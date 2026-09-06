Cuba anticipa apagones de hasta el 65% este domingo en el horario de mayor consumo

La Unión Eléctrica de Cuba prevé apagones de hasta el 65% del territorio nacional este domingo en el horario de mayor demanda. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

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La Unión Eléctrica de Cuba prevé que los apagones alcancen este domingo hasta el 65% del territorio nacional durante el horario de mayor demanda, previsto para la tarde y la noche. La estimación figura en el parte diario de la empresa estatal.

El organismo calcula una capacidad de generación de 1,155 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.250 MW. La diferencia entre ambos valores dejaría un déficit de 2.095 MW.

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La afectación programada podría llegar a 2,125 MW. Esa cifra representa la carga que se desconectaría de forma controlada para evitar interrupciones no planificadas en el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La previsión muestra que el sistema eléctrico no contaría con generación suficiente para cubrir el consumo esperado en el momento de mayor uso. La UNE depende del Ministerio de Energía y Minas.

Ocho unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio

Según EFE, la crisis energética ha profundizado los cortes de suministro en distintas zonas del país. En La Habana, los apagones han superado las 20 horas consecutivas y el servicio disponible se ha limitado, en algunos casos, a dos o tres horas.

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En las provincias, se han informado interrupciones que se prolongan durante varios días. La falta de electricidad afecta la vida cotidiana de la población y limita el funcionamiento de sectores económicos y servicios.

La capacidad de generación de 1,155 megavatios frente a una demanda máxima de 3,250 MW dejaría un déficit de 2,095 MW en Cuba. (REUTERS/Norlys Perez)

Ocho de las 16 unidades termoeléctricas cubanas están fuera de servicio por averías o labores de mantenimiento. Estas plantas representan el 40% de la matriz energética del país y se abastecen con crudo de producción nacional.

Ese componente no requiere petróleo importado, aunque las centrales arrastran problemas de funcionamiento. Las unidades han tenido salidas reiteradas debido al desgaste acumulado y a la falta de inversiones destinadas a su mantenimiento.

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Otro 40% de la matriz energética está integrado por motores de generación. Este segmento necesita diésel y fueloil importados, por lo que depende de la disponibilidad de combustibles procedentes del exterior.

El 20% restante se cubre con gas y fuentes renovables. Entre estas últimas, la energía solar ha ganado espacio con proyectos apoyados por China, de acuerdo con la información recogida por la agencia.

El deterioro de la red coincide con la crisis económica

La crisis eléctrica se registra desde mediados de 2024 y, según el texto difundido por EFE, se agravó desde enero debido al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. Naciones Unidas calificó esa medida como contraria al derecho internacional.

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La afectación programada podría llegar a 2.125 MW para evitar interrupciones no planificadas en el Sistema Electroenergético Nacional. (Foto: cortesía)

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del SEN es “aguda”, “crítica” y “extremadamente tensa”. Las autoridades vinculan las dificultades tanto con las sanciones de Washington como con el deterioro de la infraestructura eléctrica nacional.

La generación termoeléctrica cubana depende de instalaciones que acumulan décadas de explotación. Las fallas técnicas de esas plantas reducen la capacidad disponible y obligan a aplicar desconexiones para administrar la demanda.

Cuba necesita cerca de 100 mil barriles de petróleo diarios para atender sus requerimientos energéticos. La producción nacional aporta alrededor de 40 mil barriles, mientras que el volumen restante debe conseguirse mediante importaciones.

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El deterioro del suministro eléctrico coincide con una economía que acumuló una contracción del 15% entre 2020 y 2025. Los pronósticos independientes citados por EFE plantean que la actividad podría reducirse hasta 6.5% este año.

El parte previsto para este domingo se suma a una secuencia de jornadas con amplias afectaciones. La evolución de los cortes dependerá de la disponibilidad de combustible, la recuperación de las unidades fuera de servicio y el comportamiento de la demanda.