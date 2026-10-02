‘Croc 2: Kingdom of the Gobbos’ ya tiene fecha para PlayStation, Xbox, Switch y PC

Croc 2: Kingdom Of The Gobbos presenta su tráiler.

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Argonaut Games lanzará la remasterización de Croc 2: Kingdom of the Gobbos el 29 de octubre en formato digital para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, donde estará disponible mediante Steam y GOG. El estudio confirmó que el desarrollo ya está terminado y presentó un nuevo tráiler centrado en la fecha de estreno.

El regreso de Croc y el Barón Dante

La nueva versión recupera el juego de plataformas en 3D publicado originalmente en 1999. Su lanzamiento continúa el trabajo iniciado por Argonaut Games con la remasterización de Croc: Legend of the Gobbos, estrenada en 2025, y vuelve a utilizar Kingdom of the Gobbos, el nombre que tuvo el proyecto durante su desarrollo original.

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La historia comienza cuando el Profesor Gobbo descubre que los Dantinis están resucitando al Barón Dante. Tras presenciar el ritual, el personaje es capturado para impedir que revele lo ocurrido. Mientras tanto, Croc encuentra una botella en la playa de Gobbo Valley con un mensaje que indica que sus padres biológicos lo están buscando.

El protagonista parte hacia el continente para encontrarlos, pero el viaje termina enfrentándolo otra vez con el Barón Dante, decidido a vengarse del cocodrilo que lo derrotó. La campaña se desarrolla en cuatro pueblos con habitantes y ambientaciones diferentes: Sailor Village, una comunidad costera; Cossack Village, cubierta de nieve; Caveman Village, de temática prehistórica; e Inca Village, situada en la cima de una montaña.

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Cada zona plantea misiones para rescatar Gobbos capturados, resolver rompecabezas y combatir contra Guardianes. También regresa Swap Meet Pete, el gato comerciante que vende dispositivos a cambio de cristales y puede trasladar a Croc entre los distintos pueblos mediante su bola de cristal.

Más de 40 niveles y movimientos renovados

La remasterización mantendrá los movimientos tradicionales de Croc, como el salto y el giro con la cola. Una de las incorporaciones principales será el triple salto, que permitirá alcanzar zonas más elevadas y ampliará las opciones para desplazarse por los escenarios.

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El recorrido tendrá más de 40 niveles de plataformas en 3D con estructuras abiertas. Además de avanzar a pie, Croc podrá competir en autos y lanchas, viajar en vagonetas, utilizar un ala delta y pilotar un avión de madera. Estas secuencias introducen cambios de ritmo dentro de las cuatro regiones principales.

Entre los enemigos anunciados aparecen Soveena the Squid, un calamar cuya obsesión con la soda de jengibre amenaza Sailor Village; Cannon Boat Keith, un capitán pirata acompañado por una tripulación de esqueletos; y Flavio the Thermal Fish, un pez capaz de escupir agua hirviendo.

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Argonaut Games promete gráficos mejorados y ajustes de calidad de vida. Este último término agrupa cambios destinados a reducir fricciones al jugar, como retoques en sistemas o controles, aunque el estudio todavía no detalló cada modificación. El objetivo declarado es conservar la respuesta y la estructura del lanzamiento de 1999 mientras adapta su presentación a las plataformas actuales.

Croc 2: Kingdom of the Gobbos, de Argonaut Games

Croc2pedia abre los archivos del desarrollo

El paquete incluirá Croc2pedia, un museo digital dedicado al proceso de creación de la secuela. El archivo reunirá documentos completos de diseño, materiales de marketing, artículos promocionales, pruebas de animación y galerías de modelos 3D.

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Parte de ese contenido corresponde a personajes, objetos y niveles que fueron descartados antes de publicar el juego original. También habrá entrevistas con integrantes del equipo de Argonaut que trabajó en la versión de 1999, junto con desarrolladores y productores responsables de la remasterización.

La colección sumará Croc2mentary, un documental de aproximadamente 90 minutos que repasará la producción de la segunda aventura. La combinación de entrevistas y archivos permitirá comparar las ideas iniciales con el contenido que llegó a la edición comercial.

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Argonaut Games denominó Croctober a su campaña de octubre y anticipó que durante el mes compartirá noticias, actualizaciones y sorpresas relacionadas con la saga. El calendario culminará con el estreno digital del 29 de octubre, mientras que la información sobre las ediciones físicas será presentada antes de que termine el año.