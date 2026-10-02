REVIEW | La Hipótesis del Amor - Lili Reinhart y Tom Bateman en una nueva comedia romántica

La Hipótesis del Amor (Captura de tráiler oficial)

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Con el reciente estreno de Solo Por Una Noche, Mensajes de voz para Isabelle y el hit que significó la primera temporada de Off Campus, podríamos decir que la comedia romántica está pasando por su mejor momento en años.

La Hipótesis del Amor es una adaptación de la novela best seller de Ali Hazelwood que a su vez acaba de confirmar la continuación de esta historia. Como dato de color, el primer libro se concibió como un fanfic de Kylo Ren y Rey de Star Wars, partiendo de la idea de personajes opuestos que se atraen.

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Acá la tenemos a Olive (Lili Reinhart, Riverdale), una estudiante de ciencias de Stanford que se inventa una relación amorosa con el doctor Adam Carlsen para que su mejor amiga pueda salir con el chico que les gusta a ambas. Como siempre, las cosas que podrían resolverse con una simple conversación terminan en estas situaciones de enredo y drama que tanto disfrutamos.

La Hipótesis del Amor (Captura de tráiler oficial)

Adam (Tom Bateman, Detrás de Sus Ojos), conocido por sus alumnos como el “doctor malvado”, accede al acuerdo porque necesita convencer a la universidad de que tiene una relación para que le renueven los fondos de su investigación.

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Lo mejor de la producción de Prime Video es que La Hipótesis del Amor no es un drama disfrazado de comedia romántica ni una historia familiar con algo de romance. Esta es una romcom hecha y derecha: simpática, entretenida y con dos protagonistas hegemónicos.

Cuando hablamos de este género nadie tiene grandes pretensiones. La vara está muy baja y cada vez nos conformamos con menos. La Hipótesis del Amor cumple con lo que se propone: tiene encuentros y desencuentros, besos apasionados y finales felices.

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La Hipótesis del Amor (Captura de tráiler oficial)

Si hay algo que podemos criticar del film dirigido por Claire Scanlon (Set It Up) está en la construcción de su protagonista masculino. En las escenas de introducción del personaje, Bateman casi no se mueve. Se muestra inexpresivo y se sugiere que tiene algún tipo de fobia social. Lo que pareciera una incapacidad total para vincularse con los otros durante los primeros minutos del film no se explora ni se extiende demasiado, y con el pasar de los minutos la interpretación del actor se convierte en una mucho más relajada, en donde de repente, el doctor Carlsen es simpático, se ríe y puede asistir a fiestas o a reuniones sin ningún problema. De este modo, está en un registro que nunca termina de definirse. El personaje de Olive por otro lado, tiene un desarrollo y una evolución mucho más clara.

En definitiva La Hipótesis del Amor no va a ser la nueva Cómo perder a un hombre en 10 días, ni 10 cosas que odio de ti. Puede que con el paso del tiempo nos acordemos más de los looks de Lili Reinhart en la alfombra roja de la película que del film en sí. Sin embargo, La Hipótesis del Amor no deja de ser ese refugio confort en donde podemos sentarnos a disfrutar de una historia romántica que cumple con las expectativas de un género al que le está costando encontrar su nueva Cuando Harry conoció a Sally.

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7 Sin pretenciones La Hipótesis del Amor podría haber sido mejor si no fuera por un protagonista que no termina de encontrar el tono. Disponible en Amazon Prime Video