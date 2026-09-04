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La primera PlayStation recibe un set LEGO casi a tamaño real con DualShock

El set para adultos estará disponible desde el 1 de octubre de 2026 para compradores con acceso anticipado

LEGO PlayStation
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El Grupo LEGO presentó durante el State of Play de Sony su primer set oficial basado en la PlayStation original. LEGO PlayStation estará formado por 1.911 piezas, tendrá un tamaño cercano al de la consola real e incluirá un mando conectable y dos dioramas dedicados a juegos clásicos. Su lanzamiento anticipado será el 1 de octubre de 2026, con un precio recomendado de 159,99 dolares, mientras que la venta general comenzará el 4 de octubre.

Una reproducción casi a escala real

El modelo está dirigido a un público adulto y busca reproducir las proporciones y los elementos externos más reconocibles de la primera PlayStation, lanzada hace más de 30 años. Una vez terminado, medirá 6 centímetros de alto, 26 centímetros de ancho y 19 centímetros de profundidad.

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Su escala será cercana a 1:1, una expresión que indica que las dimensiones del set se aproximan a las del objeto original. Esa decisión permite utilizarlo como pieza de exposición sin reducir la consola a una miniatura, aunque toda la estructura estará construida con ladrillos.

El set tendrá mecanismos interactivos en los botones de encendido y apertura de la tapa superior. Estas funciones serán mecánicas: permitirán presionar los controles y recrear el movimiento de la consola, pero el anuncio no describe componentes electrónicos ni capacidad para ejecutar videojuegos.

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También se podrá construir un mando basado en el diseño clásico de DualShock y conectarlo físicamente a uno de los puertos frontales del modelo. El cable, la disposición de los botones y la forma general del control acompañan la reproducción de la máquina.

Dos clásicos dentro de la carcasa

La carcasa ocultará dos dioramas montables inspirados en Ape Escape y Gran Turismo, dos franquicias asociadas con los primeros años de la plataforma. Las escenas podrán guardarse dentro de la reproducción o retirarse para exhibirlas por separado.

El diorama de Ape Escape recreará una escena isleña vinculada con la captura de monos, principal mecánica del juego publicado en 1999. La figura del mono tendrá en su casco una luz intercambiable, que podrá colocarse en color rojo o azul.

La sección dedicada a Gran Turismo representará un circuito de carreras en miniatura con vehículos a escala. El juego de conducción desarrollado por Polyphony Digital apareció en la primera PlayStation en 1997 y se convirtió en una de las series más reconocibles de la marca.

La inclusión de estas escenas diferencia al producto de una reproducción puramente exterior. Los dos dioramas aprovechan el espacio interno de la consola y permiten cambiar la presentación del set sin modificar su estructura principal.

LEGO PlayStation
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Precio, fechas y canales de venta

LEGO PlayStation tendrá un precio recomendado de 159,99 dolares. Los integrantes del programa LEGO Insiders podrán acceder a la compra anticipada desde el 1 de octubre de 2026. El anuncio también contempla disponibilidad en esa fecha mediante PlayStation Direct en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia, España y Portugal.

El calendario separará ese acceso anticipado de la distribución para el resto del público. A partir del 4 de octubre, el set podrá comprarse mediante la tienda en línea de LEGO, sus establecimientos físicos y distribuidores autorizados.

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