Noel y Liam Gallagher emocionan a los fans de Oasis en Venecia durante la premiere de su documental

Los músicos presentan la película "Oasis: Don't Look Back In Anger", que reseña el retorno de la mítica banda a los escenarios (Redes/Venice)

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Liam y Noel Gallagher volvieron a aparecer juntos en público en uno de los escenarios más importantes del cine. Los hermanos y fundadores de Oasis llegaron este sábado 5 de septiembre al Festival de Cine de Venecia para la premiere mundial de Oasis: Don’t Look Back in Anger, el documental que registra su reencuentro y el regreso de la banda a los escenarios después de 15 años de separación.

Los músicos recorrieron juntos la alfombra roja y posaron ante los fotógrafos con atuendos completamente negros. Liam, de 53 años, llevó gafas de inspiración retro y zapatillas blancas, mientras que Noel, de 59, eligió zapatos negros con cordones. Ambos conversaron durante la sesión de fotos y también posaron levantando sus manos entrelazadas, gesto que reflejó la cercanía que han recuperado tras años de distancia.

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La imagen cobró especial relevancia por la historia reciente de los hermanos. Oasis se separó en 2009 después de años de enfrentamientos entre Liam y Noel. La gira Oasis Live ’25 significó su primer regreso conjunto a los escenarios tras aquella ruptura.

Noel y Liam Gallagher llegan al Festival de Cine de Venecia. Los músicos recorren la alfombra roja y saludan a los presentes, incluyendo a numerosos fans. Ambos posan para los fotógrafos que cubren la premiere mundial del documental 'Oasis: Don’t Look Back in Anger'. (Redes sociales/Venice)

La historia detrás del reencuentro de Oasis

Aunque Liam y Noel acudieron a la premiere y a la sesión fotográfica oficial, ambos evitaron la conferencia de prensa del festival. Los responsables del documental respondieron las preguntas de los periodistas antes de la proyección.

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Oasis: Don’t Look Back in Anger sigue a la banda durante su gira de reunión, con acceso a ensayos, conciertos y escenas detrás de cámaras. La producción también incluye las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel en más de 20 años, según la descripción de Disney.

El documental no solo se concentra en los hermanos. También muestra la relación de Oasis con sus seguidores y sigue a varios fanáticos de distintas partes del mundo para explicar por qué la música del grupo mantiene una conexión con diferentes generaciones.

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Los hermanos Gallagher compartieron la premiere mundial de Oasis: Don’t Look Back in Anger en Venecia (REUTERS/Yara Nardi)

Para los directores Dylan Southern y Will Lovelace, la reacción de los fanáticos fue un elemento fundamental del reencuentro. “La emoción que llegaba del público fue parte integral de que volvieran a estar juntos. La música los volvió a unir”, explicó Southern, según un informe de The Hollywood Reporter.

Lovelace también explicó que las cámaras registraron de cerca la evolución de la relación entre los hermanos, que todavía era tensa durante los primeros ensayos. “Captamos cómo su relación volvía a restaurarse”, señaló el director, quien consideró un privilegio observar ese proceso a lo largo de la gira.

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Steven Knight, guionista y productor del documental, reconoció que el equipo no sabía qué ocurriría cuando comenzó el proyecto.

Steven Knight, creador de Peaky Blinders, fue uno de los creativos que lideró la realización del documental (REUTERS/Yara Nardi)

La primera etapa estuvo lejos de una reconciliación afectuosa. Liam y Noel no hablaban entre ellos y, durante los ensayos, mantenían una relación distante. Según Knight, cuando Liam entró por primera vez a la sala donde ambos debían tocar juntos, no hubo un gran gesto emocional. Simplemente preguntó si debían comenzar y los dos empezaron a tocar.

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Con el avance de la gira, la dinámica se hizo más ligera. Knight explicó que los hermanos ya vieron el resultado final y quedaron “más que satisfechos” con la película.

“Creo que fue muy emotivo [para ellos] haberla visto, lo cual es genial. Pero luego, ya sabes, como ocurre con todo, eso no es algo de lo que vayan a hablar en detalle”, comentó el realizador, según The Hollywood Reporter.

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La producción llegará a salas IMAX y a cines seleccionados de América Latina este 10 de septiembre. Posteriormente estará disponible en Disney+ a nivel internacional y en Hulu y Disney+ en Estados Unidos.