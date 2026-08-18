Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de los Países Bajos en el regreso de la F1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto saldrá a pista en el regreso de la F1 (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)

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La Fórmula 1 saldrá a pista este fin de semana tras el parate vacacional de 26 días y Franco Colapinto intentará con su Alpine volver a luchar por los puntos en el Gran Premio de los Países Bajos.

Además de volver a ver al oriundo de Pilar al volante, también hay expectativa por saber qué será de su futuro en la Máxima. El 25 de julio, Infobae adelantó que el acuerdo por la continuidad de Colapinto estaba cerrado en un alto porcentaje. Es más, es posible que el anuncio sea la semana posterior al evento neerlandés. Pero eso estará por verse después de la actuación del argentino en el circuito de Zandvoort, que en 2027 ya no será parte del calendario de la F1.

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El cronograma de este fin de semana será con carrera Sprint, por lo que el viernes los pilotos sólo tendrá una práctica libre para probar sus monoplazas de cara a la prueba principal, que se llevará a cabo el domingo desde las 10 (hora argentina).

Franco aparece 12° en el Campeonato de Pilotos con 19 puntos detrás de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (23) y Liam Lawson (43), y a unas 23 unidades de distancia de su compañero Pierre Gasly (42). Más allá de una complicada carrera en Hungría (fue 15°), venía de realizar dos de sus mejores actuaciones en la F1 tras terminar por delante del francés. Remontó 10 posiciones en el Gran Premio de Silverstone para cruzar la meta 9° y tuvo maniobras sublimes –una de ellas ante el mismo Gasly– para ser 10° en Bélgica.

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La cita en el trazado neerlandés será a 72 vueltas que cuenta con 4.259 metros de extensión y tuvo su vuelta más rápida en carrera con el Mercedes de Lewis Hamilton en 2021 (1:11.097). En 2025, Oscar Piastri a bordo de su McLaren llegó primero a la bandera de cuadros, mientras que el recuerdo indica que no fue una buena competencia para los Alpine, ya que acabaron en los puestos 14° y 16° para Gasly y Colapinto, respectivamente.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 21 de agosto

Práctica libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Países Bajos)

Clasificación Sprint: 11.30 (Argentina) / 16.30 (Países Bajos)

Sábado 22 de agosto

Carrera Sprint: 7.00 (Argentina) / 12.00 (Países Bajos)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Países Bajos)

Domingo 23 de agosto

Carrera a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

El circuito del GP de los Países Bajos de Fórmula 1

EL CALENDARIO DE FRANCO COLAPINTO EN LA F1 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- 14° en la Sprint del Gran Premio de China

3- 10° en el Gran Premio de China

4- 16° en el Gran Premio de Japón

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril (CANCELADA)

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril (CANCELADA)

7- 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

8- 7° en el Gran Premio de Miami

9- 9° de la Sprint en Canadá

10- 6° en el Gran Premio de Canadá

11- 15° en el Gran Premio de Mónaco

12- Cruzó la bandera a cuadros 8° en el Gran Premio de Barcelona, pero fue reclasificado décimo

13- 15° en el Gran Premio de Austria

14- 12° en la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña

15- 9° en el Gran Premio de Gran Bretaña

16- 10º en el Gran Premio de Bélgica:

17- 15° en el Gran Premio de Hungría

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint