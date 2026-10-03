Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: hora, TV y los interrogantes sobre el partido

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CAMBIOS DE ÚLTIMO MOMENTO EN EL PLANTEL DE BURKINA FASO

La Federación confirmó que el entrenador llegará al país “sin varios de sus jugadores clave”. En ese contexto, aclararon: “Para suplir estas ausencias, se ha convocado a varios jugadores de la selección nacional «A’» como refuerzos. Una gran oportunidad para que estos jóvenes demuestren su valía en el escenario internacional y defiendan con orgullo los colores nacionales".

El máximo organismo del fútbol de ese país ya había adelantado la existencia de un conflicto con algunos jugadores por las modificaciones del vuelo: “Se han explorado diferentes opciones para reorganizar una nueva salida, pero las limitaciones relacionadas, en particular, con la duración del viaje han generado reservas entre los jugadores”, habían detallado.

Burkina Faso empató 1-1 de local ante Benín el pasado viernes 25 de septiembre y superó 1-0 a República Centroafricana el lunes 28 como visitante, en partidos válidos por el clasificatorio para la Copa Africana de Naciones.

El martes 29 iban a viajar a Buenos Aires, pero los problemas organizativos dilataron el plan: los registros marcan que el vuelo directo partió pasada la madrugada de este sábado de Casablanca (Marruecos) y que llegarían al país pasado el mediodía. El partido en el Monumental está pautado para las 21 de este sábado 3 de octubre.