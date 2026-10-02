‘Invincible VS’ inicia su temporada 2 con Angstrom Levy como nuevo luchador

Invincible VS presenta su tráiler.

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Skybound Games y Quarter Up anunciaron que Angstrom Levy llegará a Invincible VS el 13 de octubre de 2026 como parte de la segunda temporada. El personaje será el tercer luchador descargable y elevará el plantel a 21 combatientes en PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

Un luchador centrado en controlar el escenario

Angstrom Levy está diseñado como un personaje de zoning, un estilo basado en mantener al rival a la distancia adecuada y limitar sus movimientos mediante proyectiles, obstáculos o amenazas colocadas en puntos específicos. Su repertorio gira alrededor de la creación de portales y la invocación de orbes que puede dirigir durante el combate.

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Los portales cumplen varias funciones. Pueden servir como herramientas ofensivas, recursos defensivos y opciones de movilidad para escapar de la presión enemiga o cambiar de posición. Si se colocan con anticipación, también funcionan como trampas para rivales que no presten atención a su ubicación.

Los orbes añaden otra capa al sistema. Angstrom puede invocarlos y controlarlos, mientras que sus interacciones particulares con los portales permiten preparar secuencias, presionar al oponente y modificar el desarrollo de una pelea. Quarter Up plantea así un luchador que recompensa la planificación y la experimentación, en lugar de depender únicamente del ataque directo.

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Estas herramientas encajan en el formato de combates tres contra tres de Invincible VS. Se trata de un sistema por equipos en el que los personajes pueden alternarse durante la pelea, por lo que los portales y las trampas de Angstrom podrían utilizarse para preparar entradas, cubrir cambios o condicionar las rutas disponibles para el equipo contrario.

El tercer DLC abre la temporada 2

Angstrom Levy será el tercer personaje vendido como contenido descargable y el número 21 del plantel completo. Su incorporación estará disponible para quienes tengan acceso a los luchadores DLC correspondientes, ya sea mediante el paquete aplicable o la compra ofrecida por el juego.

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El personaje también podrá probarse antes del lanzamiento. Los asistentes a Evo France tendrán acceso a una versión jugable durante el evento de octubre, antes de que el contenido se publique oficialmente el día 13. Será la primera ocasión en que el público pueda utilizar su repertorio y comprobar cómo funcionan las combinaciones entre portales y orbes.

Invincible VS salió en abril de 2026 y desde entonces recibió actualizaciones de contenido y ajustes de balance. Estos cambios modifican parámetros como el daño, la velocidad o la eficacia de ciertos movimientos para mantener competitivo el enfrentamiento entre personajes.

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La llegada de Angstrom abre la segunda temporada de contenidos. Skybound Games y Quarter Up acompañaron el anuncio con un tráiler de jugabilidad y nuevas imágenes, centradas en sus opciones de movilidad, sus trampas y su capacidad para atacar desde distintos puntos del escenario.

Invincible VS, de Quarter Up

De los cómics al juego de lucha

En la historia original, Angstrom Levy era un humano brillante con la capacidad de viajar entre dimensiones. Un accidente lo dejó con un cerebro gigantesco y desfigurado, además de los recuerdos de numerosas versiones alternativas de sí mismo. La acumulación de experiencias ajenas terminó por fracturar su mente e impedirle distinguir sus propios recuerdos de los pertenecientes a sus variantes.

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Angstrom responsabiliza a Invincible tanto por el accidente como por los crímenes cometidos por otras versiones del héroe en dimensiones diferentes. Esa búsqueda de venganza define su conflicto con el protagonista y sirve como base para trasladar sus poderes al sistema de combate del videojuego.

El título toma personajes y escenarios del cómic creado por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley, además de elementos reconocibles de su adaptación animada. Quarter Up construyó la propuesta como un juego de lucha por equipos con combos de alto impacto y sistemas orientados tanto a partidas casuales como a enfrentamientos competitivos.

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Invincible VS ya está disponible mediante Steam y Microsoft Store en PC, además de PlayStation 5 y Xbox Series. Angstrom Levy se incorporará al plantel el 13 de octubre, después de su presentación jugable anticipada en Evo France.