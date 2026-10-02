Xbox Cloud Gaming dejará de funcionar en los televisores Samsung de 2020

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Microsoft retirará Xbox Cloud Gaming de los televisores inteligentes de Samsung lanzados en 2020 a partir del 3 de noviembre de 2026. La empresa avisó por correo electrónico a quienes utilizaron la aplicación de Xbox en esos modelos y atribuyó la decisión a una incompatibilidad entre la tecnología actualizada del servicio y el sistema operativo de las pantallas.

Una incompatibilidad que deja preguntas

Según la información publicada por Windows Central, Microsoft explicó que las nuevas versiones de la tecnología que sostiene Xbox Cloud Gaming ya no funcionan con el sistema operativo instalado en los televisores Samsung de 2020. La aplicación dejará de estar disponible en esos equipos, mientras que los modelos de 2021 y años posteriores seguirán siendo compatibles.

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Los televisores afectados tuvieron un papel importante en el despliegue inicial del servicio: fueron los primeros dispositivos fabricados por un tercero que recibieron acceso a Xbox Cloud Gaming. La aplicación permite ejecutar juegos alojados en servidores remotos y recibir la imagen a través de internet, sin necesidad de conectar una consola a la pantalla.

El periodista Jez Corden, autor del informe, cuestionó que Microsoft no ofreciera una explicación técnica más precisa. La aplicación funciona como una web app, es decir, una herramienta basada principalmente en tecnologías web que transmite video y recoge las órdenes del jugador. Otros servicios audiovisuales de transmisión continúan operativos en esos televisores, aunque eso no confirma que utilicen los mismos requisitos, protocolos o sistemas de seguridad.

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Microsoft tampoco detalló qué componente de la actualización resulta incompatible, si existe la posibilidad de mantener una versión antigua ni por qué los modelos de 2020 no pueden recibir una solución alternativa. El correo comunicado a los usuarios se limita a marcar la fecha de cierre y a señalar el cambio tecnológico como motivo.

Qué opciones tendrán los usuarios afectados

Xbox Cloud Gaming seguirá disponible en PC, teléfonos móviles, tabletas, dispositivos portátiles, consolas Xbox y televisores Samsung fabricados desde 2021. Quienes usaban directamente la aplicación en una pantalla de 2020 necesitarán cambiar de dispositivo o conectar un equipo compatible al televisor para continuar jugando mediante la nube.

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El juego en la nube ejecuta los títulos en centros de datos y envía al usuario una señal de video interactiva. La potencia del dispositivo local importa menos que en una ejecución tradicional, pero el sistema requiere una conexión estable y servidores capaces de responder con poca demora. Esa característica permitió llevar parte del catálogo de consola y PC a pantallas que no podían ejecutar los juegos por sí mismas.

La retirada coincide con otros cambios previstos para noviembre de 2026. Microsoft impondrá límites mensuales de entre 5 y 15 horas en Xbox Cloud Gaming, según el nivel de suscripción a Game Pass. Hasta ahora, los usuarios incluidos en los planes compatibles podían utilizar la nube sin un límite mensual equivalente.

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Una vez agotado el tiempo incluido, Microsoft permitirá comprar horas extra mediante la tienda de Xbox. Al mismo tiempo, la empresa realiza pruebas para una modalidad gratuita financiada con publicidad. Las fuentes no indican cuándo estará disponible ese plan para todo el público ni en qué territorios podrá utilizarse.

XBOX Cloud Gaming

El cambio de dirección de Xbox

La salida de los televisores de 2020 contrasta con la estrategia que Microsoft promovió durante los últimos años. La campaña Esto es una Xbox presentaba teléfonos, tabletas, televisores y otros equipos conectados como vías de acceso a los juegos de la marca, incluso cuando no eran consolas tradicionales.

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Esa campaña fue retirada en febrero de 2026, después de la salida de Phil Spencer y la renovación de la dirección de la división de videojuegos. Desde entonces, Xbox volvió a dar mayor peso a sus consolas, mientras reduce parte del acceso a la nube mediante límites horarios y elimina la aplicación de determinadas pantallas.

Los movimientos tampoco apuntan a un abandono completo del servicio. The New York Times informó que Microsoft había detenido el desarrollo de un control pensado para jugar en la nube, un proyecto iniciado después de la compra de Activision Blizzard en 2023. La existencia del dispositivo había aparecido meses antes en documentación divulgada por error por el regulador brasileño.

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Un portavoz de Xbox confirmó después al periódico que ese control continúa en desarrollo. Microsoft no comunicó una fecha de lanzamiento, un precio ni sus características finales, mientras Xbox Cloud Gaming mantiene su acceso en televisores Samsung de 2021 en adelante y dejará de funcionar en los modelos de 2020 el 3 de noviembre de 2026.