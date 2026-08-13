Jornada financiera: la cautela se impuso en el mercado local, con un dato de inflación más alto de lo previsto

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Mientras que Wall Street sondeó nuevos niveles máximos, los activos argentinos permanecieron negociados sin rumbo concreto y, en general, con escasas oscilaciones, para seguir el recorrido de otras mercados de la región. Además, un elevado dato de inflación en el plano local volvió a acaparar la atención y mantener la cautela en la operatoria.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió la inercia inicial y terminó con alza marginal de 0,04% en pesos, en los 3.000.582 puntos, aún cerca de su nivel mínimo desde finales de mayo. De todos modos, el comportamiento de la Bolsa local estuvo en sintonía con el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo (-0,2%), el S&P IPSA de la Bolsa de Santiago (+0,2%) y el MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (+0,1%).

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hubo un cierre mixto. Del lado ganador resaltaron Bioceres (+13,2%), Globant (+6,3%) y Edenor (+5,9%).

Los indicadores de Wall Street retomaron las subas este jueves y el promedio S&P 500 (+0,7%) anotó un nuevo récord histórico en los 7.799 puntos. El panel tecnológico Nasdaq progresó 0,8%, mientras que el Dow Jones de Industriales subió 0,1 por ciento.

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“La jornada en Wall Street concluyó bajo un marcado sesgo de apetito por riesgo, con los operadores impulsando al alza las acciones y presionando a la baja los rendimientos de los bonos tras confirmarse señales de moderación inflacionaria que refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá sin cambios los tipos de interés”, afirmó Laura Torres, directora de Inversión Capital Quants.

Los precios del crudo bajaron más de 2% este jueves, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de una menor demanda mundial este año y el aumento de existencias en Estados Unidos, aunque los precios encontraron apoyo en la falta de avances en las negociaciones sobre el Estrecho de Ormuz y las interrupciones en el suministro.

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Los futuros del Brent del Norte restaron 2,3%, a USD 86,96 el barril para entregar en octubre, para recortar las ganancias acumuladas en las seis sesiones previas. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos perdió 2,5%, a USD 81,21 en los contratos a septiembre, tras haber subido en las últimas cinco sesiones.

En este rubro, el ADR de YPF ganó 1,2%, a USD 49,47, mientras que Vista Energy avanzó 0,2 por ciento.

Por otra parte, los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- también revirtieron una ganancia inicial finalizaron mixtos, con un riesgo país de JP Morgan que avanzó dos unidades, a 472 puntos básicos.

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La inflación de julio se ubicó en 2,1%, de acuerdo con lo informado por el Indec. De esta manera se interrumpió la racha de caída del nivel de inflación que se había registrado en abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%). En los primeros siete meses, acumula un incremento de 19,3%, y que la inflación interanual alcanzó el 33,8 por ciento.

Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, comentó que “la estacionalidad juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios y julio lo volvió a demostrar: los precios estacionales aumentaron 4,5% en el mes, impulsados principalmente por ‘Recreación y Cultura’ -efecto vacaciones de invierno-“, mientras que “las canastas básicas tuvieron un desempeño algo peor. La canasta básica alimentaria se encareció 2,6% en el mes, mientras que la canasta básica total, que marca la línea de pobreza, aumentó 2,2%”.

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Eric Ritondale, economista jefe de Puente, señaló que “lo más relevante del reporte fue que la inflación núcleo (Core) se ubicó nuevamente por debajo del umbral del 2%, registrando un 1,8% mensual -frente al 1,6% de junio-. Que el componente subyacente se mantenga en estos niveles resulta una señal positiva que valida una desaceleración inflacionaria de fondo respecto al segundo semestre de 2025 y al primer trimestre de 2026, señalando la incidencia de los anclajes monetarios y fiscales”.

“La buena noticia es que se confirma que este aumento fue principalmente estacional. Ya en la última semana de julio nuestros relevamientos mostraron una desaceleración de la inflación, una tendencia que continuó hasta ahora”, observó Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.

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El mercado de cambios exhibió nuevamente alto volumen de USD 618,4 millones en el segmento de contado, con un tipo de cambio estabilizado debajo de los 1.500 pesos. El dólar mayorista avanzó solo 50 centavos, a $1.492, para mantener en agosto una exigua alza de siete pesos o 0,5%, otra vez detrás del ritmo inflacionario.

“Nuevamente se operó de manera estable dentro de una banda entre $1.490,50 y $1.493. Durante toda la jornada logró mantenerse en equilibrio y sin sobresaltos”, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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El BCRA estableció para la fecha un techo para el régimen de bandas cambiarias en los 1.859,49 pesos. El dólar mayorista amplió a 367,49 pesos o 24,6% la distancia o brecha de ese límite oficial para la flotación.

El dólar al público quedó sin variantes a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.515,66 para la venta y $1.464,59 para la compra.

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El dólar blue rebotó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta. en agosto el dólar informal registra un descenso de 20 pesos o 1,3 por ciento.

La calma cambiaria se trasladó también al mercado de dólar futuro, donde las distintas posturas exhibieron bajas marginales de hasta 0,2% con un monto poco relevante, equivalente a USD 771,3 millones, según datos de A3 Mercados. La postura que concentró los negocios, para el cierre de agosto, cedió 1,50 peso, a $1.504,50, frente a una banda superior prevista en $1.879,92 para fin de mes.

El Banco Central compró USD 56 millones en el mercado, el 9,1% de la oferta de contado, mientras que las reservas internacionales brutas restaron USD 80 millones, a USD 49.546 millones, frente a una caída de 1,4% en la cotización del oro, a USD 4.406,10 la onza.