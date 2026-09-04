Florence Pugh lidera ‘Al este del Edén’, la nueva miniserie de Netflix

Al Este Del Edén presenta su tráiler.

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Netflix presentó el primer tráiler de Al este del Edén, su nueva miniserie protagonizada por Florence Pugh. La adaptación de la novela de John Steinbeck fue escrita por Zoe Kazan, quien también la creó junto con Jeb Stuart, y estrenará todos sus episodios el 1 de octubre de 2026 en la plataforma de streaming.

Un melodrama de época con Florence Pugh

El avance introduce una historia marcada por el poder, los conflictos familiares, la inmigración y las decisiones morales. Netflix traslada estos elementos a una producción de época que abarca varias décadas de la historia estadounidense y sigue las consecuencias de los vínculos entre dos familias.

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Pugh ocupa el papel central sin Kazan delante de cámara. El reparto incluye a Christopher Abbott, Mike Faist, Hoon Lee, Joseph Zada, Joe Anders, Tracy Letts, Ciarán Hinds y Martha Plimpton. El tráiler presenta escenarios, vestuario y recreaciones históricas destinados a sostener la escala del relato.

Stuart, cocreador de la miniserie, trabajó anteriormente en Vikingos: Valhalla. Kazan, mientras tanto, escribió todos los episodios. Esa participación le permite desarrollar una versión más extensa que la película clásica vinculada con su propia familia.

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El formato de miniserie resulta clave para esta adaptación. A diferencia de una serie pensada para continuar durante varias temporadas, una miniserie cuenta una historia cerrada en un número limitado de capítulos. Netflix todavía no detalló cuántos episodios tendrá esta producción, pero confirmó que estarán disponibles desde el mismo día.

La historia de los Trask y los Hamilton

Al este del Edén adapta la novela homónima publicada en 1952 por John Steinbeck, ganador del Premio Nobel de Literatura. El libro es una de sus obras más reconocidas junto con La perla y Las uvas de la ira.

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La trama transcurre en el Valle de Salinas, en California, durante un periodo que va desde la Guerra de Secesión hasta la Primera Guerra Mundial. En ese marco, las vidas de las familias Trask y Hamilton quedan entrelazadas por relaciones atravesadas por la culpa, el rechazo, la búsqueda de afecto y las disputas de poder.

Steinbeck construyó la novela como una reinterpretación del mito bíblico de Caín y Abel. La rivalidad entre hermanos y la tensión entre el bien y el mal ocupan un lugar central, pero el relato se extiende a varias generaciones y examina cómo las decisiones de padres e hijos afectan a quienes los rodean.

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La nueva versión busca trasladar la novela completa. Esa decisión amplía el margen para representar los distintos periodos históricos, los cambios dentro de las familias y los personajes que quedaron fuera o tuvieron una presencia limitada en adaptaciones anteriores.

Al Este Del Edén (Captura de tráiler oficial)

Zoe Kazan retoma la obra que filmó su abuelo

La miniserie tiene una conexión familiar directa con una de las versiones más conocidas del libro. Zoe Kazan es nieta del director Elia Kazan, responsable de la adaptación cinematográfica estrenada en 1955 y protagonizada por James Dean.

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La película de Elia Kazan se concentró en el último cuarto de la novela, por lo que dejó fuera buena parte de la historia generacional escrita por Steinbeck. La versión de Netflix tendrá una extensión mayor y podrá abordar acontecimientos previos a la parte del libro llevada al cine.

No será el primer intento televisivo de adaptar el relato completo. En 1981 se estrenó una miniserie de tres episodios que siguió una estructura más cercana a la totalidad de la novela. La producción de Zoe Kazan vuelve a trabajar con ese objetivo, ahora con Pugh como figura principal y una distribución global mediante streaming.

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La relación entre ambas adaptaciones hará inevitables las comparaciones, aunque las diferencias de formato son claras: la película de 1955 seleccionó el tramo final del libro, mientras que la miniserie dispone de varios episodios para recorrer la historia de los Trask y los Hamilton. Netflix lanzará la temporada completa el 1 de octubre de 2026.