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Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

El argentino utilizará los entrenamientos para prepararse para la carrera, ya que cuenta con una penalización de 15 lugares

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Sábado 3 de octubre

Práctica libre 3: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Clasificación: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Domingo 4 de octubre

Carrera a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (Malasia)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

19:00 hsHoy

El análisis de Franco Colapinto sobre la jornada del viernes en Malasia

18:24 hsHoy

Tras quedar último y a casi 6 segundos del más rápido, Franco Colapinto explicó el plan de Alpine en Malasia por la penalización de 15 lugares

El argentino destinó los entrenamientos de Sepang a realizar simulaciones de carrera con tanques llenos, ya que sabe que en clasificación no tendrá chances de largar adelante

Suele decirse que las prácticas de la Fórmula 1 no son representaciones fieles de lo que sucederá en carrera y la jornada de viernes de Franco Colapinto lo ratifica a la perfección. Las cifras globales esconden el detalle y el verdadero plan en marcha. El argentino ya sabe que largará desde el fondo del pelotón por los 15 puestos de penalización que carga en Malasia. Y es por eso que ejecutó un esquema de trabajo enfocado en girar con tanques llenos pensando en encontrar el ritmo para lograr adelantar rápido en el inicio de la carrera del domingo.

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18:24 hsHoy

El misterioso papel de Briatore que generó expectativa en la esperada conferencia tras el accidente de Colapinto: la sorpresa que se llevaron los periodistas

Tal cual lo hizo en la escandalosa conferencia de hace un mes, donde acusó a McLaren, el italiano desembarcó a la rueda de prensa con una hoja que generó dudas

Hace apenas un mes, Flavio Briatore desató un escándalo en la Fórmula 1 durante la conferencia de prensa habitual de los jefes de equipos. Aquella acusación contra McLaren en medio de la sanción a Pierre Gasly tuvo una imagen emblemática: el líder italiano de Alpine sacó un papel y mostró una imagen para darle más impacto a su denuncia. En otra rueda de medios que lo tenía bajo los flashes tras su enojo con Franco Colapinto por el choque a su compañero en Bakú, Flavio hizo un particular movimiento que desorientó a los periodistas.

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18:23 hsHoy

La fuerte reflexión de Briatore sobre el incidente de Colapinto en Bakú: “Regalamos muchos puntos”

El líder de la escudería Alpine fue consultado por el accidente que protagonizó el piloto argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán

En la conferencia de prensa oficial de la Fórmula 1 para los directivos de equipos en la previa del Gran Premio de Bahréin, que se correrá en Sepang, Malasia, la mayoría de las miradas estuvo centrada en Flavio Briatore, quien fue consultado por el accidente que protagonizó el argentino Franco Colapinto durante el Gran Premio de Azerbaiyán y que provocó su abandono, el de su compañero de equipo Pierre Gasly y el del campeón del mundo Lando Norris. Junto al italiano estuvieron Fred Vasseur (Ferrari) y James Vowles (Williams).

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18:23 hsHoy

La razón por la que Franco Colapinto recibió otra sanción y largará desde el fondo en el GP de Bahréin en Malasia

Alpine instaló la quinta unidad de combustión Mercedes en el monoplaza del argentino, una modificación que excede el límite reglamentario de la temporada

Franco Colapinto recibió una nueva penalización de cara al GP de Bahréin
Franco Colapinto recibió una nueva penalización de cara al GP de Bahréin

Franco Colapinto deberá cumplir una penalización total de 15 puestos en la grilla de salida para el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, que se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang, Malasia. A los cinco lugares de recargo que arrastraba por el accidente con su compañero Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú, el hombre de Alpine sumó una nueva penalización de 10 posiciones por un cambio de motor que excede el límite reglamentario de la temporada.

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18:22 hsHoy

LOS DETALLES DEL CIRCUITO

Diagrama de un circuito automovilístico numerado del uno al quince, dividido en tres sectores marcados con líneas rosa, amarilla y azul
El Circuito Internacional de Sepang en Malasia recibe el Gran Premio de Baréin, que debió trasladarse de país

Por qué el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 se corre en Malasia

Debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Formula One Management (FOM), empresa dueña de los derechos comerciales de la Máxima, decidier trasladar la carrera del Circuito Internacional de Sakhir en medio del desierto al de Sepang, en Malasia, un lugar acostumbrado a las precipitaciones y donde se pronostica un 90 por ciento de lluvia para este fin de semana.

La vuelta de la F1 a Malasia se confirmó el 26 de julio, nueve años después de su última visita al país. Sepang será nuevo para 12 pilotos actuales de la F1, entre ellos el argentino Franco Colapinto. Sumado al efecto climático, será un gran desafío para el piloto de Alpine que a su vez penalizará con cinco posiciones en la grilla de partida por la sanción tras su choque a su compañero de equipo Pierre Gasly en Azerbaiyán.

18:21 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir toda la actividad del Gran Premio de Baréin que se realiza en el Circuito Internacional de Sepang en Malasia. El argentino Franco Colapinto tiene una penalización de 15 lugares y largará desde el fondo la carrera del domingo.

Franco Colapinto en Malasia (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)
Franco Colapinto en Malasia (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

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