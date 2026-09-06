El fuerte accidente de Charles Leclerc que generó una bandera roja en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

La primera escena de alto impacto en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 ocurrió en la segunda vuelta de la carrera. Charles Leclerc protagonizó un fuerte accidente luego de que se fue sólo contra la barra de protección tras una lucha por su posición con Oscar Piastri . En un primer momento, los comisarios deportivos dispusieron una bandera amarilla , pero al poco tiempo activar la salida del Auto de Seguridad y luego detuvieron la carrera con bandera roja .

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Bandera roja en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: George Russell lidera y Franco Colapinto marcha 4° El argentino partió desde el séptimo lugar en Monza y aspira a sumar puntos importantes con Alpine. Pierre Gasly largó desde la pole position tras su fantástica actuación en la clasificación. Charles Leclerc sufrió un impactante accidente en la tercera vuelta. Transmiten Disney+ y Fox Sports

La más “extraña” pelea de boxeo: lo golpearon en la nunca, cayó fuera del ring y el árbitro declaró nulo el resultado La pelea de peso pesado entre Thomas Carty y Dave Allen terminó sin resultado en el primer round

El estremecedor accidente en una de las curvas más peligrosas del mundo que terminó con un auto partido a la mitad El piloto Manuel Gil Del Real perdió el control de su Porsche y atravesó la barra de contención en el giro conocido como "Sacacorchos"

Inexperiencia, trabajo y éxito: el entrenador que pasó de un concurso de televisión a la Champions League Valdas Dambrauskas, técnico del Sabah azerbaiyano, utilizó el dinero de un reality para mudarse a Inglaterra y comenzar su formación en el fútbol desde cero