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Nico Paz, la sensación entre los fanáticos de la selección argentina y el favorito a heredar la 10: “Es el más parecido a Messi”

El combinado que conduce Lionel Scaloni goleó 7-0 a Burkina Faso antes de la despedida de la Pulga y los fanáticos albicelestes expresaron su entusiasmo por la nueva camada

Nico Paz se convirtió en la sensación del público albiceleste (REUTERS/Rodrigo Valle)
Nico Paz se convirtió en la sensación del público albiceleste (REUTERS/Rodrigo Valle)
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Argentina inició un nuevo ciclo mundialista camino a la Copa del Mundo 2030. Por primera vez en dos décadas, Lionel Messi estará ausente en la construcción del plantel, aunque los hinchas mantienen la ilusión ante la camada de juveniles que conduce Lionel Scaloni. Nico Paz volvió a brillar en la goleada por 7-0 sobre Burkina Faso y es el preferido de la gente, además del más elegido para heredar el histórico número 10.

Infobae habló con los hinchas que acompañaron al combinado albiceleste en el triunfo contra los africanos en el Estadio Monumental y el volante del Como de Italia fue el jugador que “más ilusión” provoca. “Merece la 10 porque es el perfil más parecido al de Messi”, comentó uno de los aficionados.

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Aguante Nico Paz. Vamos con él para la 10”, soltó un aficionado. La corriente a favor del volante ofensivo trasciende la edad, ya que tanto pequeños como adultos se inclinan por Paz como el joven que acapara los flashes. “Se puede convertir en uno de los referentes”, agregó otro fanático.

No cabe duda. Es el desequilibrante. Se puede armar una gran selección con estos chicos”, sumó un hincha. El volante ofensivo de 22 años convirtió por segundo partido consecutivo tras marcarle a Bolivia en Córdoba y Burkina Faso en el Monumental con una sutil definición entre las piernas del arquero. Sus intervenciones levantaron a la gente de la tribuna en reiteradas oportunidades.

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Franco Mastantuono se destacó en los amistosos y es uno de los pocos jugadores del presente plantel que ya utilizó la camiseta 10 de Argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)
Franco Mastantuono se destacó en los amistosos y es uno de los pocos jugadores del presente plantel que ya utilizó la camiseta 10 de Argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

De cerca aparece un Franco Mastantuono que volvió a tener una destacada actuación y convirtió su primer gol con la camiseta albiceleste. Del otro lado, las inferiores de Boca Juniors irrumpen en el debate: la estelar aparición de Leonel Flores ilusiona a los fanáticos xeneizes, que tampoco se olvidan de la calidad de Valentín Barco.

El Colo, sin dudas. Soy de Boca, pero Barco”, explicó entre risas un hincha. “Flores se lo ganó. Se merece estar y pelear por la 10”, argumentó otro fanático de la Selección. Pese a esto, el juvenil Xeneize dejó en claro en zona mixta que “es mucho y recién arranqué, no tengo la presión, con cualquier camiseta soy feliz”.

El aplausómetro en el anuncio de la formación dentro del Monumental fue otra de las varas en las que las jóvenes promesas se destacaron. Independientemente de que las ovaciones más fuertes se escucharon con los nombres de Emiliano Dibu Martínez, Cristian Cuti Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lionel Scaloni, la gente explotó con los nombres de Paz, Mastantuono y el propio Flores, que volvió a mostrar un desparpajo que asombró a las tribunas. Tanto el juvenil de River como el de Boca fueron aclamados en múltiples ocasiones durante los 45 minutos al colmar el césped de gambetas.

La impactante aparición de Leonel Flores en Boca le valieron para ser uno de los jugadores más ovacionados en los amistosos de Argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)
La impactante aparición de Leonel Flores en Boca le valieron para ser uno de los jugadores más ovacionados en los amistosos de Argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

Más allá de que los jóvenes generan ilusión, la preferencia de los hinchas por la casaca 10 también tiene una tendencia a favor con los referentes. Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez se sitúan como los preferidos. “Mac Allister tiene todo para ser el referente en la mitad de la cancha”, argumentó un hincha a Infobae.

Cabe remarcar que solo el ex Boca Juniors en el Liverpool y el Toro en el Inter de Milán utilizan el respectivo dorsal icónico, además del ya mencionado Nico Paz en el Como. El mediocampista con pasado en River Plate y con presente en el Manchester City nunca lo utilizó en su carrera.

No obstante, Mastantuono es el único futbolista del plantel actual que lució la camiseta 10 con la selección argentina: con 18 años y 23 días la usó en la caída contra Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, el 25 de septiembre de 2025. El enfrentamiento contó con las ausencias de Lionel Messi y Thiago Almada.

Todos los goles del amistoso en el Estadio Monumental

El papel de Nico es importante, como el de Franco, como el de (Gianluca) Prestianni, como los que vienen empujando de atrás. Ya vino al Mundial, lleva tiempo con nosotros, tiene un nivel alto en Europa. Nos da otra cosa. Franco es más técnico, puede ir de punta, a un costado. Nico es más enganche, tenemos la posibilidad de disfrutarlo. Es obligatorio ir cambiando tras ocho años y va a seguir pasando. Nico Paz y Gianluca Prestianni han aprovechado sus oportunidades. La dupla Paz y Agustín Giay por derecha es fiable”, comentó Scaloni en la conferencia de prensa posterior al duelo contra Bolivia.

Respecto a Flores, tras el choque contra Burkina Faso, destacó: “Les pedimos que hagan lo que hacen en sus clubes, y él hace lo que hace en su club. Si no lo hiciera estaríamos preocupados. Tiene que hacerlo, porque lo hace muy bien. Todos los chicos jóvenes están aportando frescura y las ganas de querer estar. Hay que llevarlo poco a poco; le dimos medio tiempo y el partido daba para dárselo. No tiene por qué cargarse de responsabilidad, hay que ir de a poco y estos jóvenes nos darán alegrías”.

Pese a que el debate sobre quién tiene que ser el nuevo número 10 de la selección argentina es tangible, la decisión recién llegará en la próxima fecha FIFA —incluso en 2027—. Lionel Messi vestirá por última vez el legendario dorsal en su despedida el próximo martes contra Benín en el Estadio Monumental. ¿Quién será el encargado de cargar con el peso de tal responsabilidad?

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