Panamá

Estudio en Panamá revela la presencia de infecciones sexuales en personas que no presentan síntomas

Novedad representa un desafío para los mecanismos de detección vigentes, pues la ausencia de manifestaciones clínicas puede retrasar el diagnóstico y la vinculación con los servicios adecuados, se indica

La investigación “La carga oculta de las ITS en Panamá” fue desarrollada por AHF Panamá y el Departamento de Microbiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. (Minsa)
La investigación “La carga oculta de las ITS en Panamá” fue desarrollada por AHF Panamá y el Departamento de Microbiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. (Minsa)
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El 32,5% de un grupo analizado por las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) presentó VIH y/o alguna ITS.

El estudio alertó sobre la presencia de infecciones que pueden no causar síntomas y, por ese motivo, quedar fuera de los modelos de detección centrados solo en manifestaciones clínicas.

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La información surgió de una investigación realizada con personas atendidas en servicios comunitarios de tamizaje.

La evidencia plantea la necesidad de ampliar de forma progresiva las capacidades de diagnóstico, prevención, tratamiento y seguimiento dentro del sistema sanitario.

Titulada “La carga oculta de las ITS en Panamá”, la información fue desarrollada por AHF Panamá y el Departamento de Microbiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

Un dispositivo de prueba rápida y un tubo con sangre etiquetado como VIH junto a un estetoscopio.
Un kit de prueba rápida y un tubo con muestra de sangre identificada como VIH reposan sobre un escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo incluyó a 308 participantes captados en servicios comunitarios de tamizaje para ITS y VIH de AHF Panamá.

Los investigadores aplicaron pruebas serológicas y métodos de diagnóstico molecular, y las evaluaciones permitieron examinar la presencia de VIH, sífilis activa y distintos agentes vinculados a las infecciones de transmisión sexual.

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El informe determinó que el 21,4% de los participantes tenía al menos un patógeno del panel molecular que podía interpretarse desde el punto de vista clínico.

La prevalencia combinada de VIH y/o ITS alcanzó el 32,5% en la cohorte estudiada, y el resultado aportó datos epidemiológicos para identificar brechas en la respuesta sanitaria nacional.

La presentación de los hallazgos se realizó durante una actividad vinculada al Día Mundial de la Salud Sexual, encuentro que reunió a especialistas para revisar prioridades y oportunidades de cooperación en prevención, diagnóstico y atención integral.

Una enfermera con mascarilla sostiene la mano de un hombre acostado en una cama de hospital con suero en la mano.
Una profesional de la salud atiende a un paciente con VIH en una cama de hospital en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yelkys Gil Mojica, directora general de Salud, quien integró un panel estratégico de expertos, encabezó la participación institucional integrando un panel estratégico de expertos.

La funcionaria aportó la mirada del Ministerio de Salud sobre los resultados de la investigación y sobre sus posibles efectos en las políticas públicas y los servicios sanitarios del país.

Carlos Chávez, jefe de la Sección de ITS/VIH/SIDA del Minsa, centró su intervención en los aspectos técnicos y programáticos de la respuesta nacional.

El análisis incluyó la prevención combinada, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la vinculación de las personas con los servicios de salud y el seguimiento de quienes tienen ITS o VIH.

Para el Minsa, los datos servirán como insumo para consolidar una respuesta diferenciada y basada en evidencia. La entidad planteó que las acciones deben integrar la prevención, el diagnóstico, la atención y el seguimiento.

Una píldora azul con la sigla PrEP, un frasco de vidrio, una jeringa, dos preservativos en empaque y una figura de papel rojo con un corazón.
Diversos elementos de prevención del VIH incluyen una pastilla de PrEP, un frasco con jeringa, preservativos y una figura de conversación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las herramientas mencionadas figuran la profilaxis preexposición, conocida como PrEP, la vacunación, el uso de preservativos y la consejería.

La institución sostuvo que la respuesta no debe limitarse al número de pruebas realizadas, toda vez que el enfoque busca contemplar el recorrido de cada persona dentro del sistema de salud, desde el acceso hasta el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y los controles posteriores.

Uno de los puntos analizados fue el carácter asintomático de varias infecciones de transmisión sexual, pues una persona puede tener una ITS sin advertir señales clínicas, lo que dificulta la identificación de los casos cuando la atención depende solo de la aparición de síntomas.

El informe indicó que esta situación representa un desafío para los mecanismos de detección vigentes, ya que la ausencia de manifestaciones clínicas puede retrasar el diagnóstico y la vinculación con los servicios adecuados.

El Minsa señaló que la generación de información epidemiológica y el intercambio técnico ayudan a reconocer áreas que requieren mejoras, destacando la necesidad de que las medidas respondan a las condiciones reales de la población.

Una médica con bata blanca señala una pizarra con el texto Protégete, decide, infórmate frente a personas sentadas de espaldas.
Una doctora imparte una sesión informativa sobre salud sexual ante un grupo de personas sentadas en un aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia requiere la intervención coordinada del sector público, la academia, las organizaciones comunitarias, la sociedad civil y otros actores vinculados con la salud sexual.

Mientras, la Región Metropolitana de Salud desarrolló una sesión educativa para trabajadoras sexuales a través del Centro de Salud de Pueblo Nuevo.

La actividad buscó reforzar los conocimientos sobre la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el cuidado personal.

Durante la jornada, el equipo abordó contenidos sobre la Clínica de Higiene Social y el Control, las infecciones de transmisión sexual, la realización del Papanicolaou y el cumplimiento del esquema de vacunación.

El evento alcanzó a 27 participantes, quienes recibieron material educativo y 184 preservativos como parte de las medidas de educación y prevención.

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