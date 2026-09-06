Sociedad

Murió un jugador de fútbol durante un torneo de veteranos, en San Juan

La víctima, identificada como Gerardo Manghi, sufrió una descompensación en la cancha durante un partido de la liga amateur local y fue llevado al hospital local

Imagenes que representan la emoción del futbol - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En San Juan, un jugador de fútbol amateur murió tras descompensarse en pleno partido (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un partido del torneo de veteranos de fútbol en Rodeo, departamento sanjuanino de Iglesia, terminó en tragedia cuando Gerardo Manghi murió tras descompensarse en pleno encuentro y ser trasladado al hospital local. El hombre, conocido en el ambiente futbolístico como el “Gringo del Mate”, sufrió el episodio durante el segundo tiempo del cruce que disputaba su equipo, Bajo Colola, en la cancha de Los Coloraditos.

De acuerdo con la información publicada por Diario de Cuyo y otros medios locales, el hecho se produjo ayer mientras se jugaba la segunda fecha del Torneo de Veteranos “Homenaje a Rodolfo Morales”. Manghi participaba del partido entre Bajo Colola y Bella Vista FC cuando se descompensó y cayó dentro del campo de juego.

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Jugadores de ambos equipos y personas que estaban en el predio intentaron asistirlo en los primeros minutos, mientras esperaban la llegada de una ambulancia. Tras la asistencia inicial, Manghi fue llevado al hospital Tomás Perón de Rodeo. Allí, el personal de guardia realizó maniobras de reanimación, aunque el cuadro no pudo revertirse y se confirmó el fallecimiento.

La víctima era de Buenos Aires, pero desde hacía varios años vivía en Rodeo, donde había construido vínculos personales y una participación sostenida en el fútbol local. En ese ámbito era identificado por muchos como el “Gringo del Mate”, apodo con el que se lo conocía dentro y fuera de las canchas. Manghi había jugado en equipos de la categoría Veteranos, tuvo un paso por la Liguilla y actualmente defendía los colores de Bajo Colola.

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Retrato de un hombre, un lazo negro, un balón de fútbol sobre césped y texto conmemorativo sobre Gerardo Manghi
El comunicado que expresa las condolencias por el fallecimiento de Gerardo Manghi

En las horas posteriores al fallecimiento, clubes, jugadores y allegados expresaron mensajes de despedida en redes sociales. La noticia impactó de lleno en el ambiente futbolístico iglesiano, donde Manghi era una figura conocida por su presencia en distintos torneos y encuentros de fin de semana. Sus restos serán velados en la sala velatoria de Rodeo y está previsto que el sepelio sea mañana a las 14, en el Cementerio Municipal de la localidad.

Hace poco menos de un mes, en Córdoba, ocurrió otro hecho que vistió de luto al fútbol amateur de esa provincia. Un hombre murió tras descompensarse en pleno juego en un predio ubicado sobre la calle Puesto de Masa, en el barrio La Dorotea. La víctima, cuya identidad no fue difundida, recibió asistencia de urgencia en el lugar y luego fue trasladada al Hospital de Pronta Atención de Barrio Talleres Oeste.

Según informó la Policía de Córdoba, el hombre ingresó al centro de salud con un cuadro crítico y allí los profesionales realizaron maniobras de reanimación. El fallecimiento fue constatado poco después de su ingreso, pese a los intentos médicos por estabilizarlo.

El caso se suma a otros antecedentes recientes en la misma provincia. En febrero, un hombre de 51 años murió en una cancha amateur del barrio Rocío del Sur de la capital cordobesa, mientras que en Jesús María falleció un hombre de 62 años en un predio de césped sintético. Días antes, un joven de 23 años había muerto en barrio Ituzaingó durante un encuentro organizado por un cumpleaños.

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