Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Italia

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Viernes 4 de septiembre
Práctica libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)
Práctica libre 2: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)
Sábado 5 de septiembre
Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)
Domingo 6 de septiembre
Carrera a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Oportunidades para novatos en la FP1: Gasly será reemplazado por el piloto reserva de Alpine Paul Aron, Albon por el británico Luke Browning y Pérez por la exestrella de IndyCar Colton Herta
La cita en el trazado italiano será a 53 vueltas que cuenta con 5.793 metros de extensión y tuvo su vuelta más rápida en carrera es del McLaren de Lando Norris el año pasado(1:20.901).
El cronograma de este fin de semana será tradicional, por lo que el viernes los pilotos tendrán sus dos prácticas libres para probar sus monoplazas de cara a la clasificación del sábado que definirá la grilla de partida de la carrera del domingo.
Estadísticas clave de Monza
- Longitud del circuito: 5,793 km
- Número de vueltas: 53
- Distancia de la carrera: 306,72 km
- Récord de vuelta: 1m 20.901s – Lando Norris (2025)
El piloto argentino se aseguró la continuidad para la próxima temporada gracias a sus buenos resultados en la primera mitad del presente año. Franco aparece 12° en el Campeonato de Pilotoscon 19 puntos detrás de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (23) y a unas 25 unidades de distancia de su compañero Pierre Gasly (44). Antes del parate logró dos de sus mejores actuaciones en la F1 tras terminar por delante del francés. Remontó 10 posiciones en el Gran Premio de Silverstone para cruzar la meta 9° y tuvo maniobras sublimes –una de ellas ante el mismo Gasly– para ser 10° en Bélgica.
El trazado de Monza:
Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para 2027 y ahora buscará volver a luchar por los puntos en el Gran Premio de Italia, que se correrá en el Templo de la Velocidad en Monza. La F1 saldrá a pista este fin de semana después de unas semanas de descanso tras el regreso de la Máxima en los Países Bajos.
Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Italia, donde Franco Colapinto, tras ser confirmado por Alpine para 2027, afrontará las primeras prácticas libres.