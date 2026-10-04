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Caos en el GP de Baréin de la F1 en Malasia: varios autos fallaron por la lluvia y se tuvo que postergar la largada una hora y media

Por problemas de software en las unidades de potencia, la dirección de carrera decidió cancelar el lanzamiento tras el diluvio que cayó en Sepang

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*Se postergó la largada por problemas en el software de los autos

La Fórmula 1 suspendió la largada del Gran Premio de Baréin con bandera roja después de que varios autos sufrieran fallos en sus unidades de potencia durante las vueltas de formación sobre la pista mojada en el circuito malasio de Sepang.

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La interrupción alteró el orden de la parrilla porque varios autos ingresaron a la calle de boxes. Cuando se reanude la actividad, control de carrera restablecerá las posiciones originales de salida con Max Verstappen al frente de la grilla.

La tormenta tropical que azotó al trazado retrasó una hora y media el horario inicial de la competencia respecto del horario previsto. El procedimiento contemplaba varias vueltas detrás del auto de seguridad y luego una largada desde parado.

Verstappen, que había logrado la pole position, informó que su Red Bull no aceleraba, aunque después pudo continuar. Lewis Hamilton, que partía segundo con Ferrari, sufrió un problema similar y avanzó a baja velocidad durante la primera vuelta de formación antes de recuperar la marcha.

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También presentaron dificultades Liam Lawson, de Racing Bulls; Gabriel Bortoleto, de Audi; y Valtteri Bottas, de Cadillac. La situación ocurrió durante la primera competencia bajo la lluvia de la Fórmula 1 bajo la lluvia con el reglamento de 2026.

Hamilton tuvo que detener su Ferrari y reiniciarlo en medio de la pista: “Tengo un problema de software”, dijo el piloto en diálogo por la radio con su equipo. Por su parte, el poleman tampoco pudo acelerar y quedó al frente del grupo detrás del Auto de Seguridad, mientras Hadjar se salió de la pista tras perder el control al acelerar en el asfalto mojado. También se detuvieron Bortoleto, Hülkenberg, Ocon, Pérez y Lindblad.

*La salida de pista de Hadjar en la vuelta de formación

En esta temporada ya hubo inconvenientes de este tipo en los monoplazas. A falta de dos vueltas para el final del Gran Premio de Azerbaiyán, Bottas sufrió un accidente en el circuito callejero de Bakú por un fallo del software que alteró la frenada de su Cadillac MAC-26 después de que el piloto recorriera una distancia mayor a la prevista tras salirse de pista en la curva 1. La unidad de control interpretó de forma errónea su posición en el circuito y activó antes de tiempo un sistema de recarga de energía que redujo su capacidad de detención en la curva 15, según informó Motorsport, que advirtió: “El software le ganó al piloto”.

Bottas bloqueó las ruedas delanteras en la primera curva de esa vuelta y terminó en la vía de escape. Para reincorporarse debió girar allí, una maniobra que añadió metros a su recorrido habitual y desorientó al sistema encargado de administrar la energía.

La centralita electrónica calcula el punto del trazado en que se encuentra el monoplaza a partir de la distancia acumulada en cada giro. Ese parámetro regula la descarga y recuperación de energía, pero el desvío de Bottas provocó que el coche reajustara su programa antes de llegar al siguiente punto de frenada.

El accidente de Valtteri Bottas en Bakú por la falla del software de su Cadillac

La recuperación puede activarse al final de ese sector mediante el superclipping, un modo en el que el motor eléctrico trabaja contra el térmico para recargar la batería. En condiciones normales, esa función se limita a una sección corta de la pista.

En el caso de Cadillac, la unidad de potencia entró en ese modo antes de lo previsto y con una intensidad mayor para recuperar carga, aunque no era necesario en ese momento. Cuando Bottas levantó el pie del acelerador en una leve curva de la recta, el auto perdió velocidad de inmediato; al volver a acelerar a fondo, el sistema se activó casi de forma instantánea y el monoplaza cedió cerca de 60 km/h antes de la frenada.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Formula One Management (FOM), la empresa a cargo de los derechos comerciales de la Máxima y los propios equipos,apuntaron a potenciar la electrificación para seducir al ingreso de fábricas. Este año se sumaron con equipos propios Cadillac, Audi (compró a Sauber) y Ford entró como motorista de Red Bull y Racing Bulls. El mencionado cambio que elevó la potencia de los motores eléctricos generó polémica y, por caso, el ingeniero argentino Sergio Rinland, quien trabajó dos décadas en la F1, en una entrevista con Infobae sentenció que la FIA la erró con el reglamento.

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