El Tribunal de Disciplina confirmó la sanción a Maravilla Martínez: se perderá el clásico de Racing ante Boca

Guardar

El Tribunal de Disciplina de la Liga Profesional suspendió por tres fechas a Adrián “Maravilla” Martínez, delantero de Racing Club, tras la expulsión que sufrió ante Argentinos Juniors por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. La sanción priva al equipo de Avellaneda de su principal referente ofensivo en un tramo del calendario que incluye el clásico frente a Boca Juniors.

La acción que desencadenó la roja ocurrió a los 20 minutos del primer tiempo en el estadio Diego Armando Maradona. Martínez impactó con el codo a Kevin Gutiérrez, jugador de Argentinos, en una jugada que el árbitro Pablo Dóvalo revisó en el monitor del VAR —a instancias del videoarbitraje— antes de decretar la expulsión directa.

PUBLICIDAD

Con la sanción ya confirmada, el delantero de 34 años no estará disponible para tres partidos consecutivos del Clausura: ante Banfield el viernes próximo, frente a Boca el domingo 23 de agosto y contra Independiente Rivadavia el domingo 30. Los dos primeros se disputarán en el Cilindro de Avellaneda; el tercero, en Mendoza.

Sobre el alcance de la pena, desde el Tribunal de Disciplina señalaron que la reincidencia se aplica únicamente si el jugador es expulsado dentro de un plazo de un mes desde la sanción anterior. La roja previa de Martínez databa del 13 de mayo de 2026, en la derrota de Racing ante Rosario Central, lo que excede el período estipulado. La Academia planea presentar una apelación y que, de prosperar, la sanción podría quedar en dos fechas.

PUBLICIDAD

Maravilla Martínez recibe la roja por un codazo en el encuentro ante Argentinos (Fotobaires)

Sin embargo, otras fuentes estiman que la pena se agravó por reincidencia, en alusión a esa misma expulsión ante Central, donde el afectado fue el jugador Emanuel Coronel. El codazo a Gutiérrez es la quinta expulsión de Martínez desde su llegada a la Academia.

Al margen de la suspensión en el Clausura, el delantero podrá estar presente el miércoles 19 de agosto, cuando Racing enfrente a Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Ese encuentro no cuenta para el cómputo de la sanción en el torneo de liga.

PUBLICIDAD

Ante la ausencia de Martínez, el técnico Juan Pablo Vojvoda deberá reorganizar el ataque. Santiago Solari aparece como la alternativa más probable para acompañar a Lautaro Díaz en la línea ofensiva durante las próximas jornadas. Racing marcha en la undécima posición del Grupo B, lejos de las expectativas con las que encaró la temporada.