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El fuerte accidente de Charles Leclerc que generó una bandera roja en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

El piloto de Ferrari se golpeó durante el segundo giro de la carrera en Monza y abandonó la prueba

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*El golpe de Leclerc en Italia

La primera escena de alto impacto en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 ocurrió en la segunda vuelta de la carrera. Charles Leclerc protagonizó un fuerte accidente luego de que se fue sólo contra la barra de protección tras una lucha por su posición con Oscar Piastri. En un primer momento, los comisarios deportivos dispusieron una bandera amarilla, pero al poco tiempo activar la salida del Auto de Seguridad y luego detuvieron la carrera con bandera roja.

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