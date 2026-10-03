Argentina vs. Burkina Faso, el segundo amistoso tras el Mundial: hora, TV y los interrogantes sobre el partido

Estadio: Monumental (Buenos Aires, Argentina)
Horario: 21.00 (Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay) / 20.00 (Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 19.00 (Ecuador, Colombia y Perú) / 18.00 (México)
Televisación: TyC Sports (Argentina)
CAMBIOS DE ÚLTIMO MOMENTO EN EL PLANTEL DE BURKINA FASO
La Federación confirmó que el entrenador llegará al país “sin varios de sus jugadores clave”. En ese contexto, aclararon: “Para suplir estas ausencias, se ha convocado a varios jugadores de la selección nacional «A’» como refuerzos. Una gran oportunidad para que estos jóvenes demuestren su valía en el escenario internacional y defiendan con orgullo los colores nacionales".
El máximo organismo del fútbol de ese país ya había adelantado la existencia de un conflicto con algunos jugadores por las modificaciones del vuelo: “Se han explorado diferentes opciones para reorganizar una nueva salida, pero las limitaciones relacionadas, en particular, con la duración del viaje han generado reservas entre los jugadores”, habían detallado.
Burkina Faso empató 1-1 de local ante Benín el pasado viernes 25 de septiembre y superó 1-0 a República Centroafricana el lunes 28 como visitante, en partidos válidos por el clasificatorio para la Copa Africana de Naciones.
El martes 29 iban a viajar a Buenos Aires, pero los problemas organizativos dilataron el plan: los registros marcan que el vuelo directo partió pasada la madrugada de este sábado de Casablanca (Marruecos) y que llegarían al país pasado el mediodía. El partido en el Monumental está pautado para las 21 de este sábado 3 de octubre.
En ese marco, medios locales informaron que se canceló el partido que la Sub 23 de Burkina Faso iba a disputar el próximo lunes contra Malí. El sitio Burkimbila Actus aseguró que la delegación que viajó rumbo a Casablanca para sumarse a la mayor constaba de al menos nueve futbolistas.
EL POSTEO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA
La cuenta oficial de la selección argentina compartió fotos y dio detalles del “ensayo final antes del partido con Burkina Faso”. El posteo en X e Instagram se realizó cerca de las 21hs del viernes.
EL COMUNICADO DEL MINISTERIO DE DEPORTES, JUVENTUD Y EMPLEO DE BURKINA FASO
BURKINA FASO SE ENFRENTARÁ A ARGENTINA EN BUENOS AIRES
Tras partir de Casablanca este viernes, Burkina Faso se enfrentará a Argentina en Buenos Aires, en un partido amistoso correspondiente a las jornadas de la FIFA de septiembre de 2026.
Para enfrentar este inmenso desafío, el seleccionador Amir Abdou contará con la solidaridad del grupo para representar dignamente al país.
LA FEDERACIÓN DE BURKINA FASO CONFIRMÓ QUE SALIÓ EL VUELO RUMBO A BUENOS AIRES
EL PARTIDO SÍ SE JUGARÁ
Los Étalons de Burkina Faso partieron de Casablanca este viernes por la noche a bordo de un vuelo especial con destino a Buenos Aires, donde se enfrentarán a Argentina en la noche del sábado 3 de octubre de 2026.
Para este enfrentamiento, el seleccionador nacional Amir Abdou tendrá que arreglárselas sin varios de sus jugadores clave, ausentes en el viaje. Pero ni hablar de renunciar al desafío.
Para compensar estas ausencias, se ha convocado a varios jugadores de la selección nacional A’ como refuerzos. Una gran oportunidad para que estos jóvenes demuestren su valía en el escenario internacional y defiendan con orgullo los colores nacionales.
Frente a Argentina, el desafío es inmenso, ¡pero la determinación sigue intacta! Amir Abdou y sus hombres pretenden aprovechar esta oportunidad para dar una buena actuación y representar dignamente al País de los Hombres Íntegros.
Después de varias horas de incertidumbre, la delegación de Burkina Faso decidió emprender viaje hacia la Argentina para disputar el partido amistoso frente a la selección argentina. Sin embargo, y como están dadas las cosas, el conjunto africano llegará a Buenos Aires apenas unas horas antes del pitazo inicial en el Estadio Monumental, donde se disputará el segundo partido de los tres pautados por la AFA para esta Fecha FIFA.
LIONEL MESSI ATERRIZÓ EN ARGENTINA PARA JUGAR EL PARTIDO DEL MARTES 6 DE OCTUBRE
ARGENTINA GOLEÓ 4-0 A BOLIVIA EN EL PRIMER AMISTOSO
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del segundo amistoso de la selección argentina después de la final del Mundial 2026.