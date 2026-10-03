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El regreso de Cady Heron: Lindsay Lohan recrea la escena más viral de ‘Chicas pesadas’

La actriz celebró el día de “Mean Girls” con un video sorpresa para los fans

La actriz Lindsay Lohan revivió una de las escenas más virales de "Chicas pesadas" junto al director Mark Waters (Redes sociales)
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Lindsay Lohan recreó este sábado la escena más icónica de Chicas pesadas para celebrar el “Mean Girls Day”, la fecha que cada 3 de octubre convierte en tendencia a la película de 2004.

La actriz, que interpretó a Cady Heron en el filme, compartió un video en Instagram en el que repite ante cámara la frase “Es 3 de octubre”, el momento en que su personaje recordaba el día en que su amado Aaron Samuels le preguntó la fecha.

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Tras decir la línea, Lohan soltó una carcajada y guiñó un ojo. En esta recreación de la escena, la acompañó Mark Waters, director del filme.

La publicación generó reacciones inmediatas entre los seguidores de la película y también entre sus protagonistas originales. Jonathan Bennett, quien dio vida al galán Aaron Samuels, celebró el reencuentro de Lohan y el cineasta que trabajó con ellos hace dos décadas.

“Esto hizo que los extrañara tanto a los dos. Este homo tiene FOMO”, escribió.

Los seguidores de la película convirtieron esa breve escena en una tradición anual en redes sociales.
Los seguidores de la película convirtieron esa breve escena en una tradición anual en redes sociales.

Los memes virales en el día de ‘Mean Girls’

El guiño de Lohan llega en el marco de una tradición que creció año tras año en redes sociales. Cada 3 de octubre, usuarios de plataformas como Threads e Instagram recrean frases, memes e imágenes en tono rosa en honor a la cinta.

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“Espero que tu día sea muy fetch. Feliz 3 de octubre a quienes lo celebran”, escribió un usuario citado por Parade, en referencia al intento fallido de Gretchen Wieners de instalar la palabra “fetch” en el vocabulario popular.

Otro usuario remarcó el paso del tiempo: “Y el 3 de octubre me preguntó qué día era. Feliz día de Chicas pesadas. ¿Quieren sentirse viejos? Chicas pesadas tiene 22 años”.

El “Mean Girls Day” también se asocia con otra escena emblemática del filme, en la que el personaje de Karen Smith, interpretado por Amanda Seyfried, le explica a Cady las reglas del grupo de “las plásticas”: “los miércoles usamos rosa”.

Chicas Pesadas
"Chicas peasadas", la cinta protagonizada por Lindsay Lohan ya es un clásico juvenil (Foto: Netflix)

Aunque el 3 de octubre de este año no cae miércoles, los fanáticos igual compartieron atuendos de ese color.

Lohan volverá a trabajar con el director de “Chicas pesadas”

El video de Lohan llega días después de confirmarse su regreso a los sets junto al director Mark Waters, responsable original de Chicas pesadas y también de Viernes de locos (Freaky Friday).

Según informó Entertainment Weekly, ambos trabajarán juntos en Return to You, una nueva producción de Netflix que también contará con el actor Henry Golding.

Lohan y Waters preparan para Netflix la película Return to You, que también tendrá a Henry Golding en el elenco. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Lohan y Waters preparan para Netflix la película Return to You, que también tendrá a Henry Golding en el elenco. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La película, ambientada en 2008, seguirá a una abogada que recibe por error un DVD muy emotivo dirigido al esposo de una mujer moribunda y emprende la búsqueda de ese hombre a partir de las pistas del material.

Lohan también producirá el proyecto y es su cuarta colaboración con la plataforma de streaming en los últimos años.

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