el conocimiento de sí misma (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

¿Quién es la pareja actual de Natalie Portman?

Tanguy Destable, de 46 años, es un productor musical francés conocido bajo el nombre artístico Tepr.

Su relación con Portman se confirmó en marzo de 2025, aunque la pareja fue vista junta por primera vez ese mismo mes.

Una fuente cercana a la pareja señaló en ese momento: “Natalie y Tanguy se han estado viendo hace unos meses. No ha sido mucho tiempo, pero la están pasando muy bien juntos”.

La fuente agregó que la pareja se conoció a través de “algunos amigos en común”. Un segundo informante indicó: “Natalie está muy feliz con Tanguy”.

Destable estuvo antes en pareja con la actriz Louise Bourgoin, con quien tiene dos hijos, Étienne y Vadim, nacidos en 2016 y 2020, respectivamente.

Natalie Portman y el músico francés Tanguy Destable están saliendo
Tanguy Destable, productor musical francés de 46 años conocido como Tepr, confirmó su relación con Natalie Portman en marzo de 2025 (Instagram/@tepr_)

Antes de esta relación, Natalie Portman estuvo casada con el coreógrafo francés Benjamin Millepied, a quien conoció en el set de Cisne Negro en 2009.

La pareja se casó en 2012, en una ceremonia en Big Sur, California, a la que asistió su hijo Aleph, entonces de un año. Su hija Amalia nació en febrero de 2017.

La separación se confirmó en agosto de 2023, en medio de versiones sobre una infidelidad de Millepied con la activista climática Camille Étienne.

La actriz presentó los papeles de divorcio en silencio, y la disolución del matrimonio se finalizó en marzo de 2024.

natalie portman hijos
Aleph y Amalia, los hijos de Natalie Portman y Benjamin Millepied, nacidos en 2011 y 2017, respectivamente (Best Image/The Grosby Group)

En su historial sentimental previo, Portman mantuvo una breve relación con el actor Jake Gyllenhaal en 2006, tres años antes de coprotagonizar juntos el drama Hermanos, de 2009.

También estuvo vinculada sentimentalmente con los actores Gael García Bernal y Nathan Bogle, así como con el músico Devendra Banhart, con quien protagonizó el video musical de la canción “Carmensita” en 2008.

En 2019, desmintió las afirmaciones del músico Moby, quien en sus memorias tituladas Then It Fell Apart aseguró haber mantenido una relación con la intérprete a fines de los años 90.

“Me sorprendió escuchar que él caracterizó el tiempo muy corto en que lo conocí como una relación de pareja, porque mi recuerdo es el de un hombre mucho mayor comportándose de manera inquietante conmigo justo cuando acababa de graduarme de la secundaria”, declaró a Harper’s Bazaar.

Moby, por su parte, insistió a través de Instagram en que ambos sí habían salido juntos: “Respeto completamente el posible arrepentimiento de Natalie por haber salido conmigo (para ser justos, yo probablemente también me arrepentiría de salir conmigo). Pero eso no altera los hechos reales de nuestra breve historia romántica”.

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