Deportes

Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: hora, TV y los interrogantes sobre el partido

El combinado africano salió durante la madrugada de Marruecos rumbo a Buenos Aires y debió sumar algunos juveniles de urgencia. El duelo está pautado para las 21 en el Monumental

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Estadio: Monumental (Buenos Aires, Argentina)

Horario: 21.00 (Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay) / 20.00 (Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 19.00 (Ecuador, Colombia y Perú) / 18.00 (México)

Televisación: TyC Sports (Argentina)

11:59 hsHoy

CAMBIOS DE ÚLTIMO MOMENTO EN EL PLANTEL DE BURKINA FASO

La Federación confirmó que el entrenador llegará al país “sin varios de sus jugadores clave”. En ese contexto, aclararon: “Para suplir estas ausencias, se ha convocado a varios jugadores de la selección nacional «A’» como refuerzos. Una gran oportunidad para que estos jóvenes demuestren su valía en el escenario internacional y defiendan con orgullo los colores nacionales".

El máximo organismo del fútbol de ese país ya había adelantado la existencia de un conflicto con algunos jugadores por las modificaciones del vuelo: “Se han explorado diferentes opciones para reorganizar una nueva salida, pero las limitaciones relacionadas, en particular, con la duración del viaje han generado reservas entre los jugadores”, habían detallado.

Burkina Faso empató 1-1 de local ante Benín el pasado viernes 25 de septiembre y superó 1-0 a República Centroafricana el lunes 28 como visitante, en partidos válidos por el clasificatorio para la Copa Africana de Naciones.

El martes 29 iban a viajar a Buenos Aires, pero los problemas organizativos dilataron el plan: los registros marcan que el vuelo directo partió pasada la madrugada de este sábado de Casablanca (Marruecos) y que llegarían al país pasado el mediodía. El partido en el Monumental está pautado para las 21 de este sábado 3 de octubre.

En ese marco, medios locales informaron que se canceló el partido que la Sub 23 de Burkina Faso iba a disputar el próximo lunes contra Malí. El sitio Burkimbila Actus aseguró que la delegación que viajó rumbo a Casablanca para sumarse a la mayor constaba de al menos nueve futbolistas.

11:59 hsHoy

EL POSTEO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

La cuenta oficial de la selección argentina compartió fotos y dio detalles del “ensayo final antes del partido con Burkina Faso”. El posteo en X e Instagram se realizó cerca de las 21hs del viernes.

Lionel Scaloni viste un abrigo azul sobre un campo de césped mientras varios futbolistas con indumentaria deportiva corren a su alrededor
Lionel Scaloni observa la última sesión de entrenamiento de la selección argentina
Dos futbolistas con pecheras de entrenamiento disputan la pelota en una cancha de césped
Enzo Fernández y Lisandro Martínez disputan el balón
Un futbolista con guantes atrapa un balón a contraluz en un campo de entrenamiento junto a una portería
Dibu Martínez durante la práctica
11:36 hsHoy

EL COMUNICADO DEL MINISTERIO DE DEPORTES, JUVENTUD Y EMPLEO DE BURKINA FASO

BURKINA FASO SE ENFRENTARÁ A ARGENTINA EN BUENOS AIRES

Tras partir de Casablanca este viernes, Burkina Faso se enfrentará a Argentina en Buenos Aires, en un partido amistoso correspondiente a las jornadas de la FIFA de septiembre de 2026.

Para enfrentar este inmenso desafío, el seleccionador Amir Abdou contará con la solidaridad del grupo para representar dignamente al país.

Burkina Faso llegaría al país con algunos Sub 23 que fueron llamados de urgencia (Foto: Reuters/Stringer)
Burkina Faso llegaría al país con algunos Sub 23 que fueron llamados de urgencia (Foto: Reuters/Stringer)
11:34 hsHoy

LA FEDERACIÓN DE BURKINA FASO CONFIRMÓ QUE SALIÓ EL VUELO RUMBO A BUENOS AIRES

EL PARTIDO SÍ SE JUGARÁ

Los Étalons de Burkina Faso partieron de Casablanca este viernes por la noche a bordo de un vuelo especial con destino a Buenos Aires, donde se enfrentarán a Argentina en la noche del sábado 3 de octubre de 2026.

Para este enfrentamiento, el seleccionador nacional Amir Abdou tendrá que arreglárselas sin varios de sus jugadores clave, ausentes en el viaje. Pero ni hablar de renunciar al desafío.

Para compensar estas ausencias, se ha convocado a varios jugadores de la selección nacional A’ como refuerzos. Una gran oportunidad para que estos jóvenes demuestren su valía en el escenario internacional y defiendan con orgullo los colores nacionales.

Frente a Argentina, el desafío es inmenso, ¡pero la determinación sigue intacta! Amir Abdou y sus hombres pretenden aprovechar esta oportunidad para dar una buena actuación y representar dignamente al País de los Hombres Íntegros.

burkina faso Benín
Burkina Faso viene de enfrentarse a Benín y República Centroafricana por clasificación para la Copa Africana de Naciones que se celebrará en 2027
11:34 hsHoy

Burkina Faso finalmente viaja a la Argentina y llegará apenas unas horas antes del amistoso frente a la Selección

La delegación del conjunto africano, alojada en un hotel de Marruecos, se negaba a abordar el vuelo rumbo a Buenos Aires. La situación finalmente se destrabó

El encuentro amistoso entre Argentina y Burkina Faso está pautado para este sábado 3 de octubre desde las 21 (Foto: Reuters/Stringer)
El encuentro amistoso entre Argentina y Burkina Faso está pautado para este sábado 3 de octubre desde las 21 (Foto: Reuters/Stringer)

Después de varias horas de incertidumbre, la delegación de Burkina Faso decidió emprender viaje hacia la Argentina para disputar el partido amistoso frente a la selección argentina. Sin embargo, y como están dadas las cosas, el conjunto africano llegará a Buenos Aires apenas unas horas antes del pitazo inicial en el Estadio Monumental, donde se disputará el segundo partido de los tres pautados por la AFA para esta Fecha FIFA.

Leer la nota completa
11:31 hsHoy

LIONEL MESSI ATERRIZÓ EN ARGENTINA PARA JUGAR EL PARTIDO DEL MARTES 6 DE OCTUBRE

11:21 hsHoy

ARGENTINA GOLEÓ 4-0 A BOLIVIA EN EL PRIMER AMISTOSO

La Albiceleste se llevó la victoria por 4-0 en Córdoba
11:20 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del segundo amistoso de la selección argentina después de la final del Mundial 2026.

Argentina viene de vencer a Bolivia en el primer amistoso (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)
Argentina viene de vencer a Bolivia en el primer amistoso (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

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