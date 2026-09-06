Guatemala

Excandidato a alcalde de Esquipulas muere tras un ataque armado en Guatemala

Los desconocidos interceptaron a Diatmar Everardo Zacarías Beza cuando volvía a su casa tras su jornada laboral, le dispararon en varias partes del cuerpo y falleció en un hospital privado

Diatmar Everardo Zacarías Beza fue candidato a alcalde de Esquipulas por Viva en 2023 y participó en 2024 en la selección de aspirantes a gobernador de Chiquimula.
Diatmar Everardo Zacarías Beza, excandidato a alcalde de Esquipulas, murió tras un ataque armado en la colonia Los Cerritos, zona 1 de Chiquimula, Guatemala. (Redes sociales)
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El excandidato a Alcalde de Esquipulas, Diatmar Everardo Zacarías Beza, murió tras un ataque armado ocurrido la noche del viernes 4 de septiembre en la colonia Los Cerritos, zona 1 de ese municipio de Chiquimula, Guatemala.

Zacarías Beza, de 38 años, regresaba a su vivienda después de terminar su jornada laboral cuando fue interceptado por desconocidos, según la información preliminar. La víctima recibió varios impactos de bala en la cabeza, el pecho, el abdomen y la mano izquierda.

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Socorristas de los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para asistirlo. Aunque fue trasladado con vida a un centro asistencial privado de Esquipulas. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después de su ingreso.

Diatmar Everardo Zacarías Beza fue candidato a alcalde de Esquipulas por Viva en 2023 y participó en 2024 en la selección de aspirantes a gobernador de Chiquimula.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron con vida a Diatmar Everardo Zacarías Beza a un centro asistencial privado de Esquipulas, pero falleció minutos después de su ingreso. (Redes sociales)

En la escena, las autoridades localizaron 10 casquillos de arma de fuego y recolectaron evidencias, incluidas grabaciones de los lugares aledaños. Los indicios quedaron bajo resguardo para los análisis respectivos.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que trabaja junto con el Ministerio Público (MP) para establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni posibles hipótesis vinculadas con el ataque.

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Zacarías Beza era originario de Retalhuleu y residía en Esquipulas. Se desempeñaba como gerente de una empresa del sector financiero que ofrecía créditos y financiamiento en la localidad.

En las elecciones generales de 2023 fue candidato a alcalde de Esquipulas por el partido Visión con Valores (Viva). También participó en 2024 en el proceso de selección de aspirantes a gobernador de Chiquimula.

Diatmar Everardo Zacarías Beza fue candidato a alcalde de Esquipulas por Viva en 2023 y participó en 2024 en la selección de aspirantes a gobernador de Chiquimula.
En 2024 participó también como candidato a Gobernador de Chiquimula, para representar al presidente Bernardo Arévalo en esa comunidad, pero no fue seleccionado. (Redes sociales)

La PNC ya identificó zonas en riesgo político por las pandillas

El crimen ocurrió mientras la PNC advierte sobre riesgos para organizaciones y dirigentes que participarán en las elecciones generales de 2027.

El director general de la institución, David Custodio Boteo, informó en una citación en el Congreso realizada esta semana que la Policía ya detectó focos de preocupación en municipios y sectores de la capital bajo presión de pandillas.

Entre las áreas señaladas figuran Villa Canales, Amatitlán, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc y Chinautla, además de las zonas 6 y 18 de la Ciudad de Guatemala, incluido Canalitos, en la zona 24.

La alerta abarca sectores bajo cobertura de las comisarías 12 y 15. Según Boteo, la PNC cuenta con información sobre la posibilidad de que se cometan hechos criminales contra alguna agrupación política en esas áreas.

La institución solicitó al Congreso activar un plan preventivo de resguardo para los partidos. La petición se apoya en ataques, amenazas, enfrentamientos entre simpatizantes y requerimientos de protección formulados por aspirantes políticos.

La PNC pidió al Congreso activar un plan de resguardo preventivo para los partidos ante atentados armados, amenazas y choques entre simpatizantes vinculados al riesgo electoral de 2027.
José Chic afirmó que algunos partidos y candidatos enfrentan restricciones de ingreso en sectores como las zonas 18, 7 y 3, y planteó una posible alianza entre partidos políticos y pandillas. (Congreso de Guatemala)

Boteo mencionó incidentes en la colonia Bethania, zona 7 de la capital; un atentado contra un candidato en Jutiapa, y otro ataque en los límites entre Fraijanes y Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa.

La Policía calcula que en Guatemala operan entre 11.500 y 12 mil integrantes activos de pandillas, mientras dispone de entre 6 mil y 7 mil agentes operativos por turno.

El TSE empezó con el análisis del mapa de riesgo

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Quelvin Jiménez Villalta, informó en una entrevista con República, que la entidad ya realiza un análisis nacional de los municipios que podrían presentar conflictos durante el proceso electoral de 2027.

Según explicó, el primer diagnóstico identifica 40 municipios con riesgo alto y otros 50 con riesgo medio. El indicador principal son los antecedentes registrados durante las elecciones de 2019 y 2023.

El TSE prevé lanzar en octubre una Mesa de Seguridad y avanzar en la identificación de las Juntas Electorales Departamentales, que deberán enfrentar posibles conflictos en sus territorios.

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