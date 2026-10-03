Inde Navarrette promete hacerle justicia a Rogue en la nueva película de X-Men: “Amo este personaje”

Inde Navarrette aseguró que estudia a Rogue para trasladar al cine la complejidad de la mutante (Composición: GAP/Disney+)

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La actriz Inde Navarrette afirmó que está volcada por completo en la preparación de su papel como Rogue en el próximo reboot cinematográfico de X-Men, producido por Marvel Studios. En una entrevista con Los Angeles Times, la interprete reveló el nivel de estudio y compromiso que le dedica al personaje antes del inicio del rodaje al mando del cineasta Jake Schreier.

“Estoy haciendo todo lo humanamente posible porque amo ese personaje. He estudiado ese personaje. Quiero hacerle justicia por mí misma, por Jake, por lo que ellos quieren retratar y también por lo que yo, como fan, quiero que ella sea”, declaró Navarrette al citado medio.

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La protagonista del filme de terror Obsession explicó además que aprovechará un vínculo específico que tiene con Rogue. Este personaje es reconocido entre los fans por su marcado acento sureño, popularizado en la cultura pop gracias al trabajo de la actriz de voz Lenore Zann en la serie animada de los años 90.

En una entrevista previa con IGN, la actriz contó que vivió parte de su infancia en Texas, un dato que considera clave para construir la voz y el carácter del personaje.

Navarrette afirmó que quiere hacerle justicia a una heroína que sigue desde hace tiempo como fan (Disney+)

Rogue, cuyo nombre civil es Anna Marie, tiene una larga trayectoria en pantalla antes de este nuevo proyecto. Anna Paquin encarnó al personaje en la saga cinematográfica de 20th Century Fox entre 2000 y 2014, es una de las versiones más recordadas de la mutante.

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En paralelo, Zann prestó su voz al personaje en X-Men: The Animated Series durante la década de los noventa y retomó el papel en la serie X-Men ’97, estrenada en 2024 a través de la plataforma Disney+.

El elenco del reboot sigue en expansión

El nuevo filme de X-Men, que marcará el reinicio de la franquicia mutante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tras los eventos de Avengers: Secret Wars, ya mostró qué talentos formarán parte del reparto.

El reparto confirmado incluye a Kit Connor como Cíclope y a Sadie Sink como Jean Grey. (Photo by Matt Winkelmeyer /vía AFP)

Junto a Navarrette como Rogue, la película contará con Maya Boyd como Storm, Kit Connor como Cíclope, Sadie Sink como Jean Grey y Asa Germann como Ángel. A ellos se suman Adam Driver como Señor Siniestro, Christopher Abbott como Profesor X y Samara Weaving como Emma Frost.

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Trascendidos de la industria apuntan a que Marvel Studios incorporará próximamente a Bestia y Iceman para completar la formación original de los X-Men.

Entre los nombres que circulan para interpretar a Hank McCoy figuran Logan Lerman y Peter Claffey, mientras que para Iceman suenan Jack Champion y Connor Storrie. De acuerdo con insiders, el estudio evalúa mantener a Bestia con apariencia humana, sin el característico pelaje azul, y conservar únicamente el tamaño descomunal de sus manos y pies.

El proyecto, escrito actualmente por Lee Sung Jin y Joanna Calo, tiene fecha de estreno pautada para el 5 de mayo de 2028 y dará inicio a la Fase 7 del UCM, que incluirá además los estrenos de Ghost Rider y Black Panther III ese mismo año.

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