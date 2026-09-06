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El despiste de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia de la F1: marchaba en el 4° lugar y perdió 12 posiciones

El piloto argentino estaba entre los primeros de la carrera tras el relanzamiento, pero salió de pista y cayó al fondo del clasificador en Monza

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*El despiste de Colapinto en Monza

Corría la vuelta 6 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 cuando Franco Colapinto sufrió un despiste que lo hizo perder gran parte de sus chances de pelear por los puntos en la carrera en el circuito de Monza. Luego del relanzamiento tras el fuerte golpe de Charles Leclerc, el piloto argentino perdió el control de su Alpine tras tomar la parte sucia de la curva y se fue a la zona de la leca. En ese momento, estaba en el 4° lugar y cayó hasta el puesto 16.

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Colapinto había pasado de séptimo a cuarto antes de la bandera roja provocada por el accidente del piloto de Ferrari. Y en la segunda largada llegó a ubicarse tercero al superar a Max Verstappen. El neerlandés recuperó la posición en la Variante della Roggia, y fue poco después cuando el oriundo de Pilar perdió el control de su A526 en la primera curva de Lesmo, pasó por la grava y retrocedió en el clasificador.

Más allá de los inconvenientes que su salida de pista le pudo haber afectado al monoplaza, el argentino se mantuvo en buen ritmo de carrera y en la mitad de la prueba recuperó unas cuatro posiciones (12° lugar). Y a falta de 20 giros, se metió en el puesto 10 para pelear para sumar puntos.

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Más allá de ese incidente en el inicio de la prueba, Colapinto será investigado tras el Gran Premio de Italia por una posible infracción cometida antes de la largada en Monza, un procedimiento que la FIA regula de manera específica porque define dónde y cómo pueden hacerse las prácticas de salida previas a la carrera.

La investigación fue anunciada 20 minutos antes del inicio de la competencia, según indicó Motorsport. Los comisarios resolverán el caso una vez terminada la competencia, después de revisar imágenes, comunicaciones por radio y las explicaciones del piloto y del equipo. El argentino quedó bajo observación por una presunta falta vinculada al procedimiento de practice start, las largadas de entrenamiento que los pilotos realizan antes de la carrera para comprobar el comportamiento del auto al arrancar.

Colapinto durante el GP de Italia
Colapinto durante el GP de Italia

Ese tipo de maniobra sirve para evaluar, entre otros aspectos, el funcionamiento del embrague y la entrega de potencia. El reglamento deportivo de la FIA exige que se haga en el lugar indicado por la Dirección de Carrera y bajo sus instrucciones precisas. Si un piloto no respeta esas indicaciones, la acción puede considerarse una infracción de las reglas deportivas. En el caso de Colapinto, todavía no se determinó qué hizo exactamente ni si efectivamente incumplió una orden concreta.

La apertura de una investigación no implica de manera automática una penalización. El reglamento deja en manos de los comisarios la decisión final sobre si corresponde aplicar una sanción y cuál debe ser su alcance.

Según el informe, los antecedentes recientes en situaciones de este tipo muestran que, cuando no hubo ventaja deportiva ni un riesgo relevante, lo habitual fue una respuesta menor. Para el piloto argentino aparecen como escenarios posibles una reprimenda o incluso la ausencia de castigo.

El caso tiene además un antecedente directo para Colapinto y ocurrió también en Monza durante el Gran Premio de Italia de 2024. En su primer fin de semana como piloto titular de Fórmula 1, fue citado por los comisarios después de realizar una práctica de largada en una ubicación incorrecta.

La FIA entendió entonces que había incumplido el artículo 12.2.1 i) del Código Deportivo Internacional y las instrucciones del director de carrera. El piloto explicó que intentaba familiarizarse con comandos del volante y que había detenido el auto unos cinco metros después del final del muro de boxes. Los comisarios tomaron como atenuantes que se trataba de su debut en un fin de semana completo de Fórmula 1 y que la desviación había sido mínima. La resolución fue una advertencia formal.

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