Jugó el US Open, se retirará del tenis a fin de año tras ser N°6 del ranking y consiguió trabajo en el mundo de las finanzas

Gael Monfils cerró su carrera en los torneos de Grand Slam con una derrota ante Learner Tien en la segunda ronda del US Open 2026 (Reuters/Geoff Burke)

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Gael Monfils cerró su carrera en los torneos de Grand Slam con una derrota ante el joven estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-4 y 6-3 en la segunda ronda del US Open, en Nueva York. El tenista francés, de 40 años y actualmente ubicado en el puesto 311 del ranking mundial, recibió una emotiva despedida en la cancha y anunció ante la prensa que su próximo paso profesional será en el mundo de las finanzas.

El partido ante Tien, de apenas 20 años, fue el último en un Grand Slam para el tenista parisino, quien acumuló un récord de 34 victorias y 18 derrotas en 20 participaciones en el US Open. Con 131 triunfos en majors, Monfils es el francés con más victorias en la historia de los torneos de mayor envergadura, en un total de 201 partidos disputados.

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Tras el encuentro, el estadio Louis Armstrong le brindó una ovación de pie. La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) organizó una ceremonia en cancha durante la cual su CEO, Craig Tiley, y el director del torneo, Eric Butorac, le entregaron un cuadro especial en su honor. Visiblemente emocionado, Monfils se dirigió al público en lo que fue una de las escenas más recordadas de la jornada. “Quiero agradecerles a todos”, dijo según recogió el sitio de la ATP.

Gael Monfils anunció en el US Open que trabajará en gestión de patrimonio en una empresa suiza tras su retiro del tenis (IMAGN IMAGES via Reuters/Amber Searls)

“Llegué aquí en 2003 para los juveniles y aquí estoy en 2026, así que fue un viaje muy largo. Sentí todo su amor”, agregó. El francés no olvidó ubicar al público neoyorquino en su propio ranking afectivo: “Ustedes son mi segunda mejor tribuna, claro que después de París, pero están muy arriba. Gracias”.

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La sorpresa llegó cuando Monfils reveló sus planes para la vida después del tenis. “Mi próximo capítulo implica trabajar en una oficina, en el mundo de las finanzas. Ya firmé para trabajar en gestión de patrimonio en una empresa suiza”, declaró ante los medios en la conferencia de prensa en Flushing Meadows.

Monfils dejó en claro que el tenis no desaparecerá del todo de su vida, pero que ocupará un rol secundario. “Siempre estaré pendiente del tenis porque amo el deporte; mi esposa está jugando. Pero no creo que el año que viene me dedique tanto a eso. Estaré presente de alguna manera por Elina, pero seré más un tipo de las finanzas”, explicó, en referencia a su pareja, la tenista ucraniana Elina Svitolina.

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Monfils afirmó que el tenis seguirá en su vida por su vínculo con Elina Svitolina, pero dijo que su foco estará en las finanzas (IMAGN IMAGES via Reuters/Geoff Burke)

El retiro en Flushing Meadows estuvo precedido por un momento memorable. El pasado 1 de septiembre, justamente su cumpleaños número 40, Monfils venció al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por 2-6, 6-1, 6-2 y 6-0 en la primera ronda. Con esa victoria, el francés se convirtió en el hombre de mayor edad en ganar un partido en el cuadro principal del US Open desde el estadounidense Jimmy Connors en 1992.

Monfils es el tercer jugador en anunciar el US Open como su último Grand Slam, junto al japonés Kei Nishikori —participó en la qualy— y al suizo Stan Wawrinka, quien recibió un wild card y cayó en primera ronda.

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Aunque su ciclo en los majors quedó cerrado en Nueva York, Monfils aún no pondrá punto final a su carrera profesional. El francés, que alcanzó el puesto 6 del mundo en 2016 y llegó a dos semifinales de Grand Slam, la primera de ellas en Roland Garros 2008, tiene previsto retirarse oficialmente al término de la temporada 2026, con una despedida final en el Masters de París, en su ciudad natal.