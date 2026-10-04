Corrió al menos 50 km durante 1.000 días seguidos, gastó más de 90 pares de zapatillas y atravesó inundaciones: el récord de una abogada neozelandesa

La neozelandesa de 47 años recorrió al menos 50 kilómetros diarios desde enero de 2024, acumuló más de 51.000 y obtuvo la certificación de Guinness World Records (Shannon-Leigh Walker)

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La corredora neozelandesa Shannon-Leigh Litt completó el pasado sábado su milésima ultramaratón consecutiva en Whangārei, Nueva Zelanda, y consolidó un registro avalado por Guinness World Records. Desde el 1 de enero de 2024, la atleta de 47 años cubrió un mínimo de 50 kilómetros diarios sin interrumpir su actividad durante casi tres años, lo que la convierte en la persona con más ultramaratones consecutivas de la historia. El total acumulado supera los 51.000 kilómetros, una distancia equivalente a más de una vuelta completa a la Tierra por el ecuador.

La emisora pública Radio New Zealand (RNZ) fue uno de los primeros medios en difundir el logro y recogió las palabras de la atleta sobre el proceso. Según contó, organizar el desafío en paralelo con su trabajo como abogada especializada en derecho penal exigió una disciplina estricta y una planificación que pocas veces dejaba margen para el descanso.

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Shannon-Leigh salía entre la una y las dos de la madrugada para no descuidar sus obligaciones laborales

Uno de los aspectos más llamativos fue la forma en que distribuyó su tiempo. Para no descuidar el trabajo, debía terminar los kilómetros antes de que comenzara la jornada laboral, lo que la llevó a calzarse las zapatillas habitualmente entre las 01:00 y las 02:00, con el propósito de finalizar antes del amanecer.

Shannon-Leigh Litt alcanza 1.000 jornadas ininterrumpidas de al menos 50 kilómetros (Shannon-Leigh Walker)

A lo largo de los 1.000 días, atravesó inundaciones, soportó temperaturas extremas y superó varios episodios de enfermedad sin interrumpir la racha. Para reducir el riesgo de errores en la medición del GPS, solía extender el recorrido hasta los 51 kilómetros en lugar de los 50 reglamentarios, con el fin de garantizar que cada etapa quedara correctamente acreditada ante el organismo.

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El desgaste físico dejó una cifra concreta: más de 90 pares de zapatillas consumidos en casi tres años de esfuerzo ininterrumpido. El dato ilustra el nivel de exigencia sostenido a lo largo de ese período sin pausas.

La homologación ante Guinness requirió documentar cada sesión con dos relojes, testigos y vídeos

Conseguir la certificación implicó una carga burocrática constante que corrió en paralelo al esfuerzo físico. Según explicó la deportista a RNZ, registrar los recorridos no bastaba para satisfacer los criterios del organismo certificador.

Para acreditar cada etapa, utilizó dos relojes GPS de forma simultánea, contó con dos testigos presenciales que validaban el entrenamiento y grabó vídeos al inicio y al cierre de cada sesión. También tomó fotografías y realizó grabaciones adicionales en los tramos intermedios. Los archivos debían convertirse a un formato compatible y enviarse por separado, dado que Guinness no aceptaba directamente los datos exportados desde la plataforma.

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La abogada sostiene un mínimo de 50 diarios durante 1.000 jornadas, una distancia equivalente a más de una vuelta completa a la Tierra por el ecuador del planeta entero (Shannon-Leigh Walker)

Ese procedimiento se repitió durante los 1.000 días, lo que convirtió la documentación en una tarea tan exigente como el propio esfuerzo físico. Superar la distancia mínima no alcanzaba: era necesario también archivar pruebas suficientes para respaldar la marca ante el registro internacional.

La neozelandesa quintuplica el récord anterior y llega al hito con títulos nacionales en el historial

El registro superado pertenecía a la estadounidense Candice Burt, quien completó 200 días consecutivos de ultramaratón entre noviembre de 2022 y mayo de 2023. La neozelandesa multiplicó esa cifra por cinco al alcanzar las 1.000 jornadas ininterrumpidas.

La marca llegó respaldada por un historial competitivo sólido en el ultrafondo. En noviembre de 2023, la abogada se consagró campeona de Nueva Zelanda en los 100 kilómetros, con un tiempo de 8 horas, 29 minutos y 5 segundos en Christchurch. Ese mismo año ganó también el campeonato nacional de 24 horas, en el que acumuló 205,05 kilómetros.

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La atleta sostuvo recorridos de al menos 50 kilómetros pese a enfermedades y temperaturas extremas, sin detener la racha que comenzó el 1 de enero de 2024 en Nueva Zelanda (Shannon-Leigh Walker)

Esa trayectoria le dio un conocimiento profundo sobre la gestión del esfuerzo en pruebas de larga duración, un factor determinante para sostener la rutina sin ceder ante lesiones ni contratiempos climáticos.

Tras alcanzar el milésimo día, la deportista no prevé detener su actividad de inmediato. Según declaró al medio público neozelandés, el plan para el resto de 2026 es bajar la distancia y correr una maratón diaria, antes de reducir progresivamente el volumen de entrenamiento durante 2027.