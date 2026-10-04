Sociedad

Cruzaron desde Chile a Neuquén, perdieron el contacto y los rescataron tras quedarse varados en la ruta 23

Producto de las intensas nevadas que afectaron a Neuquén en los últimos días, dos viajeros fueron auxiliados por las autoridades luego de que sus allegados denunciaran que no podían comunicarse con ellos

Un automóvil oscuro con cadenas en sus ruedas y una camioneta policial están sobre una carretera rodeada de montañas nevadas
Los viajeron fueron localizados en la zona de Mallín Chileno
Guardar

Dos personas que viajaban desde Chile hacia la localidad de Las Lajas, provincia de Neuquén, fueron rescatadas este sábado en la Ruta Provincial 23. El operativo se inició luego de que sus familiares alertaran que había perdido la comunicación con ellas.

La búsqueda comenzó durante la madrugada, tras un llamado que advirtió que los viajeros habían ingresado al país por el paso internacional Icalma y no habían vuelto a establecer contacto mientras se dirigían hacia Las Lajas.

PUBLICIDAD

En la búsqueda participaron los efectivos de la Comisaría 47 de Villa Pehuenia, el personal de la División Tránsito Las Lajas, Vialidad Provincial y los trabajadores de una empresa que colaboró con el procedimiento.

De acuerdo con la información obtenida por LMNeuquén, las condiciones meteorológicas adversas dificultaron el desplazamiento de los equipos durante la madrugada, por lo que el rastrillaje se retomó durante la mañana.

Varias personas abrigadas y efectivos policiales permanecen junto a un automóvil azul sobre un camino cubierto de abundante nieve
Los viajeros se encontraban en buen estado de salud

Finalmente, las dos personas fueron localizadas en el sector de Mallín Chileno y se encontraban en buen estado de salud. Tras ser asistidas, informaron que pudieron continuar el viaje en su vehículo hacia el paso Pino Hachado y Las Lajas. No obstante, el personal de Vialidad Provincial y de la División Tránsito Las Lajas las acompañó durante el trayecto.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que la zona en donde los viajeros fueron hallados fue uno de los sectores más afectados por el viento y la nieve. Aunque este domingo no habrá alertas activas en la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la continuidad de las lluvias y nevadas.

A lo largo de la jornada, la combinación de fenómenos climáticos no dará tregua. Además, se espera una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 6 grados, junto con ráfagas de viento que podrían alcanzar una velocidad de 69 km/h.

Una máquina quitanieves retira la nieve sobre un camino junto a un patrullero de la Policía de Neuquén y un automóvil oscuro con personas cerca
Una máquina vial despeja la nieve de una ruta mientras efectivos de la Policía de Neuquén asisten a los ocupantes de un vehículo en el camino

De la misma manera, el organismo meteorológico señaló que las lluvias y nevadas continuarán de forma intermitente durante el principio de la semana. Aunque se podrían dar cambios en el pronóstico, indicaron que habría una probabilidad de entre el 10 y el 40% de que se desarrollen durante las mañanas del lunes, martes y miércoles.

Mientras que las temperaturas se mantendrán por debajo de la barrera de los 10 grados, el SMN destacó que habría una leve mejoría a partir del jueves. Es decir, a mitad de semana la región pasaría a tener días nublados con un leve aumento de las máximas.

Un helicóptero evacuó a un hombre aislado por la crecida de un arroyo

Previo al rescate de los viajeros, el miércoles se llevó a cabo otro operativo en el noroeste de la provincia para asistir a un adulto mayor que se había quedado aislado en la zona de Huarenchenque. Según consignaron, la crecida de un arroyo impedía que los profesionales de salud llegaran por vía terrestre y tuvieron que acceder vía aérea.

Varias personas trasladan una camilla entre un helicóptero azul y una ambulancia estacionados en un helipuerto
El personal de emergencia trasladó al paciente en camilla entre una ambulancia del Hospital Loncopué y un helicóptero sanitario

El hombre presentaba problemas de salud y dolores, por lo que fue trasladado mediante un vuelo sanitario hasta Loncopué. El procedimiento estuvo a cargo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Dirección de Aeronáutica de la Provincia de Neuquén y personal de Manejo del Fuego.

También participaron un guía de la zona, un familiar del paciente y un enfermero. El pedido de asistencia había ingresado durante la tarde-noche del martes, pero el vuelo debió postergarse debido a las condiciones del terreno y a la imposibilidad de realizar una operación nocturna.

La aeronave despegó el miércoles por la mañana desde el helipuerto de Loncopué. La evacuación demandó cerca de 15 minutos y, al aterrizar, una ambulancia trasladó de inmediato al hombre al hospital local. Finalmente, desde la Secretaría de Emergencias informaron que ingresó en estado regular, con leve deshidratación, hipotermia y hambre.

Temas Relacionados

NeuquénPolicía de NeuquénNevadasRescateÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Volver a tocar cuando la vida ya hizo su pausa: convocan a músicos +65 para formar tres grupos y presentarse en un megaconcierto

Con historias que van del rock de los 60 al tango y el folclore, el programa ‘Volver a Sonar’ transforma el Galpón 11 de Rosario en un espacio de encuentro donde el pasado musical se convierte en un nuevo comienzo frente al río Paraná

Volver a tocar cuando la vida ya hizo su pausa: convocan a músicos +65 para formar tres grupos y presentarse en un megaconcierto

“Fui infiel durante años, hasta que entendí algo”

¿Existiría dentro de veinte años la fidelidad tal como nosotros la entendíamos? Pensé en la lealtad entre dos personas, en la libertad y en todas esas contradicciones que forman parte de la vida. Llegué a casa con una sensación de plenitud, esa que aparece cuando se puede hablar a corazón abierto

“Fui infiel durante años, hasta que entendí algo”

Para que te cubran el cuidado, primero tenés que demostrar que estás enferma

Hoy para que una obra social cubra una cuidadora hay que demostrar discapacidad o enfermedad. Las cuidadoras son carísimas, las residencias impagables. Y la carga recae sobre las familias, sobre todo sobre las hijas. Hace falta un sistema integral de cuidados — como el que tardamos décadas en construir para nuestros hijos

Para que te cubran el cuidado, primero tenés que demostrar que estás enferma

Mientras se espera una semana sin sol en el AMBA, siguen las alertas por tormentas, nevadas y viento en el interior

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una semana nublada y con temperaturas máximas que no lograrán superar los 22 grados. En paralelo, los avisos meteorológicos se irán difuminando con el paso de los días

Mientras se espera una semana sin sol en el AMBA, siguen las alertas por tormentas, nevadas y viento en el interior

Nacha Guevara a los 86 años: la niña que soportó palizas por no comer carne, el exilio forzado y la promesa de llegar a Broadway

La actriz y cantante nació el 3 de octubre de 1940 en Mar del Plata. Tuvo una infancia infeliz, con un padre ausente y una madre maltratadora, pero logró revertir su historia hasta convertirse en una referente de la escena en muchos lugares del mundo

Nacha Guevara a los 86 años: la niña que soportó palizas por no comer carne, el exilio forzado y la promesa de llegar a Broadway

DEPORTES

Pablo Álvarez: “El fútbol te mastica durante 20 años y te escupe a los 35″

Pablo Álvarez: “El fútbol te mastica durante 20 años y te escupe a los 35″

Es la joya de Ferrari y tiene una “velocidad increíble”: quién es el brasileño que está a un paso de debutar en la F1 en lugar de Ocon

El demoledor nocaut del argentino Esteban Ribovics en la UFC: derribó tres veces a su rival y ganó en el primer round

Franco Colapinto largará 21° en Malasia por una sanción: hora, TV y todo lo que hay que saber del GP de Baréin de Fórmula 1

La agenda de la selección argentina tras la goleada ante Burkina Faso y la previa de la despedida de Lionel Messi

TELESHOW

Del fanatismo por Casi Ángeles a protagonizar una novela en Argentina: el nuevo desafío de la artista israelí Noa Kirel

Del fanatismo por Casi Ángeles a protagonizar una novela en Argentina: el nuevo desafío de la artista israelí Noa Kirel

A 40 años del disco debut de Los Fabulosos Cadillacs: el nombre que dejaron en el camino, los sacos robados y el show que cambió todo

Cecilia de Bucourt volvió a Buenos Aires para impulsar su carrera como actriz: “Si algo no me hace feliz, paro y me reinvento”

Nicolás Giacobone, el guionista detrás de la última película de Tom Cruise: “La crisis del cine argentino es desastrosa”

Lali Espósito tuvo su tercera despedida de soltera: del guiño a Leo Mattioli al inesperado show de Sandro

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

Estados Unidos instó a Etiopía y Eritrea a frenar la escalada con los rebeldes de Tigré y pidió retomar el diálogo

Emmanuel Carrère: “Escribir no te da todos los derechos; no es necesario llegar a viejo para tomar conciencia de cierto límite moral”

Cuenta regresiva para el Nobel de Literatura: las chances argentinas, los favoritos de siempre y todo lo que hay que saber

Familiares denuncian el deterioro de las condiciones de guardabosques mayangnas presos en Nicaragua

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a dos hombres tras el ataque armado contra un repartidor en Ciudad Quetzal