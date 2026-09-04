Deportes

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del Gran Premio de Italia

El piloto argentino de Alpine busca volver a sumar en el mítico circuito de Monza

Guardar

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 4 de septiembre

Práctica libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Práctica libre 2: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 6 de septiembre

Carrera a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

10:20 hsHoy

Oportunidades para novatos en la FP1: Gasly será reemplazado por el piloto reserva de Alpine Paul Aron, Albon por el británico Luke Browning y Pérez por la exestrella de IndyCar Colton Herta

10:11 hsHoy

La cita en el trazado italiano será a 53 vueltas que cuenta con 5.793 metros de extensión y tuvo su vuelta más rápida en carrera es del McLaren de Lando Norris el año pasado(1:20.901).

10:00 hsHoy

El cronograma de este fin de semana será tradicional, por lo que el viernes los pilotos tendrán sus dos prácticas libres para probar sus monoplazas de cara a la clasificación del sábado que definirá la grilla de partida de la carrera del domingo.

09:40 hsHoy

Estadísticas clave de Monza

  • Longitud del circuito: 5,793 km
  • Número de vueltas: 53
  • Distancia de la carrera: 306,72 km
  • Récord de vuelta: 1m 20.901s – Lando Norris (2025)
09:20 hsHoy

El piloto argentino se aseguró la continuidad para la próxima temporada gracias a sus buenos resultados en la primera mitad del presente año. Franco aparece 12° en el Campeonato de Pilotoscon 19 puntos detrás de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (23) y a unas 25 unidades de distancia de su compañero Pierre Gasly (44). Antes del parate logró dos de sus mejores actuaciones en la F1 tras terminar por delante del francés. Remontó 10 posiciones en el Gran Premio de Silverstone para cruzar la meta 9° y tuvo maniobras sublimes –una de ellas ante el mismo Gasly– para ser 10° en Bélgica.

09:10 hsHoy

El trazado de Monza:

Diagrama de un circuito de carreras sobre fondo blanco que señala sectores numerados, curvas y zonas técnicas con líneas de colores
El mapa del circuito de Monza
09:08 hsHoy

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para 2027 y ahora buscará volver a luchar por los puntos en el Gran Premio de Italia, que se correrá en el Templo de la Velocidad en Monza. La F1 saldrá a pista este fin de semana después de unas semanas de descanso tras el regreso de la Máxima en los Países Bajos.

09:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del primer día de actividad del Gran Premio de Italia, donde Franco Colapinto, tras ser confirmado por Alpine para 2027, afrontará las primeras prácticas libres.

Franco Colapinto volverá a la acción en el Gran Premio de Italia (REUTERS/Benoit Tessier)
Franco Colapinto volverá a la acción en el Gran Premio de Italia (REUTERS/Benoit Tessier)

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1GP de MonzaGP de ItaliaGran Premio de MonzaGran Premio de ItaliaAlpine}

Últimas noticias

Mariano Navone y Tomás Etcheverry se enfrentarán por un lugar en los octavos de final del US Open: hora y cómo verlo en vivo

Será el primer duelo entre ambos a nivel ATP y el ganador se meterá entre los 16 mejores en Nueva York

Mariano Navone y Tomás Etcheverry se enfrentarán por un lugar en los octavos de final del US Open: hora y cómo verlo en vivo

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

Mercedes Diz y Dolores Delgado encabezan una convocatoria que combina formación local, experiencia europea, antecedentes inéditos y actuaciones decisivas en el elenco dirigido por Christian Meloni

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 20 femenino: fixture, formato y cuándo será el debut de Argentina

Este sábado comenzará el torneo internacional que reúne a las mejores selecciones en su duodécima edición, que se desarrollará en Polonia

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 20 femenino: fixture, formato y cuándo será el debut de Argentina

El argentino Mattia Colnaghi, con Infobae: cómo lo ayudó Red Bull a mejorar en la Fórmula 3 y el sueño de la Fórmula 1

Correrá de “local” este fin de semana en Monza. Las razones de su salto de calidad y por qué puede lograr un podio o incluso ganar

El argentino Mattia Colnaghi, con Infobae: cómo lo ayudó Red Bull a mejorar en la Fórmula 3 y el sueño de la Fórmula 1

Brilló en River y en San Lorenzo, jugó en la Selección, y hoy tiene un bar y participa en un streaming de rock: “Estoy aprendiendo”

Tras su retiro, Fernando Belluschi decidió afincarse en Río Cuarto y se alejó un poco del fútbol para enfocarse en su otra gran pasión: “Se convirtió en un proyecto y en un trabajo. Estoy muy contento”

Brilló en River y en San Lorenzo, jugó en la Selección, y hoy tiene un bar y participa en un streaming de rock: “Estoy aprendiendo”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

Día de la Secretaria: por qué se celebra el 4 de septiembre y frases para enviar por Whatsapp

ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 3

Kiwi o ciruelas pasas: cuál funciona mejor para aliviar el estreñimiento

Qué hacer para volver a correr después de los 50 años, según entrenadores y la evidencia científica

INFOBAE AMÉRICA

Actores y trabajadores de Hollywood se movilizaron en California por la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros

Actores y trabajadores de Hollywood se movilizaron en California por la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

Margaret Qualley y Monica Barbaro quieren acompañar a Tom Holland en el biopic de Fred Astaire: así está la disputa por un papel que huele a Oscar

Billie Joe Armstrong habló sobre la canción que escribió tras la muerte de su padre: “Pude hacerlo y me sentí bien”

La particular fórmula de Nick Frost para convertirse en Hagrid en la serie de Harry Potter: “Un poco de polvo de oro mágico”

DEPORTES

Mariano Navone y Tomás Etcheverry se enfrentarán por un lugar en los octavos de final del US Open: hora y cómo verlo en vivo

Mariano Navone y Tomás Etcheverry se enfrentarán por un lugar en los octavos de final del US Open: hora y cómo verlo en vivo

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 20 femenino: fixture, formato y cuándo será el debut de Argentina

El argentino Mattia Colnaghi, con Infobae: cómo lo ayudó Red Bull a mejorar en la Fórmula 3 y el sueño de la Fórmula 1

Brilló en River y en San Lorenzo, jugó en la Selección, y hoy tiene un bar y participa en un streaming de rock: “Estoy aprendiendo”