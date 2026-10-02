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La delegación de Burkina Faso todavía no llegó a la Argentina y peligra el amistoso frente a la Selección

La Albiceleste debe enfrentarse a los africanos este sábado 3 de octubre desde las 21 en el Estadio Monumental. A horas del encuentro, hay incertidumbre

El encuentro amistoso entre Argentina y Burkina Faso está pautado para este sábado 3 de octubre desde las 21 (Foto: Reuters/Stringer)
El encuentro amistoso entre Argentina y Burkina Faso está pautado para este sábado 3 de octubre desde las 21 (Foto: Reuters/Stringer)
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La agenda de amistosos de la selección argentina atraviesa por estas horas un imprevisto que podría trastocar la planificación: Burkina Faso todavía no llegó al país a poco más de 24 horas del pitazo inicial en el Estadio Monumental y peligra la disputa del segundo partido de los tres pautados para esta Fecha FIFA.

Según pudo saber Infobae, el avión que debía trasladar al plantel africano desde Marruecos hasta Buenos Aires todavía no despegó. El encuentro está pautado para este sábado 3 de octubre desde las 21 en el Estadio Monumental de Núñez: la planificación indicaba que iban a desembarcar en Argentina el martes 29 de septiembre pasado por la noche, pero tres días más tarde siguen sin aterrizar.

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El detrás de escena indica que el plantel africano había acordado una serie de condiciones que la AFA iba a brindar, pero que finalmente no concretó. Ante este escenario, los jugadores decidieron dilatar el viaje hasta que se cumpla lo pactado. Es por eso que, a poco más de 24 horas del comienzo formal del encuentro la incertidumbre crece y la realización del partido corre riesgo porque la delegación sigue en territorio africano.

En medio de esta incertidumbre, la Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) emitió un comunicado pasado el mediodía del viernes en Argentina. “La Federación de Fútbol de Burkina Faso desea informar a la opinión pública nacional, a los aficionados de los Etalons y a sus socios sobre la situación que atraviesa actualmente la delegación de Burkina Faso en Marruecos, en el marco del viaje a Buenos Aires para el partido amistoso internacional entre Argentina y Burkina Faso. El viaje de la selección nacional se vio afectado tras la cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión, del vuelo inicialmente programado para el 30 de septiembre. Esta cancelación obligó a reorganizar el itinerario de la delegación”, advirtieron.

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En ese marco, subrayaron: “Desde que ocurrió el incidente, el ministerio a cargo de los deportes, la federación y la embajada se han movilizado para encontrar, lo antes posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje a Buenos Aires. Se han explorado diferentes opciones para reorganizar una nueva salida, pero las limitaciones relacionadas, en particular, con la duración del viaje han generado reservas entre los jugadores”.

En el informe remarcaron que la ministra de Deportes, Juventud y Empleo (Annick Pikbougoum Zingué Ouattara), el Presidente de la Federación de Fútbol de Burkina Faso (Oumarou Sawadogo) y el embajador de Burkina Faso en Marruecos (Mamadou Coulibaly) se “han comprometido personalmente a buscar una solución que permita resolver la situación para llegar a Buenos Aires lo antes posible y garantizar la participación de los Etalons en este encuentro internacional”.

“Consciente de las preocupaciones legítimas de los aficionados ante esta situación, la FBF informará sobre cualquier novedad significativa al respecto. Agradece a los aficionados, a los socios y a todos los actores del fútbol burkinés por su apoyo y comprensión”, concluyeron. Los Etalons, como se conoce al seleccionado de fútbol de ese país, están en Casablanca, Marruecos (que tiene una diferencia horario +3 respecto a Argentina).

Argentina viene de vencer a Bolivia en Córdoba (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)
Argentina viene de vencer a Bolivia en Córdoba (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

Luego de la goleada 4-0 sobre Bolivia en Córdoba, Burkina Faso aparece en el horizonte de la Albiceleste como el siguiente rival para este sábado en un Monumental con un aforo al 50% a partir de la sanción que impuso FIFA y que también afectó al duelo que se desarrolló en el Estadio Mario Alberto Kempes cordobés. Sin embargo, las dudas por estas horas crecen sobre ese encuentro.

El seleccionado que aparece en el puesto 62° del Ranking FIFA y es el 12° equipo mejor ubicado del continente africado en ese listado detrás de Marruecos (5°), Senegal (18°), Egipto (24°), Costa de Marfil (28°), Argelia (30°), Nigeria (31°), República Democrática del Congo (39°), Camerún (45°), Malí (47°), Sudáfrica (49°) y Túnez (61°). Viene de empatar 1-1 como local ante Benín el pasado viernes 25 de septiembre y de vencer 1-0 en su visita a República Centroafricana en dos encuentros correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones que se celebrará en 2027.

Mientras este evento se desarrolla, otra noticia en torno a esta serie de partidos se dio con el desembarco de Lionel Messi al país. El eterno capitán aterrizó con su avión privado este viernes por la mañana en el aeropuerto de Rosario y llegó a su ciudad natal acompañado por su familia con la mirada puesta en el amistoso del martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental que está estipulado como su despedida oficial de la selección argentina tras más de dos décadas.

Noticia en desarrollo...

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