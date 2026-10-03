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Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Hirata Runa, conocida artísticamente como Luna-chan, soñaba con convertirse en una idol pop y había dedicado un tercio de sus ocho años a cumplir ese sueño

La pequeña idol japonesa había actuado en un concierto apenas cinco días antes de su muerte
Runa pertenecía a DIANNA Project, un programa de talentos con sede en Nagoya que forma a jóvenes idols. (X/DP_HIRATALUNA)
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Hirata Runa, conocida artísticamente como Luna-chan, tenía 8 años y era una de las aprendices (trainees) en DIANNA Project, un proyecto de idols con sede en Nagoya, Japón. La niña murió el 25 de septiembre a causa de una miocarditis derivada de la influenza, apenas cinco días después de subir al escenario.

La noticia fue confirmada el 28 de septiembre por la agencia y la familia de la menor. El comunicado publicado en redes detalló que Runa “falleció en paz” alrededor de las 4 de la madrugada del pasado viernes 25. Su muerte causó sorpresa entre sus seguidores debido a que no había pasado mucho tiempo desde su última presentación pública.

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Runa había participado el 20 de septiembre en el concierto Regular Live Vol.70 de DIANNA Project. Después del espectáculo publicó una fotografía en la que aparecía sonriente y escribió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores: “Gracias también por hoy, lo aprecié mucho. Fue muy divertido ♡”.

La pequeña idol japonesa había actuado en un concierto apenas cinco días antes de su muerte
La pequeña idol japonesa había actuado en un concierto apenas cinco días antes de su muerte (X/DP_HIRATALUNA)

La causa de muerte de Hirata Runa

De forma oficial, los voceros de la estrella infantil confirmaron que había fallecido por miocarditis derivada de la influenza. Según datos de Mayo Clinic, la miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco que puede afectar la capacidad del corazón para bombear sangre y provocar alteraciones en los latidos, entre otras complicaciones.

No se han revelado públicamente más detalles sobre el estado de salud de la niña, su tratamiento o cuánto tiempo llevaba enferma antes de que su condición se tornara crítica.

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Su compañera de grupo Miyata Ryoka aseguró que la noticia la dejó “sin palabras” y anunció que se alejaría temporalmente de las redes sociales para vivir el duelo en privado.

La pequeña idol japonesa había actuado en un concierto apenas cinco días antes de su muerte
La niña cursaba el tercer grado de primaria mientras desarrollaba su carrera artística en Japón. (X/DP_HIRATALUNA)

Medios japoneses reportaron que el velorio y el funeral de Runa se realizaron de manera privada, con la presencia exclusiva de familiares cercanos y de acuerdo con los deseos de sus seres queridos. La agencia pidió a los seguidores y medios que respetaran ese momento y que evitaran realizar consultas individuales, solicitar entrevistas o especular sobre el fallecimiento.

La familia también publicó un mensaje a través de la cuenta oficial de la niña, quien había pasado “un tercio de su vida como idol. Los seres queridos de Rina pidieron a sus seguidores que la recordaran como unaidol eterna”.

Runa cursaba el tercer grado de primaria y había dedicado una parte importante de sus ocho años a formarse como una estrella de pop infantil.

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