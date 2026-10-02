La razón por la que Franco Colapinto recibió otra sanción y largará desde el fondo en el GP de Bahréin en Malasia

Franco Colapinto recibió una nueva penalización de cara al GP de Bahréin

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Franco Colapinto deberá cumplir una penalización total de 15 puestos en la grilla de salida para el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, que se disputa este fin de semana en el circuito de Sepang, Malasia. A los cinco lugares de recargo que arrastraba por el accidente con su compañero Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú, el hombre de Alpine sumó una nueva penalización de 10 posiciones por un cambio de motor que excede el límite reglamentario de la temporada.

La segunda sanción no responde a una maniobra en pista ni a un incidente durante las prácticas. El castigo se produjo porque Alpine instaló en el monoplaza de Colapinto su quinta unidad de motor de combustión interna Mercedes del año, cuando el reglamento permite utilizar hasta cuatro sin recibir penalizaciones.

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De ese modo, el argentino quedó expuesto a probablemente una largada desde la última fila para la carrera del domingo. La escudería decidió introducir la nueva unidad de potencia en un fin de semana en el que el piloto ya tenía asegurada una pérdida de cinco posiciones por la colisión del Gran Premio de Azerbaiyán. La medida apunta a concentrar ambos castigos en una sola fecha y preservar las opciones para las pruebas restantes del calendario.

La sanción inicial que pesaba sobre Franco Colapinto se originó en el Gran Premio de Azerbaiyán. Cuando faltaban 15 vueltas para el cierre de la competencia, el piloto de Alpine bloqueó las ruedas al ingresar a la primera curva en el relanzamiento posterior a un Auto de Seguridad.

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Colapinto impactó contra Pierre Gasly, su compañero de equipo, y la secuencia también involucró a Lando Norris. Los tres pilotos abandonaron la carrera. La maniobra dejó a Alpine sin puntos en una competencia en la que sus dos autos se encontraban en posiciones favorables dentro de la zona de puntuación.

Los comisarios deportivos responsabilizaron al argentino por el contacto y le aplicaron cinco posiciones de penalización para la siguiente carrera. El castigo quedó pendiente para el Gran Premio de Bahréin en Malasia, donde Alpine afronta una fecha con la obligación de recuperar terreno frente a Racing Bulls en el Campeonato de Constructores.

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La escudería de Enstone perdió una oportunidad importante en Bakú. Luego de aquella carrera, quedó sexta con 68 puntos, a 15 unidades de Racing Bulls, que ocupa el quinto lugar con 83. Flavio Briatore reconoció este viernes que el equipo “regaló muchos puntos” a partir del accidente, aunque sostuvo que el grupo debe concentrarse en las carreras que quedan.

Franco Colapinto recibió una nueva penalización de 10 lugares (REUTERS/Jakub Porzycki)

La nueva penalización se vincula con el límite de componentes de la unidad de potencia. Cada piloto puede utilizar cuatro motores de combustión interna durante la temporada sin recibir castigos en la parrilla. Colapinto superó esa cifra al montar el quinto V6 Mercedes en su Alpine.

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El recargo por exceder el cupo es de 10 puestos. Sumado a los cinco que tenía por el accidente de Bakú, el argentino acumula 15 lugares de sanción. Como la penalización supera con amplitud las posiciones que podría perder desde una clasificación convencional, el escenario más probable es que largue entre los últimos autos de la parrilla.

La decisión de Alpine parece responder a una lógica estratégica. Con una sanción ya confirmada, el equipo eligió asumir el costo de incorporar ahora un motor fresco antes que hacerlo en una carrera posterior sin recargos pendientes. Así, la estructura podrá contar con una unidad adicional para el tramo final de la temporada.

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La situación de Colapinto no es la única de este fin de semana. El novato de Racing Bulls Arvid Lindblad también fue enviado al fondo de la grilla por el cambio de motor, turbo y escape. A su vez, Isack Hadjar, de Red Bull, recibió una pérdida de cinco lugares tras utilizar su séptimo motor V6 de la temporada.

La sanción modificó el programa de trabajo de Alpine durante el viernes. En la segunda práctica libre, Colapinto no buscó una vuelta de clasificación con neumáticos blandos y centró su actividad en tandas largas para evaluar el rendimiento del auto con mayor carga de combustible.

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El argentino terminó 22°, último en el clasificador, pero completó 31 vueltas, una de las cifras más altas de la sesión. Su mejor registro fue de 1m43s391, lejos de los tiempos de referencia porque su plan no estuvo orientado a la simulación de una vuelta rápida.

Charles Leclerc lideró la práctica con Ferrari gracias a un tiempo de 1m37s528. Isack Hadjar fue segundo, a 0s099, y Lando Norris finalizó tercero, a 0s137. Gasly terminó décimo, con una vuelta de 1m38s588, mientras su compañero priorizaba el ritmo de carrera y la recopilación de datos para el domingo.