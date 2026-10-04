Es la joya de Ferrari y tiene una “velocidad increíble”: quién es el brasileño que está a un paso de debutar en la F1 en lugar de Ocon

Rafael Cámara es pupilo de Ferrari y está cerca de debutar en la F1 (Crédito: IG @rafaccamara88)

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De aquellos días en los que se llenaba de arena blanca en las playas de Pernambuco a debutar en la Fórmula 1. Rafael Cámara tiene 21 años y es de los talentos emergentes más fuertes de Brasil en este milenio. Es pupilo de Ferrari y es inminente su anuncio para correr en Haas en 2027 e incluso algunos lo ubican por encima de Gabriel Bortoleto, actual piloto de Audi. Luego de diez temporadas habrá dos representantes del vecino país en la Máxima luego de Felipe Massa y Felipe Nasr en 2016.

Nació el 5 de mayo de 2005 y se crio en el barrio de Boa Viagem de Recife. Es hijo del abogado Amaro Cámara y la empresaria Paula Chaves. Su abuela materna, Niége Rossiter, fue una pionera del automovilismo en dicha ciudad durante la década de 1960. De muy chico conoció sus historias y a los cinco años le pidió a su padre poder subirse a un karting. Un año más tarde lo dejaron comenzar a competir y pronto se destacó.

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Su camino tuvo el valor agregado de no haber sido oriundo de San Pablo o el sur de Brasil, que son las mecas del automovilismo de dicho país. Comenzó en la Copa Brasileña de Karting y en 2016 ya competía en la Super Master Series en los Estados Unidos, en la que para 2019 se había consolidado como ganador habitual. Esa base en el karting le permitió acumular experiencia de conducción antes de dar el salto a los monoplazas.

El 2021 marcó un punto de inflexión en su carrera. En febrero, en el circuito italiano de Adria, se impuso en la WSK Champions Cup y en la WSK Super Master Cup. En mayo, en Gante (Bélgica), ganó la categoría Campeones del Futuro del Campeonato Europeo. También fue segundo en el Campeonato Europeo CIK-FIA detrás de Kimi Antonelli. Esos resultados, sumados a varios podios adicionales, llevaron a Escudería Telmex, el programa de captación de talentos de Ferrari en México y Latinoamérica, a seleccionarlo para las finales mundiales de la academia italiana. A pesar de contar con escasa experiencia en monoplazas de Fórmula 4, su desempeño en esa instancia fue suficiente para asegurarle un lugar.

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De chico viajó a Imola e inmortalizó un momento junto a la escultura de Ayrton Senna (Crédito: IG @rafaccamara88)

Tras esa selección, Cámara, con 16 años, se convirtió el 8 de noviembre de 2021, en el tercer brasileño en sumarse a la Academia de Pilotos de Ferrari, después de Enzo Fittipaldi (nieto del bicampeón de F1 Emerson Fittipaldi) y Gianluca Petecof. “Estoy muy feliz de haber sido elegido por la Ferrari Driver Academy. Es una oportunidad única por mí y haré todo lo posible para devolver la fe mostrada en mí. Es un sueño ser parte de esta gran familia Ferrari”, contó en aquel momento en sus redes sociales. Su llegada a Maranello fue con un joven inglés de su misma edad, Oliver Bearman, quien lo espera en Haas en 2027.

En 2022 compitió para el equipo Prema en el campeonato de Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos y en el italiano, además de participar en pruebas puntuales de la serie alemana. Cerró ese año con nueve victorias repartidas entre los tres campeonatos: finalizó segundo en la serie emiratí y tercero tanto en la italiana como en la alemana.

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Dos años después, en 2024, fue el piloto más destacado del Campeonato Europeo de Fórmula Regional (FRECA), de nuevo con Prema Racing. Esa categoría es la intermedia entre la Fórmula 4 y la Fórmula 3. Logró ocho victorias, varios podios y cinco poles, un nivel de regularidad que le permitió asegurar el título con una fecha de anticipación. Ese resultado lo consolidó como uno de los jóvenes talentos más prometedores del automovilismo de monoplazas y le abrió la puerta a la Fórmula 3 para la temporada siguiente, con el equipo Trident.

Aquella temporada guarda una anécdota especial y fue el día que corrió con sus gafas, ya que olvidó los lentes de contacto. “La última vez que usé gafas para correr fue en la Regional, en mi segundo año. Hubo una carrera en la que pensé que había olvidado mis lentes de contacto en el hotel. Debía clasificar y no llegaba a ir a buscarlos ni tampoco preparador físico. Entonces tuve que usar las gafas. Creo que no está prohibido, pero por las dudas bajé más la visera para que no me vieran. Tenía como una ‘pared’ para ver. Terminé segundo en la clasificación por menos de media décima y creo que perdí pole por usar las gafas”, recordó en diálogo con GE TV.

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Rafael Camara recordó cuándo fue la última vez que usó gafas en un auto de carrera

La temporada 2025 en F3 resultó casi perfecta y hasta no esperaba su victoria en el debut. “Fue una gran sorpresa. Creo que después de toda la preparación que hicimos, siempre quieres ganar, siempre entras a un campeonato pensando que puedes ganarlo, que vas a pelear por lo que puedas. Pero nunca esperé empezar como lo hicimos en Australia”, reconoció ante Motorsport. Cámara sumó otros tres triunfos, todos en la carrera principal que otorga la mayor cantidad de puntos, además de cinco podios y cuatro vueltas rápidas. Se proclamó campeón con una carrera de antelación, un desenlace que reforzó su candidatura para el ascenso inmediato a la Fórmula 2.

Esta temporada debutó en la categoría antesala a la F1 con el equipo Invicta Racing, uno de los más fuertes y con el que su compatriota Bortoleto se consagró en 2024. Aunque no fue fácil y en Mónaco vivió un momento de tensión en el que un ingeniero lo maltrató. Tuvo revancha pronto y en la siguiente fecha llegó la victoria, en Barcelona, con una actuación basada en buen ritmo de carrera y gestión de neumáticos. A partir de ahí se mantuvo de manera constante en la pelea por los primeros puestos.

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El fin de semana pasado, en el Gran Premio de Azerbaiyán, Cámara heredó la victoria en la segunda carrera larga tras una penalización aplicada a Alexander Dunne. Ese resultado lo llevó a 207 puntos, siete por delante de Nikola Tsolov, el apadrinado por Red Bull, y le permitió asumir el liderazgo del campeonato de Fórmula 2, con las rondas finales todavía por disputarse.

Además de sus resultados en F2, Cámara probó autos de F1 en sesiones privadas con Haas, en el marco del programa de pruebas que el equipo estadounidense mantiene junto a su socio Toyota. Esas pruebas fueron TPC, las que se hacen con monoplazas de al menos dos años de antigüedad. También fueron convocados Leonardo Fornaroli (reserva de McLaren), Ryo Hirakawa (piloto de Toyota en el Campeonato Mundial de Endurance) y el piloto reserva Jack Doohan. Le dieron a la escudería la posibilidad de evaluar su rendimiento al máximo nivel antes de definir su alineación. Fue el mejor de todos y eso resultó el puntapié para su promoción a la F1. El jefe de equipo Haas, Ayao Komatsu, ya tendría la decisión tomada. El salto a Haas es por la asociación con Ferrari, que le provee de motores al team estadounidense.

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El año pasado fue campeón de la Fórmula 3 en su primera temporada (Crédito: IG @rafaccamara88)

El panorama de su ascenso a Haas fue más claro cuando Esteban Ocon confirmó su baja para 2027: “Mi tiempo con el equipo Haas en la Fórmula 1 llegará a su fin al final de la temporada de 2026”, declaró el francés.

Cámara, por su parte, expresó confianza en su preparación para el salto a la categoría máxima. “Estoy listo para correr en Fórmula 1”, afirmó el brasileño en declaraciones recogidas por Grande Premio. El piloto aclaró que esas pruebas, si bien le permitieron trabajar con monopostos y equipos de F1, no constituyen por sí mismas un contrato para 2027.

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El ex F1 y subdirector de la Academia de Ferrari, Jerome D’Ambrosio, afirmó sobre Cámara que “esta temporada comenzó fuerte, gestionó muy bien los momentos más tensos. Está más relajado. Parecía más relajado que todos nosotros y eso es una de sus fortalezas”.

En testimonios consignados por Euromotor, el belga subrayó que “podría haber sido fácil para él cometer un error. Se podía ver que estaba al límite. Era rápido, pero bajo control. Elegía cuándo atacar, cuándo abrir distancia, y eso demuestra que tenía el control”.

La primera vez de Rafael Camara sobre una Ferrari de Fórmula 1

En tanto que James Robinson, el jefe del equipo Invicta de F2, afirmó en declaraciones publicadas por Ge.Globo que “su velocidad es simplemente increíble. Nunca he conocido a un piloto con un talento natural como él. Tiene una sensibilidad con los neumáticos que nunca antes había visto; es algo muy innato. En cuanto se subió al coche, se notaba que este chico tenía algo especial”. Y sentenció: “Me sorprendería muchísimo si no corre en la F1″.

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El periodista brasileño Rodrigo França (GE Globo y Car Magazine) conoce a Rafa desde muy chico y le contó a Infobae: “Sigo la carrera de Rafael Cámara desde el principio. Ya tuvo un éxito impresionante en las categorías base del karting en San Pablo, durante una época de gran cosecha de pilotos en el Kartódromo Granja Viana, que vio surgir a figuras como Gabriel Bortoleto, Felipe Drugovich y Caio Collet, entre otros. Es un piloto completo que destaca por su velocidad pura en clasificación, pero que también posee un ritmo de carrera muy sólido. Es muy dedicado y se ha ganado a todos en la Academia Ferrari, donde lo consideran una auténtica joya. Veo al equipo preparándolo para convertirse, en un futuro próximo, en piloto titular de la escudería de Maranello”.

Según Formule1, sitio neerlandés especializado en la categoría, Cámara ya habría acordado los términos de su incorporación a Haas para la próxima temporada. Todo se encamina para que sea el compañero de Oliver Bearman en 2027.

Brasil estuvo siete temporada sin un piloto permanente en la F1. El ingreso de Gabriel Bortoleto generó entusiasmo en el vecino país, que todos los años tiene repleto el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos en los Grandes Premios de San Pablo. Ahora la torcida se ilusiona con Rafael Cámara, quien es el apuntado a escribir la historia grande como los campeones Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet y el inolvidable Ayrton Senna.

RAFAEL CÁMARA, LA NUEVA ILUSIÓN DE BRASIL EN LA F1

Rafael Camara comenzó a competir a los seis años (Crédito: IG @rafaccamara88)

Sus éxitos en el karting europeo fueron el trampolín hacia los monopostos (Crédito: IG @rafaccamara88)

Celebrando en el podio del Campeonato Europeo de Karting CIK-FIA con Kimi Antonelli (Crédito: IG @rafaccamara88)

Con 16 años fue reclutado por Ferrari (Crédito: IG @rafaccamara88)

Con el CEO de la F1, Stefano Domenicali (Crédito: IG @rafaccamara88)

Junto a Charles Leclerc (Crédito: IG @rafaccamara88)

En Abu Dhabi sobre el Fórmula 3 (Crédito: IG @rafaccamara88)

En el Principado de Mónaco con el Dallara de la Fórmula 2 (Crédito: IG @rafaccamara88)

Lidera el campeonato de Fórmula 2 (Crédito: IG @rafaccamara88)

El día de su primer test sobre una Ferrari (Crédito: IG @rafaccamara88)