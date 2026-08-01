Flavio Briatore se refirió al futuro de Franco Colapinto en Alpine y dijo que Pierre Gasly es uno de los seis mejores pilotos de la Fórmula 1

Flavio Briatore aclaró que la prioridad de Alpine es la de mejorar el rendimiento del monoplaza

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La temporada de la Fórmula 1 entró en el parate veraniego de un mes y le dio paso a la danza de rumores sobre los posibles cambios de pilotos, como es habitual en cada una de estas situaciones. Franco Colapinto es uno de los corredores que todavía no fue confirmado para el 2027 en su escudería y el interrogante sobre su futuro abrirá la puerta a especulaciones en distintos medios del mundo hasta que el desenlace sea oficial.

En ese contexto, la entrevista que Flavio Briatore le dio al medio especializado The Race volvió a dejar en claro la mirada del líder de la escudería con sede en Enstone: Alpine debe mejorar el rendimiento de su coche antes de pensar en realizar movimientos con sus corredores. Más allá de todo, elogió el progreso que tuvo el argentino de un año a otro.

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Cuando le preguntaron si en esta tercera etapa en Enstone necesitaba otro Michael Schumacher o Fernando Alonso para moldear un equipo exitoso, afirmó “lo deseo”, aunque inmediatamente fue claro sobre el objetivo: “En este momento, el piloto no es realmente nuestra prioridad”.

“Hay que incorporar al piloto al equipo en el momento en que creas que ese piloto te va a aportar esa gran diferencia de dos o tres décimas. En este momento, tenemos que construir el equipo. Tenemos que fomentar la confianza entre los ingenieros, tenemos que crear complicidad entre todos. No te olvides que llegamos a este equipo y tenía 1.200, 1.300 personas. Ahora hemos bajado a 900 personas. Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras. Esa es la prioridad”, remarcó.

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En esas declaraciones, lanzó un enorme elogio a Pierre Gasly, pero también se expresó sobre su mirada de Colapinto: “Creo que si hablamos de los mejores seis pilotos, creo que Pierre está entre los seis mejores. Sólo necesitamos un coche mejor, más confianza aquí en la fábrica y eso es lo que tenemos que hacer ahora”.

“Claro, en el momento en que necesitas a los grandes, las dos décimas (de un piloto estrella) marcan la diferencia, pero ¿por qué no Pierre? ¿Por qué no el piloto que ya tenemos? En cierto modo, lo mismo ocurre con Franco: es muy joven. Es su primera experiencia, su primer año en la Fórmula 1. Y del año pasado a este año, está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad“.

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La primera parte de la temporada terminó con un sabor agridulce para Alpine. Comenzó como candidato a ser el “mejor del resto” y logró mostrar una diferencia de rendimiento sobre el resto de los equipos, pero hacia la conclusión del semestre de apertura el nivel cayó notablemente. En ese marco, Racing Bulls le arrebató el quinto lugar del Campeonato de Constructores de la F1.

En su mensaje de análisis difundido en redes sociales, Briatore reconoció la problemática que tiene el A526 para aportar rendimiento y prometió mejoras para la segunda parte del calendario. En ese contexto, Colapinto logró maximizar su monoplaza precisamente en la parte del año que peor performance devolvió el Alpine. Si bien sus mejores colocaciones fueron el 6° lugar en Canadá y el 7° en Miami, tuvo dos rendimientos sobresalientes en Gran Bretaña (9°) y Bélgica (10°) que le permitieron sumar menos unidades pero lo pusieron en el foco de los elogios.

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La secuencia completa de la maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Con la mirada puesta en el reinicio de la actividad del Gran Circo con la Sprint del Gran Premio de Países Bajos el sábado 22 de agosto y, luego, la carrera principal a 72 vueltas el domingo 23 de ese mes, la expectativa en torno a Alpine está en conocer si ratificarán a Franco como segundo corredor para el 2027 o si la decisión se sigue dilatando. Gasly tiene contrato hasta fines del 2028 y en torno a la figura del argentino hay esperanzas de recibir el respaldo luego de esa próxima carrera, teniendo en cuenta también que el propio Briatore había dicho semanas atrás que la decisión sobre el segundo piloto se iba a tomar durante este parate de verano.

En otro tramo de la nota que dio con el podcast del medio especializado The Race, llamado “In Conversation With”, Flavio contó su osada propuesta para hacer más interesantes los fines de semana de carrera: 24 Sprints y 24 carreras regulares.

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“Creo que necesitamos hacer carreras sprint. Si dependiera de mí, en cada carrera, porque necesitamos darle algo más al espectador. Porque no le damos nada al espectador: el viernes por la mañana es solo técnico. Das dos vueltas, vuelves a boxes y la gente no está ahí. El sábado por la mañana tienes la clasificación y ya está, luego la carrera. Con la sprint, al menos tienes dos carreras, dos salidas, y el piloto corre por algo. No corre solo para la ingeniería. Para mí, 24 carreras, 24 sprints”, explicó.

El directivo italiano también contó el detrás de escena del desembarco de la marca de lujo Gucci como patrocinador principal al equipo desde el próximo año: “Surgió realmente porque nunca hemos tenido una marca de lujo en el coche. Así que se me ocurrió esta idea, pero empecé a hablar con Luca de Meo y al principio creyó que era una mala idea, pero nunca me rindo: presiono, presiono y presiono. En un momento me llamó y me dijo ‘quizás sea una buena idea’. Ya veremos el año que viene. Todos están emocionados, debemos asegurarnos que el coche también sea emocionante”.

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