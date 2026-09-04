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Prime Video anuncia para 2028 el live-action de ‘The Apothecary Diaries’

Yuki Saito dirigirá la serie, con guiones de Erika Yoshida

Los diarios de la boticaria: La película
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Prime Video Japan anunció que The Apothecary Diaries, también conocida como Kusuriya no Hitorigoto, tendrá una serie live-action, es decir, una adaptación realizada con actores y escenarios reales. La producción de Toho y Amazon MGM Studios se estrenará mundialmente en 2028 y tendrá a Mana Ashida en el papel de Maomao.

Mana Ashida y el equipo creativo

Ashida es conocida fuera de Japón por haber interpretado a la versión joven de Mako Mori en Pacific Rim. Su carrera también incluye trabajos en cine, televisión y doblaje, una experiencia que ahora llevará al papel central de la adaptación.

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Maomao es una joven con amplios conocimientos sobre medicina y venenos. Aunque intenta mantenerse lejos de los conflictos de la corte imperial, su capacidad para identificar enfermedades y sustancias peligrosas termina colocándola en el centro de varios casos.

La dirección estará en manos de Yuki Saito, mientras que Erika Yoshida se encargará de los guiones. Yoshida trabajó previamente como guionista del anime BOCCHI THE ROCK!, una de las referencias incluidas por Prime Video Japan al presentar al equipo creativo.

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El anuncio todavía no revela al resto del reparto. Tampoco informa cuándo comenzará el rodaje, cuántos episodios tendrá la serie o en qué locaciones se recreará el palacio imperial.

Los misterios del palacio imperial

La historia comienza después de que Maomao, criada por un farmacéutico, es vendida como sirvienta y llevada al palacio imperial. Su intención inicial es cumplir con sus tareas sin llamar la atención, pero esa estrategia cambia cuando varios herederos de la familia gobernante enferman bajo circunstancias desconocidas.

Maomao decide investigar por cuenta propia. Sus conocimientos sobre medicamentos, síntomas y venenos le permiten buscar la causa del problema y una posible solución, aunque intervenir también implica revelar habilidades que quería mantener ocultas.

La investigación llama la atención de Jinshi, un funcionario del palacio que reconoce las capacidades de Maomao y comienza a encargarle nuevos casos. Esa relación sostiene buena parte de la historia: cada misterio expone las tensiones internas de la corte, mientras la protagonista utiliza métodos vinculados con la farmacología y la observación.

El paso a la acción real deberá trasladar espacios centrales del relato, como las residencias del palacio, las zonas de servicio y los ambientes donde Maomao prepara o analiza sustancias. Toho y Amazon MGM Studios todavía no presentaron imágenes de producción ni detalles sobre el diseño visual.

Los diarios de la boticaria
Los diarios de la boticaria, en japonés Kusuriya no Hitorigoto, es una serie de anime basada en los mangas escritos por Natsu Hyuga. (Prime Video)

De las novelas ligeras al live-action

La nueva serie estará basada en las novelas ligeras originales de Natsu Hyuuga, ilustradas por Touko Shino. Las novelas ligeras son publicaciones japonesas narrativas que suelen combinar texto con ilustraciones y se editan en varios volúmenes.

La obra es publicada en Japón por Shufunotomo bajo el sello Hero Bunko. Esa versión literaria servirá como base para los guiones de Yoshida, aunque el anuncio no especifica qué volúmenes o arcos narrativos serán adaptados durante la primera entrega.

Prime Video Japan confirmó una ventana mundial de estreno para 2028, pero todavía no comunicó el día exacto de lanzamiento ni el calendario de distribución de los episodios.

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