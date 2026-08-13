Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El Tribunal de Disciplina confirmó la sanción a Maravilla Martínez: se perderá el clásico de Racing ante Boca

El delantero fue castigado tras el codazo a Kevin Gutiérrez ante Argentinos Juniors, una jugada que el árbitro Pablo Dóvalo sancionó con la roja directa tras revisar el VAR. La Academia evalúa apelar para reducir la pena

Guardar

El Tribunal de Disciplina de la Liga Profesional suspendió por tres fechas a Adrián “Maravilla” Martínez, delantero de Racing Club, tras la expulsión que sufrió ante Argentinos Juniors por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. La sanción priva al equipo de Avellaneda de su principal referente ofensivo en un tramo del calendario que incluye el clásico frente a Boca Juniors.

La acción que desencadenó la roja ocurrió a los 20 minutos del primer tiempo en el estadio Diego Armando Maradona. Martínez impactó con el codo a Kevin Gutiérrez, jugador de Argentinos, en una jugada que el árbitro Pablo Dóvalo revisó en el monitor del VAR —a instancias del videoarbitraje— antes de decretar la expulsión directa.

PUBLICIDAD

Con la sanción ya confirmada, el delantero de 34 años no estará disponible para tres partidos consecutivos del Clausura: ante Banfield el viernes próximo, frente a Boca el domingo 23 de agosto y contra Independiente Rivadavia el domingo 30. Los dos primeros se disputarán en el Cilindro de Avellaneda; el tercero, en Mendoza.

Sobre el alcance de la pena, desde el Tribunal de Disciplina señalaron que la reincidencia se aplica únicamente si el jugador es expulsado dentro de un plazo de un mes desde la sanción anterior. La roja previa de Martínez databa del 13 de mayo de 2026, en la derrota de Racing ante Rosario Central, lo que excede el período estipulado. La Academia planea presentar una apelación y que, de prosperar, la sanción podría quedar en dos fechas.

PUBLICIDAD

Argentinos Juniors vs Racing
Maravilla Martínez recibe la roja por un codazo en el encuentro ante Argentinos (Fotobaires)

Sin embargo, otras fuentes estiman que la pena se agravó por reincidencia, en alusión a esa misma expulsión ante Central, donde el afectado fue el jugador Emanuel Coronel. El codazo a Gutiérrez es la quinta expulsión de Martínez desde su llegada a la Academia.

Al margen de la suspensión en el Clausura, el delantero podrá estar presente el miércoles 19 de agosto, cuando Racing enfrente a Belgrano por los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Ese encuentro no cuenta para el cómputo de la sanción en el torneo de liga.

Ante la ausencia de Martínez, el técnico Juan Pablo Vojvoda deberá reorganizar el ataque. Santiago Solari aparece como la alternativa más probable para acompañar a Lautaro Díaz en la línea ofensiva durante las próximas jornadas. Racing marcha en la undécima posición del Grupo B, lejos de las expectativas con las que encaró la temporada.

Temas Relacionados

Adrián Maravilla MartínezRacing ClubBoca JuniorsTribunal de Disciplina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiénes son los dos principales candidatos a reemplazar a Gustavo Quinteros como técnico de Independiente

La dirigencia resolvió la rescisión del contrato del entrenador tras el 0-4 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina. La alternativa de una dupla interina

Quiénes son los dos principales candidatos a reemplazar a Gustavo Quinteros como técnico de Independiente

El recibimiento especial del Tottenham a un campeón con España en el Mundial: el gesto de un futbolista de la selección argentina

Pedro Porro se reincorporó al plantel del conjunto inglés tras su participación en la Copa del Mundo

El recibimiento especial del Tottenham a un campeón con España en el Mundial: el gesto de un futbolista de la selección argentina

Franco Colapinto, cada vez más cerca de seguir con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se daría el anuncio

Se termina el receso de verano en la Máxima y son horas clave para la definición del futuro del argentino con el equipo francés. Los detalles

Franco Colapinto, cada vez más cerca de seguir con Alpine en la Fórmula 1 en 2027: cuándo se daría el anuncio

Le ganó dos finales a la selección argentina, fue multicampeón en Europa y anunció su retiro a los 39 años

“Me voy vacío, entregué todo lo que tenía”, dijo el mediocampista al anunciar que la temporada 2026 será la última de su carrera profesional tras más de dos décadas en el fútbol

Le ganó dos finales a la selección argentina, fue multicampeón en Europa y anunció su retiro a los 39 años

Terence Crawford reapareció en el gimnasio y su entrenador reveló la verdadera razón detrás de su presencia

Con 42 victorias y una marca invicta, el excampeón sorprendió al reaparecer junto al supermediano Lester Martínez, y Brian McIntyre salió a explicar qué hay en juego

Terence Crawford reapareció en el gimnasio y su entrenador reveló la verdadera razón detrás de su presencia

MALDITOS NERDS

Moomin: Midsummer Madness presenta tráiler y confirma su estreno en otoño de 2026

Moomin: Midsummer Madness presenta tráiler y confirma su estreno en otoño de 2026

Vonder Games presenta ‘Aether Wizard Life’, un simulador mágico para 2028

Sam Barlow y Brandon Cronenberg llevarán ‘Precognition’ a consolas y PC en 2028

Sony anuncia ‘Ghost of Yotei: Complete Edition’ con expansión y modo roguelike

King Art Games retrasa ‘Warhammer 40,000: Dawn of War IV’ hasta diciembre

ENTRETENIMIENTO

Shannon Elizabeth revela las ganancias que OnlyFans le dejó en menos de dos semanas: “Fue realmente sorprendente”

Shannon Elizabeth revela las ganancias que OnlyFans le dejó en menos de dos semanas: “Fue realmente sorprendente”

Millonaria china pagó por protagonizar su propia serie de TV y besar 60 veces a su actor favorito

Matthew McConaughey y la razón por la que rechazó interpretar a Joel en ‘The Last of Us’

Lentes de sol y una peluca para no ser reconocida: así disfruta Nicole Kidman las fiestas en Ibiza

Tomó esteroides y bebió alcohol todos los días sin entrenar: así le fue en su primera competencia de culturismo

INFOBAE AMÉRICA

Del terreno al ciberespacio: Panamá prueba su capacidad de respuesta ante amenazas contra el Canal

Del terreno al ciberespacio: Panamá prueba su capacidad de respuesta ante amenazas contra el Canal

Honduras: no descartan pedir carnet de vacunación al matricular estudiantes

De la foto a la incertidumbre: Desaparece turista costarricense en el Parque Nacional Chirripó

Héctor Ordóñez asume como ministro de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno de Nasry Asfura

Gobierno de Costa Rica nombra a siete nuevos embajadores, entre ellos a cuatro sin carrera diplomática