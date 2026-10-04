Sociedad

El arzobispo Jorge García Cuerva presidirá la misa central en la Peregrinación a Luján: horario y detalles

Luego de que miles de fieles llegaran a la basílica, la ceremonia comenzará a las 07:00 horas en la Plaza Belgrano. Cómo seguirá la celebración religisa este domingo

Jorge Ignacio García Cuerva
Monseñor Jorge García Cuerva presidirá la misa central de la 52.ª Peregrinación Juvenil a Luján en la Plaza Belgrano.
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La 52.ª Peregrinación Juvenil a Luján tendrá su broche de oro este domingo a la mañana, luego de que miles de peregrinos cumplieran su promesa y se congregaran en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia será a las 07:00 horas y estará presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

La celebración central se realizará en un altar montado en la Plaza Belgrano, frente al templo, en el horario en el que se prevé el arribo de una parte importante de los caminantes. Previo a esto, García Cuerva había encabezado la misa arquidiocesana del sábado a las 23:30 horas, durante el último tramo de la peregrinación.

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Cabe resaltar que la edición de este año se da a poco más de un mes de que ocurra la visita que el papa León XIV tiene prevista entre el 8 y 11 de noviembre. Frente a esto, el arzobispo afirmó que el Sumo Pontífice encontrará “una Argentina herida” por la pobreza, la intolerancia y la polarización política.

“Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, describió García Cuerva ante un móvil de TN.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una multitud de fieles se congregó en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján (Santuario de Luján)

Tras haber dado una misa el viernes en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el religioso lamentó que el país continúe en crisis. “Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, señaló.

A pesar de esto, García Cuerva destacó la capacidad de resiliencia de la sociedad al reconocer que el líder religioso también “se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”.

Peregrinación a Luján
La imagen peregrina de la Virgen de Luján partió desde San Cayetano en Liniers para hacer un trayecto de 60 kilómetros.

Por otro lado, según informó el Santuario de Luján, la celebración católica continuará a lo largo del domingo. No obstante, indicaron que las misas pasarán a realizarse en el interior de la basílica. Los horarios previstos son 09:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00.

De la misma manera, recordaron que la marcha y las celebraciones religiosas serán transmitidas a través del canal oficial en Youtube. Además, invitaron a los fieles que no puedan participar de manera presencial a enviar sus intenciones, encender una vela digital y utilizar en redes sociales la consigna “#Luján, casa de todos, todos, todos”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Más de dos millones de personas peregrinaron rumbo a Luján (Gentileza: Santuario de Luján)

En esta oportunidad, la convocatoria se desarrolló bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. Tal como indica la tradición, la imagen peregrina partió el sábado por la mañana desde la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers.

Así, la figura de la Virgen de Luján hizo un recorrido de alrededor de 60 kilómetros hasta llegar a la basílica. Acompañada por los fieles, pasó por los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

Peregrinación a Luján
La organización dispuso cerca de 60 puestos sanitarios y un equipo de voluntarios a lo largo del recorrido.

Pese a las lluvias y el descenso de temperatura que marcaron la jornada, se estimó una participación de más de dos millones de personas. Los primeros grupos que partieron durante la madrugada avanzaron con pilotos, paraguas y ropa impermeable.

No obstante, el Santuario comunicó que recibieron la llegada anticipada de David, un peregrino que arribó el viernes por la noche. El hombre relató que realiza el camino desde 1994 como una promesa por su madre y expresó su deseo de que los argentinos encuentren paz.

Además, la organización dispuso un operativo con voluntarios, puestos de asistencia y coordinación entre autoridades nacionales, provinciales y municipales para atender el paso de la multitud. A lo largo del trayecto, hubo un aproximado de 60 puestos sanitarios disponibles.

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