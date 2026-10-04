Cruzaron desde Chile a Neuquén, perdieron el contacto y los rescataron tras quedarse varados en la ruta 23

Los viajeron fueron localizados en la zona de Mallín Chileno

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Dos personas que viajaban desde Chile hacia la localidad de Las Lajas, provincia de Neuquén, fueron rescatadas este sábado en la Ruta Provincial 23. El operativo se inició luego de que sus familiares alertaran que había perdido la comunicación con ellas.

La búsqueda comenzó durante la madrugada, tras un llamado que advirtió que los viajeros habían ingresado al país por el paso internacional Icalma y no habían vuelto a establecer contacto mientras se dirigían hacia Las Lajas.

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En la búsqueda participaron los efectivos de la Comisaría 47 de Villa Pehuenia, el personal de la División Tránsito Las Lajas, Vialidad Provincial y los trabajadores de una empresa que colaboró con el procedimiento.

De acuerdo con la información obtenida por LMNeuquén, las condiciones meteorológicas adversas dificultaron el desplazamiento de los equipos durante la madrugada, por lo que el rastrillaje se retomó durante la mañana.

Los viajeros se encontraban en buen estado de salud

Finalmente, las dos personas fueron localizadas en el sector de Mallín Chileno y se encontraban en buen estado de salud. Tras ser asistidas, informaron que pudieron continuar el viaje en su vehículo hacia el paso Pino Hachado y Las Lajas. No obstante, el personal de Vialidad Provincial y de la División Tránsito Las Lajas las acompañó durante el trayecto.

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Cabe destacar que la zona en donde los viajeros fueron hallados fue uno de los sectores más afectados por el viento y la nieve. Aunque este domingo no habrá alertas activas en la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la continuidad de las lluvias y nevadas.

A lo largo de la jornada, la combinación de fenómenos climáticos no dará tregua. Además, se espera una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 6 grados, junto con ráfagas de viento que podrían alcanzar una velocidad de 69 km/h.

Una máquina vial despeja la nieve de una ruta mientras efectivos de la Policía de Neuquén asisten a los ocupantes de un vehículo en el camino

De la misma manera, el organismo meteorológico señaló que las lluvias y nevadas continuarán de forma intermitente durante el principio de la semana. Aunque se podrían dar cambios en el pronóstico, indicaron que habría una probabilidad de entre el 10 y el 40% de que se desarrollen durante las mañanas del lunes, martes y miércoles.

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Mientras que las temperaturas se mantendrán por debajo de la barrera de los 10 grados, el SMN destacó que habría una leve mejoría a partir del jueves. Es decir, a mitad de semana la región pasaría a tener días nublados con un leve aumento de las máximas.

Un helicóptero evacuó a un hombre aislado por la crecida de un arroyo

Previo al rescate de los viajeros, el miércoles se llevó a cabo otro operativo en el noroeste de la provincia para asistir a un adulto mayor que se había quedado aislado en la zona de Huarenchenque. Según consignaron, la crecida de un arroyo impedía que los profesionales de salud llegaran por vía terrestre y tuvieron que acceder vía aérea.

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El personal de emergencia trasladó al paciente en camilla entre una ambulancia del Hospital Loncopué y un helicóptero sanitario

El hombre presentaba problemas de salud y dolores, por lo que fue trasladado mediante un vuelo sanitario hasta Loncopué. El procedimiento estuvo a cargo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Dirección de Aeronáutica de la Provincia de Neuquén y personal de Manejo del Fuego.

También participaron un guía de la zona, un familiar del paciente y un enfermero. El pedido de asistencia había ingresado durante la tarde-noche del martes, pero el vuelo debió postergarse debido a las condiciones del terreno y a la imposibilidad de realizar una operación nocturna.

La aeronave despegó el miércoles por la mañana desde el helipuerto de Loncopué. La evacuación demandó cerca de 15 minutos y, al aterrizar, una ambulancia trasladó de inmediato al hombre al hospital local. Finalmente, desde la Secretaría de Emergencias informaron que ingresó en estado regular, con leve deshidratación, hipotermia y hambre.

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