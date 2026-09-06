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Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Italia de F1: despiste, grandes sobrepasos y otra vez en los puntos con Alpine

El argentino peleó adelante en el inicio, pero se retrasó. Se recuperó y terminó noveno. Cosechó dos unidades y lleva siete fechas de 14 con esa racha

Franco Colapinto fue noveno en Monza (Prensa Alpine)
Franco Colapinto fue noveno en Monza (Prensa Alpine)
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Franco Colapinto terminó noveno en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 por la fecha 14 de la temporada. El argentino peleó en los primeros puestos en el inicio de la carrera en el Autódromo Nacional de Monza, pero un despiste lo perjudicó. Sin embargo, dio una muestra de coraje y talento para rehacerse y avanzar.

El bonaerense partió séptimo y aprovechó el toque entre las Ferraris y superó a Lewis Hamilton y se ubicó sexto. El pilarense arrancó con neumáticos medios. Luego superó a Oscar Piastri (McLaren) en la recta principal. En la tercera vuelta la carrera se detuvo con bandera roja por el accidente de Charles Leclerc con la Ferrari a la salida de la curva Parabólica. La neutralización se debió para poder arreglar las defensas de gomas en el impacto del monegasco.

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El sobrepaso de Colapinto a Piastri

En la segunda partida, Franco usó el compuesto duro. En el reinicio superó a Max Verstappen (Red Bull) y llegó a ubicarse tercero. El neerlandés se recuperó y en el fragor de la lucha con Hamilton, Norris y Piastri, el argentino se despistó y perdió terreno. Volvió a pista en el 15º puesto, aunque fue adelantado por Carlos Sainz (Williams).

El ritmo de la carrera fue intenso en una de las pistas más rápidas del calendario. Colapinto logró dar cuenta a Sainz y a su compañero de equipo, Alex Albon. El pilarense se ubicó 14º, pero manifestó problemas de subviraje (N. de la R: el auto dobla menos de lo que quiere el piloto) con su A526. No obstante, logró dejar atrás a Esteban Ocon (Haas).

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Pese al inconveniente informado por Franco, su monoplaza tuvo buen ritmo y le permitió seguir recuperándose. Fue otra muestra de templanza del argentino que tuvo focalizarse en dar la vuelta de página rápido y terminar lo más adelante posible.

*El despiste de Colapinto

Los relojes demostraron un buen rimo del bonaerense. El avance de Colapinto siguió y aprovechó el error de Nico Hülkenberg (Audi), quien se pasó en una chicana. Promediando la competencia el competidor de Alpine de 123 años fue 12º.

En la ronda la 28ª, cuando Colapinto buscó superar a Ollie Bearman (Haas), los comisarios deportivos aplicaron el auto de seguridad virtual para retirar el Aston Martin de Lance Stroll que quedó detenido. Franco dejó atrás en el relanzmiento al propio Bearman y a Gabriel Bortoleto (Audi). En ese momento completó el top diez y tuvo adelante a los dos pilotos de Racing Bulls, Arvid Linbland y Yuki Tsunoda.

Doble adelantamiento de Franco Colapinto a Ollie Bearman y Gabriel Bortoleto

A falta de 14 giros, Colapinto clavó un tiempo de 1m25s669 y fue más rápido que Tsunoda (1m26s383). La diferencia se redujo y el pilarense quedó a tiro de la superación al japonés. Fue en la vuelta 41ª que dio cuenta del nipón y saltó a la novena posición. Después de eso, fue por Linbland al que superó en los relojes con 1m26s278 contra 1m26s343. En la 44ª vuelta se pasó en la primera chicana, pero solo perdió terreno.

Colapinto intentó acercarse al británico en el final de la carrera en Monza, pero no pudo superarlo. Terminó noveno y lleva siete fechas de cosechas, la mitad de las disputadas en el presente ejercicio.

*Sobrepaso de Colapinto a Tsunoda

El bonaerense logró la mejor vuelta de las 53 en su último giro: 1m24s933 contra 1m24s924 de su compañero de equipo, Pierre Gasly hizo la pole positions, largó adelante, pero luego el francés no pudo mantener el ritmo de mejores autos como los Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari. Fue una lógica performance del corredor galo de 30 años.

Pese al error del inicio, hay que rescatar la muestra de carácter de Colapinto para recuperarse. También quedó demostrado el medio competitivo del que dispuso con las ocho mejoras que estrenó en esta cita.

La competencia fue ganada por Kimi Antonelli, que largó en el 19º puesto por el cambio en el motor de su Mercedes. Se convirtió en el primer italiano en ganar en su país después de 60 años, cuando Ludovico Scarafiotti lo hizo con Ferrari. Además, el joven de 20 años se afirmó en la punta del campeonato. El podio lo completaron George Russell, con el otro Mercedes, y Max Verstappen, que por momentos también lideró la competencia.

La temporada seguirá el próximo fin de semana con el Gran Premio de España en el flamante circuito semipermanente llamado Madring, en la capital española.

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