Tras fichar a Mastantuono, Fiorentina encaminó la compra de un goleador que fue una de las sorpresas de Scaloni en la prelista del Mundial

Mateo Pellegrino con el premio al MVP en un partido del Parma. El delantero argentino convirtió 9 goles en la pasada temporada y está cerca de ser traspasado a la Fiorentina

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El mercado de pases sigue activo en Europa y la Fiorentina de Italia continúa en la búsqueda de reforzar su plantel tras cerrar la incorporación de Franco Mastantuono. El club violeta estaría cerca de cerrar la llegada de Mateo Pellegrino, goleador del Parma que integró la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

“La Fiorentina ha alcanzado un acuerdo sobre los términos personales con Mateo Pellegrino. El acuerdo también está en etapas finales con el Parma, con una tarifa superior a 20 millones de euros con todas las partes confiadas en cerrarlo pronto”, informó el periodista Fabrizio Romano, especialista en noticias de mercado de pases.

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El presente de Mateo Pellegrino, delantero de 24 años y 1.92 metros de altura, en la Serie A es muy bien valorado ya que desde su arribo al Parma lleva 52 partidos disputados, con 15 goles y 2 asistencias. Su rendimiento lo llevó a ser el máximo anotador del equipo en la temporada con 9 tantos, quedando debajo de sus compatriotas Lautaro Martínez (17 goles en Inter), Nico Paz (12 en Como) y Giovanni Simeone (11 en el Torino). Además, el hijo de Mauricio -DT de Lanús- fue más efectivo frente al arco que el goleador de Fiorentina, Moise Kean (7). Esto refuerza la idea del entrenador del Viola, Fabio Grosso, en potenciar a su conjunto con jugadores que tengan capacidades ofensivas, como Mastantuono.

Mateo Pellegrino, goleador del Parma, a un paso de la Fiorentina según Fabrizio Romano

Pellegrino, nacido el 22 de octubre de 2001 en la ciudad española de Valencia, ya que su padre Mauricio se encontraba jugando en el equipo de La Liga, se formó en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y debutó el 31 de marzo de 2021 con su padre como DT del Fortín. El club lo dio a préstamo a Estudiantes de La Plata y Platense. En el Calamar logró desplegar su potencial y, bajo la conducción técnica de Martín Palermo, potenció su virtud en el área y marcó 15 goles en 53 partidos. Tras su préstamo de 18 meses regresó a Liniers, pero Sebastián Domínguez (entrenador en ese entonces) no lo tuvo en cuenta y el jugador abandonó la concentración porque tenía todo arreglado para emigrar a Italia. De acuerdo con las palabras del presidente de Vélez, Fabián Berlanga, el delantero fue vendido al Parma en unos 1.5 millones por el 50% del pase, quedando otros montos en bonos y el otro porcentaje restante como opción de compra.

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El delantero nacionalizado argentino también estuvo en el radar de la selección de España en la previa al Mundial. Según publicó el diario As, el propio De La Fuente lo sigue “con atención” y le ha pedido a Aitor Karanka (director de selecciones españolas) que se apure con los trámites para fichar al centro atacante de 1.92 metros de altura. “España está necesitada de un nueve rematador, potente y con buen juego aéreo. La Selección tiene una gran capacidad goleadora, como ha quedado demostrado en la fase de clasificación al Mundial. Mikel Merino, Oyarzabal y Ferran Torres, y en menor medida también Lamine Yamal y Dani Olmo, son goleadores. Pero para Estados Unidos, México y Canadá conviene llevar un ‘ariete desatascador’, como Del Bosque llevó a (Fernando) Llorente a Sudáfrica 2010″, publicó el medio en el artículo firmado por Joaquín Maroto.

Mateo Pellegrino está cerca de llegar a la Fiorentina de Italia en una suma cercana a los 20 millones de euros

“Si tengo la opción de las dos y me ofrecen lo mismo, elijo Argentina. Yo me siento argentino. Quiero un montón a España, nací ahí, tengo amigos y pasé muchos años de mi vida, pero me considero argentino”, dijo en una charla con El Equipo de la escuela de periodismo Deportea en 2024. Además, Mateo ya había sido convocado a la Albiceleste en 2019 fue parte de una convocatoria a la selección Sub 18 de Fernando Batista.

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Además, Pellegrino ingresó en la lista preliminar de 55 futbolistas que armó Scaloni en la previa de la Copa del Mundo y compartió la nómina con otros delanteros como Julián Álvarez, Lionel Messi, Lautaro Martínez, José Manuel López y Santiago Castro.