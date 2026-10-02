Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras quedar último y a casi 6 segundos del más rápido, Franco Colapinto explicó el plan de Alpine en Malasia por la penalización de 15 lugares El argentino destinó los entrenamientos de Sepang a realizar simulaciones de carrera con tanques llenos, ya que sabe que en clasificación no tendrá chances de largar adelante

Suele decirse que las prácticas de la Fórmula 1 no son representaciones fieles de lo que sucederá en carrera y la jornada de viernes de Franco Colapinto lo ratifica a la perfección. Las cifras globales esconden el detalle y el verdadero plan en marcha. El argentino ya sabe que largará desde el fondo del pelotón por los 15 puestos de penalización que carga en Malasia. Y es por eso que ejecutó un esquema de trabajo enfocado en girar con tanques llenos pensando en encontrar el ritmo para lograr adelantar rápido en el inicio de la carrera del domingo.