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‘The Boba Teashop: Refill¡ mezcla trabajo y horror psicológico en una tienda

El juego seguirá a Maya, una joven con problemas económicos que comienza a trabajar en una nueva sucursal

The Boba Teashop: Refill presenta su tráiler.
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Serafini Productions anunció The Boba Teashop: Refill, un juego de horror psicológico en primera persona que llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series y PC. La versión para computadoras estará disponible mediante Steam y Epic Games Store, mientras que el primer tráiler ya presentó su combinación de trabajo cotidiano, presión económica y sucesos inquietantes dentro de una tienda de té boba.

Una nueva empleada bajo presión

La protagonista será Maya, una joven que atraviesa dificultades financieras y acepta un empleo en una tienda de té boba recién inaugurada. El establecimiento no es independiente: se trata de una nueva sucursal del negocio de Risa, personaje procedente del primer The Boba Teashop.

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La historia avanzará a lo largo de varias jornadas laborales. Cada turno incorporará nuevas situaciones y fuentes de presión, por lo que el jugador tendrá que atender sus obligaciones mientras la rutina comienza a deteriorarse. Los problemas incluirán clientes exigentes, reseñas negativas, conversaciones incómodas y ruidos extraños dentro del local.

Ese contexto laboral será una parte central del terror. En lugar de separar las tareas de la tienda de los acontecimientos inquietantes, el juego hará que ambos elementos ocurran durante los mismos turnos. Maya deberá continuar trabajando mientras aumentan las señales de que algo no está bien en el establecimiento.

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Cómo funcionará la preparación de bebidas

The Boba Teashop: Refill permitirá recibir pedidos y preparar cada bebida paso a paso. El proceso requerirá seguir recetas, agregar té, leche, boba y otros ingredientes, sellar el vaso y entregarlo al cliente a través del mostrador.

La perspectiva en primera persona colocará al jugador detrás de la barra y convertirá esas acciones repetitivas en la base de cada jornada. La descripción oficial no detalla todavía qué consecuencias tendrá cometer errores en los pedidos, pero sí establece que los clientes difíciles y las críticas negativas contribuirán a la presión que rodea a Maya.

El aspecto visual del local buscará un contraste directo con el tono de la historia. Las luces cálidas, las bebidas coloridas, el mostrador brillante y los sonidos reconfortantes propios de la tienda acompañarán una atmósfera cada vez más opresiva. Así, el espacio mantendrá una apariencia agradable mientras los incidentes extraños alteran su funcionamiento habitual.

Serafini Productions define el proyecto como un título de horror psicológico. Esta clase de terror se apoya en la tensión, la percepción del personaje y la incomodidad sostenida, en lugar de depender únicamente de amenazas visibles. En este caso, esa presión crecerá durante acciones sencillas como tomar un pedido, seguir una receta o escuchar lo que sucede al otro lado del mostrador.

The Boba Teashop: Refill, de Serafini Productions
The Boba Teashop: Refill, de Serafini Productions

Invitados vinculados a creadores de contenido

Algunos de los clientes estarán inspirados en creadores de contenido reales. La lista confirmada incluye a Knite, Yotobi y Suzi Hunter, conocida también como The Sphere Hunter. El anuncio no especifica qué papel tendrá cada invitado ni durante cuántos turnos aparecerán.

El juego también contará con Hideki, un rostro conocido de la serie BrokenLore. Junto con él aparecerá el creador de esa franquicia, aunque Serafini Productions no indicó su nombre en la presentación ni explicó cómo se conectarán esas participaciones con la historia principal de Maya.

The Boba Teashop: Refill todavía no tiene una fecha concreta dentro de 2027. Sus páginas ya están disponibles en Steam y Epic Games Store para la edición de PC, mientras que el lanzamiento también está confirmado para PlayStation 5 y Xbox Series.

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