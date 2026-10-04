América Latina

Dictaron prisión preventiva para el ex fiscal general de Bolivia, acusado de proteger al narcotráfico

Las medidas del magistrado Juan Carlos Montalban alcanzan también a los otros imputados por la misma investigación, con destinos a cárceles en Cochabamba y La Paz. La resolución se conoció al cabo de una audiencia cautelar que superó las 15 horas

Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia
Roger Mariaca, ex fiscal general de Bolivia (Archivo)
Guardar

Un juez ordenó el sábado la detención preventiva por 180 días del ex fiscal general de Bolivia Roger Mariaca, investigado por una presunta organización criminal que, según el Gobierno de Rodrigo Paz, protegía al “narcoterrorismo” en el país. La medida se conoció al cabo de una audiencia cautelar que superó las 15 horas.

El magistrado Juan Carlos Montalban dispuso el traslado de Mariaca a la cárcel de Cantumarca, en Potosí, según informó el fiscal del caso Edwin Sarmiento. La causa también alcanza al ex fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien cumplirá prisión preventiva por el mismo plazo en el penal de El Abra, en Cochabamba. El fiscal superior Martín Irusta irá a la cárcel de Patacamaya, en el altiplano de La Paz. Un mayor de la Policía, también imputado en el expediente, recibió una medida de prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

PUBLICIDAD

Los cuatro sospechosos fueron detenidos el miércoles y permanecían desde entonces en instalaciones de la fuerza antidrogas en El Alto, ciudad vecina de La Paz. La Fiscalía les atribuye los delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

Las capturas ocurrieron dos días después de que el Gobierno de Estados Unidos revocara los visados de Mariaca, Zeballos e Irusta. Washington los incluyó en una lista de altos cargos y ex funcionarios de tres países acusados de ser “corruptos” y de “socavar Gobiernos elegidos democráticamente”.

El Parlamento aprobó el viernes una reforma a la Ley de Organización del Ministerio Público que habilita la “suspensión definitiva” del fiscal general cuando exista una imputación formal o una medida cautelar personal por delitos con penas de prisión. El presidente Rodrigo Paz promulgó la norma de inmediato.

PUBLICIDAD

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostiene una ley que promulga una modificación al artículo 25 de la Ley N.º 260 (Ley Orgánica del Ministerio Público), en La Paz, Bolivia, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostiene una ley que promulga una modificación al artículo 25 de la Ley N.º 260 (Ley Orgánica del Ministerio Público), en La Paz, Bolivia, el 2 de octubre de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

Tras la entrada en vigencia de la reforma, el Legislativo destituyó a Mariaca y luego designó al abogado José Armando Urioste como fiscal general interino. Urioste, letrado de profesión con 35 años de una trayectoria, asumirá el lunes y continuará en el cargo hasta que los legisladores elijan a un nuevo titular mediante el mecanismo previsto en la Constitución.

“Tenemos que afrontar un tema muy duro en la Fiscalía General, que es una Fiscalía que estamos recibiendo con muchos cuestionamientos, una Fiscalía manchada. Y el desafío es limpiar ese Ministerio Público y dejar un Ministerio Público transparente, eficaz y que sirva a la sociedad”, sostuvo Urioste.

El abogado afirmó que el Ministerio Público se convirtió “en un brazo extorsivo” y de “encubrimiento” de delitos, y anunció una auditoría jurídica sobre el funcionamiento de la institución. En ese sentido, sostuvo que deberá asumir sus funciones en un contexto de resistencia interna tras la destitución del fiscal general Roger Mariaca. “Ingresaré prácticamente a un campo de guerra”, afirmó, al señalar que “se ha acuartelado en el Ministerio Público mucha gente dependiente” del anterior titular.

El jurista anticipó una revisión de las actuaciones administrativas y judiciales en curso. “La idea es que quede gente que es idónea y los que no responden a esa idoneidad que es necesaria en el Ministerio Público tienen que abandonar este trabajo”, agregó.

Un hombre con anteojos y saco oscuro mira hacia el frente, mientras otro hombre en camisa clara permanece de pie al fondo
José Armando Urioste Viera participa en una presentación pública en Bolivia junto a otros asistentes.

El Gobierno de Paz sostiene que Mariaca tenía antecedentes de protección a la estructura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de asumir como fiscal general, en octubre de 2024.

En julio de 2023, cuando Mariaca dirigía la Fiscalía de Santa Cruz, Marset escapó de un operativo para detenerlo en esa región. El uruguayo permaneció prófugo hasta marzo pasado, cuando otra operación, sin intervención de la Fiscalía, derivó en su arresto y posterior envío a Estados Unidos, donde está preso.

El nombre de Marset reapareció tras la detención de Mariaca por un video en el que el uruguayo supuestamente lo define como su “amigo”. La autenticidad de las imágenes no fue comprobada.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaÚltimas noticias AméricaRodrigo PazRoger MariacaLa Paznarcotráfico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Familiares denuncian el deterioro de las condiciones de guardabosques mayangnas presos en Nicaragua

La Fundación del Río alertó sobre falta de atención médica, restricciones culturales y problemas de acceso a agua y alimentos de los ambientalistas encarcelados por el régimen

Familiares denuncian el deterioro de las condiciones de guardabosques mayangnas presos en Nicaragua

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a dos hombres tras el ataque armado contra un repartidor en Ciudad Quetzal

El conductor, lesionado en la pierna derecha, embistió la motocicleta de los presuntos agresores cuando huían, lo que permitió inmovilizarlos y trasladarlo a un centro asistencial para recibir atención médica

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a dos hombres tras el ataque armado contra un repartidor en Ciudad Quetzal

Honduras realiza ocho vuelos de siembra de nubes tras 10 meses de sequía en el Corredor Seco

Después de aproximadamente 10 meses de sequía, productores del Corredor Seco de Honduras reportan lluvias de mayor volumen, mientras el Gobierno ha completado ocho de los 20 vuelos de siembra de nubes previstos para favorecer las precipitaciones.

Honduras realiza ocho vuelos de siembra de nubes tras 10 meses de sequía en el Corredor Seco

Los Iluminati, la pandilla de Panamá con vínculos al Clan del Golfo que cayó en una operación con interceptaciones y allanamientos

Nueve de sus diez integrantes aprehendidos quedaron detenidos. La red operaba en varios sectores del este capitalino y tenía conexiones con una organización que trafica narcóticos desde Colombia

Los Iluminati, la pandilla de Panamá con vínculos al Clan del Golfo que cayó en una operación con interceptaciones y allanamientos

Más de 25 mil personas solicitaron asistencia legal para fijar cuotas alimenticias en El Salvador desde 2024

Las mujeres presentaron el 92,8% de los trámites ante la Procuraduría General de la República (PGR), según un informe de Ormusa

Más de 25 mil personas solicitaron asistencia legal para fijar cuotas alimenticias en El Salvador desde 2024
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de las Municipales y Regionales hoy 4 de octubre

Elecciones 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de las Municipales y Regionales hoy 4 de octubre

Fraudes inmobiliarios: señales de alerta antes de rentar o comprar una vivienda

El arzobispo Jorge García Cuerva presidirá la misa central en la Peregrinación a Luján: horario y detalles

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 3 de octubre

Domingo de tormentas en toda España y alerta roja en Cataluña: Barcelona ha vivido el sábado más lluvioso en 20 años

DEPORTES

Pablo Álvarez: “El fútbol te mastica durante 20 años y te escupe a los 35″

Pablo Álvarez: “El fútbol te mastica durante 20 años y te escupe a los 35″

Es la joya de Ferrari y tiene una “velocidad increíble”: quién es el brasileño que está a un paso de debutar en la F1 en lugar de Ocon

El demoledor nocaut del argentino Esteban Ribovics en la UFC: derribó tres veces a su rival y ganó en el primer round

Franco Colapinto partirá 21° el GP de Baréin de Fórmula 1 en Malasia: se volvió a postergar la largada

La agenda de la selección argentina tras la goleada ante Burkina Faso y la previa de la despedida de Lionel Messi

ENTRETENIMIENTO

Quién fue Charles Stanley Gifford, el padre biológico de Marilyn Monroe que nunca la reconoció y por qué su identidad fue un misterio por décadas

Quién fue Charles Stanley Gifford, el padre biológico de Marilyn Monroe que nunca la reconoció y por qué su identidad fue un misterio por décadas

Ringo Starr regresó a Forest Hills a los 86: la misma batería, el mismo estadio y un coro de celulares donde antes hubo encendedores

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Las 15 películas más destacadas de Tom Cruise tras el estreno de "Digger"

Inde Navarrette promete hacerle justicia a Rogue en la nueva película de X-Men: “Amo este personaje”