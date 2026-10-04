Elecciones Brasil 2026, en vivo: Los brasileños acuden a las urnas para votar entre dos modelos antagónicos de país

Brasil elegirá este domingo entre Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro y otros 11 candidatos en una primera vuelta que podría definir la continuidad del actual gobierno o un giro político hacia la derecha en la mayor economía de América Latina.
Los sondeos anticipan una contienda estrecha y no proyectan que alguno de los dos candidatos alcance el 50% de los votos necesarios para imponerse en la primera instancia. Ese escenario llevaría la disputa a una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, busca su cuarto mandato y anunció que será el último. El dirigente de izquierda centró parte de su campaña en la defensa de la soberanía brasileña. Su principal rival es el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El exmandatario recibió una condena de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado que siguió a su derrota electoral de 2022.
La elección alcanzará territorios con realidades distintas, desde comunidades de la selva amazónica hasta regiones agrícolas del sur y las favelas de las grandes ciudades. La votación enfrenta nuevamente a dos sectores que concentran la polarización política de Brasil.
Muchos electores deberán optar entre figuras conocidas, en una campaña marcada por el rechazo que ambos candidatos generan en parte del electorado. El resultado mostrará si *Brasil mantiene el rumbo de Lula* o si acompaña la tendencia regional hacia gobiernos de derecha.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Cómo funciona el sistema de votación en Brasil
La urna electrónica será el único sistema de votación en las elecciones generales de Brasil, donde cada elector deberá acreditar su identidad antes de ingresar los números de candidatos o partidos para los cargos en disputa.
El votante podrá identificarse ante la mesa receptora con un documento oficial con foto o mediante el sistema biométrico, siempre que sus datos estén registrados. Una vez habilitado, accederá al equipo y cargará los números correspondientes a cada categoría.
La pantalla mostrará la fotografía, el nombre, el cargo y la sigla partidaria del candidato antes de la confirmación. Si el elector advierte una equivocación, tendrá la posibilidad de modificar su opción antes de validar el sufragio.
Cada urna emitirá al comienzo de la jornada la “Zerésima”, un acta que acredita que no contiene votos antes de la apertura. Tras el cierre de la mesa, el dispositivo imprimirá el Boletín de Urna, con el resultado de esa sección electoral.
Los fiscales de las fuerzas políticas y los ciudadanos podrán controlar ambos documentos. Luego, la Justicia Electoral reunirá los datos transmitidos desde cada urna para completar el escrutinio nacional.
Quiénes son los candidatos en las elecciones de Brasil 2026
El TSE validó 13 candidaturas a la Presidencia de la República. Estas son:
- Luiz Inácio Lula da Silva y Geraldo Alckmin, por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialista Brasileño (PSB).
- Flávio Bolsonaro y Alfredo Gaspar, por el Partido Liberal (PL).
- Ronaldo Caiado y Gilberto Kassab, por el Partido Socialdemócrata (PSD).
- Romeu Zema y Eduardo Girão, por el Partido Novo.
- Augusto Cury y Júlio Delgado, por Avante.
- Renan Santos y Aroldo Medina, por Missão.
- Rui Costa Pimenta y Antônio Carlos, por el Partido da Causa Operária (PCO).
- Samara Martins y Raquel Brício, por Unidade Popular (UP).
- Edmilson Costa y Cleusa Santos, por el Partido Comunista Brasileiro (PCB).
- Hertz Dias y Vanessa Portugal, por el Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).
- Wilson Grassi y Suêd Haidar, por Democrata.
- Clariana Barão y Fabiana Torquato, por Democracia Cristã (DC).
- Leonardo Avalanche y Silvia Hellen da Silva Pereira, por el Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).
Cómo es el calendario electoral en Brasil
Brasil celebra este domingo 4 de octubre la primera vuelta de las elecciones generales, con centros de votación abiertos hasta las 17, según la referencia horaria de Brasilia y los ajustes establecidos para cada huso horario del país.
La jornada definirá los cargos de presidente, gobernadores, senadores, diputados federales y legisladores estatales o distritales. La Justicia Electoral fijó los comicios para el primer domingo de octubre y prevé una segunda vuelta el 25 de octubre si ningún candidato presidencial o a gobernador obtiene la mayoría requerida.
Para ganar la Presidencia en primera vuelta, una fórmula necesita más del 50% de los votos válidos. El cálculo excluye los sufragios en blanco y nulos. La misma norma rige para las gobernaciones que requieran una segunda ronda.
El horario toma como referencia Brasilia, aunque varía en términos locales por la diferencia de husos horarios. En Acre, por ejemplo, la votación se desarrolla de 6 a 15, mientras que en Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima y parte de Amazonas las mesas abren de 7 a 16. En Fernando de Noronha, los electores votan de 9 a 18, hora local.
El TSE advirtió que actuará contra cualquier intento de amenaza, acoso o interferencia en las urnas
El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, afirmó que la Justicia electoral responderá de forma inmediata ante cualquier amenaza, hostigamiento o maniobra que busque alterar la voluntad de los votantes durante la primera vuelta de las elecciones generales de este domingo.
El magistrado difundió el mensaje por radio y televisión, a pocas horas de la apertura de los centros de votación. Allí pidió a candidatos, militantes y electores que respeten el resultado de las urnas y sostuvo que la elección corresponde únicamente a cada ciudadano.
“Las amenazas, el acoso o los intentos de interferir con la voluntad del votante, en cualquiera de sus formas, serán reprimidos de inmediato”, señaló Nunes Marques.